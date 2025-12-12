Họp lớp sau 30 năm: Tôi học được 3 quy tắc sống đáng giá hơn mọi cuốn sách

Tháng trước, tôi nhận được thư mời họp lớp cấp 3. Ba mươi năm không phải quãng thời gian ngắn, và cũng lâu lắm rồi chúng tôi chưa có dịp gặp đông đủ như vậy. Vì thế, tôi cố gắng sắp xếp mọi việc để có mặt trong buổi sum họp đầy ý nghĩa này.

Lớp tôi hồi đó có 46 học sinh, nhưng chỉ 30 người có mặt. Không biết những người khác vì bận rộn hay vì ngại gặp lại bạn cũ khi cuộc sống chưa như mong muốn.

Riêng tôi, ngoài niềm vui hội ngộ, tôi còn mang theo sự tò mò về cuộc sống hiện tại của từng người.

Trong buổi tiệc kéo dài vài tiếng đồng hồ, những câu chuyện tôi nghe được lại mang đến ba bài học sâu sắc hơn bất kỳ điều gì tôi đọc trong sách.

Nhìn người đàn ông thành công đứng trước mặt, tôi hiểu rằng học vấn không phải là chiếc chìa khóa duy nhất mở cửa tương lai. Ảnh minh họa

Trình độ học vấn không quyết định tất cả

Giữa không khí rộn ràng của buổi họp lớp, tôi chú ý đến một người đàn ông mặc toàn đồ hiệu, phong thái tự tin, đi đến đâu cũng mang tiếng cười tới đó. Tôi cố lục lại ký ức nhưng không thể nhớ ra cậu bạn này là ai.

Khi anh lại gần và tự giới thiệu, tôi mới nhận ra đó chính là Tô Tử, cái tên đứng đầu "danh sách đen" của thầy cô năm xưa vì quá nghịch ngợm.

Kết quả học tập yếu, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, cậu ấy nghỉ học ngay khi bước vào lớp 11. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ rằng cuộc đời Tô Tử sẽ gập ghềnh.

Nhưng hóa ra, chính những khó khăn ấy lại đẩy cậu vào con đường bền bỉ hơn. Sau khi nghỉ học, Tô Tử vào làm tại khu công nghiệp gần nhà, tiết kiệm từng đồng.

Khi tích lũy được số vốn ban đầu, cậu bắt đầu kinh doanh nhỏ và rồi mở rộng dần. Hơn mười năm kiên trì, mô hình kinh doanh của Tô Tử phủ khắp nhiều tỉnh thành.

Khi bán hàng online chưa hiệu quả, cậu chuyển sang thương mại điện tử, nắm bắt cơ hội mới và thu nhập tăng nhanh chóng.

Nhìn người đàn ông thành công đứng trước mặt, tôi hiểu rằng học vấn không phải là chiếc chìa khóa duy nhất mở cửa tương lai.

Điều quan trọng hơn cả là bạn có dám bước đi, dám thử và dám thay đổi hay không. Con đường có gập ghềnh hay phẳng phiu, đôi khi chỉ phụ thuộc vào nghị lực của chính bạn.

Cuộc sống ổn định đôi khi chỉ là vẻ bề ngoài

Trong buổi tiệc hôm ấy, tôi gặp Khánh Tiên, cô gái từng khiến cả lớp ngưỡng mộ vì học giỏi, đoan trang và giao tiếp khéo léo. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiên về quê làm công chức theo định hướng của bố mẹ.

Thời gian đó, tôi từng nhiều lần thầm ghen tị với cô ấy. Bởi giữa xã hội đầy biến động, có được công việc ổn định quả thật là điều xa xỉ.

Nhưng khi Tiên kể về cuộc sống của mình, tôi mới hiểu rằng thứ tôi từng ngưỡng mộ chỉ là bề ngoài.

Tiên nói rằng mức lương khởi điểm chỉ khoảng 3.000 tệ và dù có vài đợt tăng lương, con số ấy cũng chỉ dừng lại ở 4.000 tệ. Khoản thu nhập ấy đủ duy trì cuộc sống tối thiểu nhưng rất khó để tiết kiệm. Mỗi khi có sự cố phát sinh, gia đình cô gần như rơi vào cảnh chật vật.

Hóa ra, cái gọi là "ổn định" đôi khi chỉ là vỏ bọc khiến người khác lầm tưởng. Sự ổn định thật sự phải dựa trên nền tảng tài chính vững chắc và khả năng chủ động trước rủi ro.

Chỉ những người trong cuộc mới biết phía sau vẻ bình yên là bao áp lực âm thầm họ phải chịu đựng mỗi ngày.

Thái độ tốt chính là cơ hội trong công việc

Trong buổi họp lớp, tôi còn trò chuyện rất lâu với Tiểu Khang, cậu bạn hiện đang giữ vị trí trưởng dự án tại một tập đoàn lớn.

Khang kể rằng con đường đến vị trí này không hề trải hoa hồng. Trước đây, cậu làm việc trong môi trường đầy bất công, cách quản lý thiếu minh bạch khiến nhân viên luôn chán nản.

Trong lúc nhiều người buông xuôi hoặc chọn làm việc qua loa, Khang lại quyết tâm giữ thái độ tích cực.

Cậu làm chỉn chu, cầu tiến, luôn cố gắng hơn một chút so với nhiệm vụ được giao. Và trong một lần đàm phán quan trọng, chính thái độ nghiêm túc và tinh thần nhiệt huyết của cậu đã gây ấn tượng mạnh với đối tác.

Sau vài lần hợp tác, công ty đối tác đã mời Khang về làm trưởng dự án với mức lương cao hơn.

Nghe câu chuyện ấy, tôi càng tin rằng thái độ sống và thái độ làm việc luôn là tiêu chí quan trọng giúp bạn nắm bắt cơ hội.

Khi bạn tỏa ra năng lượng tích cực, cuộc đời cũng sẽ mở ra những cánh cửa tốt đẹp hơn.

Bài học sau buổi họp lớp: Cuộc đời là do mỗi người tự viết

Buổi họp lớp kết thúc mà trong lòng tôi vẫn đọng lại nhiều suy nghĩ.

Ba mươi năm trôi qua, mỗi người bạn là một câu chuyện khác nhau, nhưng bài học chung vẫn chỉ có một: cuộc đời không nằm trong tay ai khác mà nằm trong sự lựa chọn và nỗ lực của chính mình.

Trình độ học vấn không quyết định tất cả. Sự ổn định không phải lúc nào cũng là thật. Còn cơ hội, đôi khi chỉ đến với những người giữ thái độ tốt dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Con đường ở dưới chân mỗi người, đi khó hay dễ phụ thuộc vào chính bạn.

Bài viết là chia sẻ của Châu Khang được lan truyền trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).