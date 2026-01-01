Duyên cay cú tìm cách gây sự với Tú nhưng nhận về cú sốc

Trong trích đoạn giới thiệu tập 35 "Cách em 1 milimet", khi Tú đang ngồi câu cá bên bờ ao, Duyên đã tìm cách tiếp cận Tú để nói chuyện riêng. Duyên vẫn rất cay cú sau buổi tối chơi trò nói thật trước đó với cả nhóm. Trong trò chơi này, Duyên đã nhận được câu hỏi không hề thích thú gì từ những người cô ta chẳng hề ưa là Tú và Đức, những người đã chứng kiến mối quan hệ lén lút của cô ta và Hiếu khi cả hai vào khách sạn với nhau.



Duyên mở đầu cuộc trò chuyện với vẻ vô tư khi hỏi về kinh nghiệm câu cá của Tú. Tú đáp lại một cách xã giao rằng câu cá cần có "mồi ngon" và ngay lập tức Duyên trở mặt với sự hằn học. Từ chuyện câu cá, Duyên dẫn dắt câu hỏi sang "câu, dẫn" đàn ông.

Duyên mượn chuyện hỏi cách câu cá để gây sự với Tú. Ảnh VTV

Tú không khó để nhận ra Duyên muốn cà khịa với mình. Cuộc nói chuyện lên cao điểm khi Duyên nói: "Hôm qua, chị với cậu em trai của chị gây sự với em, thế mà cứ làm ra cái vẻ chính chuyên gì không biết nữa".

Tú nhìn Duyên rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Duyên này, nếu em muốn trao đổi về chủ đề chính chuyên với chị ấy, em không đủ tư cách đâu". Câu nói của Tú khiến Duyên bất ngờ và sốc trước sự phản kháng mạnh mẽ như vậy.

Trong khi đó, Bách từ khi anh nhìn thấy Tú và những người bạn trong nhóm "Đại bản doanh" chơi trò ném ống bơ trên đường, những hình ảnh thời thơ ấu chạy nhanh qua đầu anh. Lần trở về làng Mây này đã khác, khi ký ức đã trở lại một rõ hơn.

Ký ức của Bách đã dần trở lại và chủ động đến tìm gặp riêng Tú. Ảnh VTV

Bách đến nhà tìm gặp Tú nhưng lại thấy anh trai của Tú ở ngoài cổng. Dù tỏ vẻ muốn gặp riêng Tú, việc này khiến anh Viễn bất ngờ vì chủ động đến tìm chứ không phải là thái độ dửng dưng như mọi khi. Viễn thẳng thắn bày tỏ lời khuyên Bách nên "buông tha" cho Tú.

Tập 35 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 1/1/2026 trên VTV3.