Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mật

Trong tập 43 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Chủ tịch tỉnh Thủy yêu cầu Triển phải giải thích về vụ việc sai phạm trong công tác thanh tra. Tuy có một chút bất ngờ và hồ nghi, Triển vẫn bình tĩnh giải thích rằng cần tách bạch việc thanh tra Nguyệt đưa tiền cho vợ Chánh thanh tra Tú và việc Nguyệt bỗng nhiên mất tích. Nguyệt đưa tiền cho bà Cầm (vợ ông Tú) chỉ là lời khai của bà Cẩm, vẫn chưa được xác minh làm rõ.

Ông Thủy không tin tưởng phân tích của Triển và cho rằng Nguyệt tự nhiên biến mất chính là hành vi sợ bị truy cứu trách nhiệm mà phải bỏ trốn. Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, cần phải làm rõ. Đối với quan điểm này, Triển cho rằng không hợp lý vì con gái Nguyệt vừa phẫu thuật xong vẫn còn đang nằm viện.



Chủ tịch tỉnh Thủy cho rằng thanh tra Nguyệt nhận và đưa hối lộ là có cơ sở. Ảnh VTV

Chủ tịch tỉnh Thủy sau đó đã có cuộc trao đổi riêng với Bí thư tỉnh Sơn về vụ việc ở Tập đoàn Trinh Tam. Ông Thủy cho rằng đang tồn tại một chuỗi lợi ích được hình thành từ lâu. Ông cũng đã cho tạm dừng quy trình kết luận thanh tra để đánh giá. Ngoài ra, ông đề xuất chuyển toàn bộ hồ sơ sang bên cơ quan điều tra và bên Kiểm sát. Đề xuất này đã được sự đồng ý của Bí thư tỉnh Sơn.

Tại cuộc họp Thường vụ, Phó Bí thư tỉnh Sách đã đưa ra thông tin vụ việc có dấu hiệu hình sự. Chủ tịch tỉnh Thủy cho rằng thường trực cần chỉ đạo rõ ràng, triệt để toàn diện vấn đề chứ không chỉ định hướng theo nguyên tắc vì sẽ không hiệu quả. Ông đề xuất sau khi có kết luận chính thức, lãnh đạo Ủy ban nhân dân sẽ chỉ đạo thanh tra chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu sang bên cơ quan tư pháp để giải quyết theo quy trình tố tụng.

Tuy nhiên, ông Sách lại phản đối ý kiến này, cho rằng đó là vội vàng. Về hai bản thanh tra, ông Sách nhận định một bản đáp ứng yêu cầu trước mắt giải quyết vấn đề sổ hồng cho cư dân, ổn định ngay tình hình. Còn bản thứ hai nêu lên những vấn đề có tính chất đề xuất để tiếp tục làm rõ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về lâu dài.

Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy có nhiều bất đồng trong xử lý vụ việc ở Tam Trinh. Ảnh VTV

Trước ý kiến của ông Sách, Chủ tịch tỉnh Thủy cũng phân tích với dự án Trinh Tam, phải có chuyên gia giỏi. Ông còn nhắc tới dự án Đông Phong. Cả ông Sách và ông Thủy đều có những luận điểm đối đầu trực diện trước mặt Bí thư tỉnh Sơn, khiến ông thêm đau đầu. “Tôi thúc đẩy dự án này là vì lợi ích chung, vì doanh nghiệp, vì người dân. Sai phạm nếu có là điều chẳng ai mong muốn cả, nhưng như đồng chí Bí thư vừa nói, có công thì thừa nhận, nếu sai thì phải chịu phạt thôi”, ông Sách thẳng thắn nói.

Theo báo cáo của Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu, thanh tra Nguyệt nộp tiền viện phí cho con gái bằng tiền mặt, nói với cô là rút tiết kiệm, nhưng sau khi kiểm tra thì phát hiện không có việc đó. Cùng ngày, bà Cầm đã nhận tiền từ Nguyệt. Như vậy là đã có dấu hiệu của hành vi đưa và nhận hối lộ. Tuy nhiên, việc Nguyệt đột ngột mất tích gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc tập hợp chứng cứ và lấy lời khai để kết luận việc này.

Câu hỏi được đặt ra là Trinh tam đã tác động thành công đến đoàn thanh tra như thế nào. Lãnh đạo Viện Kiểm sát đã phân tích và đưa ra cái tên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khắc. Hằng Thu đã tìm ra bằng chứng cho thấy Khắc và Nguyệt có nhiều lần tiếp xúc riêng.

Viện Kiểm sát tỉnh đã có cuộc gặp với Khắc. Ảnh VTV

Ngay sau đó, Viện Kiểm sát đã triệu tập Khắc tới làm việc riêng. Trong cuộc gặp này, Hằng Thu đã nhắc đến những thông tin có liên quan đến Nguyệt - người đứng đầu đoàn thanh tra Tập đoàn Trinh Tam. Thu đề cập đến việc Nguyệt vẫn bặt vô âm tín, trong khi con gái của cô vừa trải qua một ca phẫu thuật. Tuy nhiên, thái độ của Khắc vẫn khá bình tĩnh. Anh nhấn mạnh nếu cần hỗ trợ thì đó là trách nhiệm của công đoàn và thanh tra tỉnh.



Đối với vấn đề sai phạm của Tập đoàn Trinh Tam, Hằng Thu đã đi thẳng vào câu chuyện cốt lõi là vi phạm xây dựng vượt tầng. "Với tư cách là Phó Giám đốc phụ trách mảng thanh tra, anh không thể đổi trách nhiệm cho lãnh đạo", Hằng Thu thẳng thắn nói.

Hằng Thu đã thẳng thắn hỏi về việc Khắc có tiếp xúc riêng với Nguyệt nhưng anh ta kiên quyết phủ nhận, chỉ khai có gặp xã giao để thảo luận về công việc. Thậm chí, Hằng Thu còn hỏi thẳng Khắc có liên quan gì với Tập đoàn Tam Trinh hay không. Đến đây, Khắc bất ngờ nổi cáu, yêu cầu dừng buổi làm việc.

Thanh tra Nguyệt bị nhốt tại một địa điểm bí mật. Ảnh VTV

Cùng lúc đó, Thanh tra Nguyệt đang bị giam giữ ở một nơi hẻo lánh. Người đứng đằng sau việc này chính là Thiệu. Anh ta đã tìm gặp chú mình để tìm cách cứu mình. Theo người này cho biết, tình hình đang rất khó khăn. Người này đã tư vấn cho Thiệu một cách để cứu mình.



