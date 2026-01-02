Chủ tịch Mỹ Trinh lộ bộ mặt tàn nhẫn, ông Sách hứa bao bọc người tình
GĐXH - Trong tập 44 phim "Lằn ranh", Chủ tịch Mỹ Trinh ngày càng lộ rõ sự tàn nhẫn khi ra lệnh không cứu tàu và người chìm.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 44 "Lằn ranh", Mỹ Trinh (Huyền Trang) không giấu nổi cơn tức giận khi chất vấn đàn em về sự cố trên tàu. Cô gằn giọng trách móc: "Ngu, tại sao không để tàu chìm? Tại sao lại làm trái?".
Đàn em giải thích sự việc diễn ra quá nhanh, có tàu khác ở gần nên họ buộc phải cứu người và báo về cảng xin cứu hộ, bản thân anh ta không có mặt trên tàu để kiểm soát tình hình.
Mỹ Trinh càng thêm bực tức, thậm chí cho rằng kẻ gây ra sự cố đáng lẽ nên "chìm luôn cùng tàu". Khi bị nghi ngờ người lái tàu có liên quan đến công an, cô lạnh lùng ra lệnh: "Cái tàu và cái xác không bao giờ được phép vào bờ", cho thấy sự tàn nhẫn đến lạnh người.
Ở một diễn biến khác, Phó bí thư tỉnh Sách và Triển đang ráo riết tìm cách xoay xở trước những áp lực bủa vây. Cả hai đã cùng tìm đến nhà cấp trên để nhờ giúp đỡ. Dù chỉ gặp vợ của người này, họ vẫn nhận được sự hỗ trợ trong phạm vi cho phép, đủ để có thêm manh mối xoay xở.
Ông Sách thừa nhận, chừng đó đã là "quý lắm rồi". Sự tập trung vào công việc không giúp ông nhận ra những rủi ro đang đến gần từ phía người phụ nữ mà ông hết mực tin tưởng.
Ở diễn biến khác trong tập phim, sau những toan tính công việc, ông Sách lại tìm đến doanh nhân Mỹ Trinh. Trước mặt ông, cô tỏ ra mong manh, yếu đuối, khác hẳn hình ảnh lạnh lùng trước đó với đàn em.
Sự mềm yếu ấy của Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam khiến ông Sách càng thêm si mê, sẵn sàng hứa sẽ che chở cho Mỹ Trinh cả đời. "Anh đang ở đây rồi còn gì. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn là cây sồi cổ thụ toả bóng mát xuống cho em" - ông Sách nhẹ nhàng với Trinh.
Tập 44 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào lúc 21h00 ngày 2/1 trên kênh VTV1.
