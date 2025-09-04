Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Thứ năm, 06:59 04/09/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng tới giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động trong ngành giáo dục cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới.

Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư chúc mừng, động viên các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026.

Dưới đây là toàn văn thư của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp khai giảng năm học mới:

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh!

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026, trong niềm vui, niềm tự hào cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động công tác trong ngành Giáo dục qua các thời kỳ, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh tình cảm ấm áp, thân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026- Ảnh 1.

Chủ tịch nước gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026.

Cách đây tròn 80 năm, vào mùa thu lịch sử, trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên khi nước ta vừa mới giành được độc lập, Bác Hồ đã gửi gắm tình thương yêu bao la và niềm tin mãnh liệt – thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đưa đất nước vươn tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu. Ước nguyện thiêng liêng đó của Người vẫn đang vang vọng, nhắc nhở các em không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật quan trọng nhằm đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới; toàn ngành đã hoàn thành việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 12, khẳng định thành công bước đầu của quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Chất lượng giáo dục các cấp học đều được nâng lên; học sinh Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao vị thế giáo dục nước ta trên trường quốc tế. Đây là những nỗ lực đáng trân trọng của ngành Giáo dục, thầy, trò cả nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa niềm tin, sự ủng hộ của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu rất đáng tự hào mà ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học 2024 – 2025.

Năm học 2025 – 2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Tôi mong ngành Giáo dục tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học: "Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển", tiếp tục hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện con người về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trước thềm năm học mới, Tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, có khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò.

Tôi mong các bậc phụ huynh, với tình yêu thương và trách nhiệm, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, cùng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai.

Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách thiết thực để các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích trong năm học mới, để ngành Giáo dục Việt Nam góp phần quan trọng đưa đất nước "sánh vai với các cường quốc năm châu" như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Thân ái,

Lương Cường

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cô giáo trổ tài viết thư pháp, câu đối ngày Tết khiến nhiều người trầm trồ

Cô giáo trổ tài viết thư pháp, câu đối ngày Tết khiến nhiều người trầm trồ

Nội dung bức thư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi 1 học sinh Đắk Nông

Nội dung bức thư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi 1 học sinh Đắk Nông

Bức thư viết tay đặc biệt vượt hơn 2.000km của cô giáo ‘Chia sẻ cùng thầy cô’

Bức thư viết tay đặc biệt vượt hơn 2.000km của cô giáo ‘Chia sẻ cùng thầy cô’

Thầy hiệu trưởng viết thư ngỏ xin 'đổi quà' ngày 20/11 khiến nhiều người bất ngờ

Thầy hiệu trưởng viết thư ngỏ xin 'đổi quà' ngày 20/11 khiến nhiều người bất ngờ

Chàng giao thư không qua trường lớp bài bản giải quyết vấn đề Toán học thế kỷ

Chàng giao thư không qua trường lớp bài bản giải quyết vấn đề Toán học thế kỷ

Cùng chuyên mục

Cụ ông có 3 tấm bằng đại học ngành y dược, tốt nghiệp bác sĩ ở tuổi 75

Cụ ông có 3 tấm bằng đại học ngành y dược, tốt nghiệp bác sĩ ở tuổi 75

Giáo dục - 2 giờ trước

Bước qua tuổi 70, ông Phạm Ngọc Hồng vẫn chăm chỉ đến giảng đường, theo đuổi ngành Y học cổ truyền. Trước đó, ông từng nhận hai tấm bằng cử nhân của hai trường đại học khác khi đã ngoài 60 tuổi.

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Giáo dục - 19 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Giáo dục - 3 ngày trước

Nhiều trường đại học ở phía Bắc thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025 với điểm từ 15 đến 20. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9

Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9

Giáo dục - 4 ngày trước

Bộ GD-ĐT quyết định gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung đến trước 17h ngày 2/9.

Trường đại học xin lỗi 75 thí sinh trượt oan, đỗ ảo trong xét tuyển đại học

Trường đại học xin lỗi 75 thí sinh trượt oan, đỗ ảo trong xét tuyển đại học

Giáo dục - 4 ngày trước

Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing xin lỗi 75 thí sinh bị đỗ ảo, trượt oan và nhờ các trường khác tiếp nhận thí sinh ở nguyện vọng tiếp theo.

Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9

Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9

Giáo dục - 4 ngày trước

Nhiều trường học trên cả nước đồng loạt trang hoàng cờ hoa, sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Giúp học sinh lớp 12 xây dựng lộ trình học hiệu quả

Giúp học sinh lớp 12 xây dựng lộ trình học hiệu quả

Giáo dục - 4 ngày trước

Để xây dựng lộ trình học tập hiệu quả cho học sinh lớp 12, nhiều trường THPT đã tổ chức tập huấn cho giáo viên trước khi bước vào năm học mới.

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo.

Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lên

Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lên

Giáo dục - 6 ngày trước

Nhiều trường tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên với mức điểm xét phổ biến từ 15-18, đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Bộ GD&ĐT phản hồi về sai sót thí sinh 'đỗ thành trượt' trong tuyển sinh đại học

Bộ GD&ĐT phản hồi về sai sót thí sinh 'đỗ thành trượt' trong tuyển sinh đại học

Giáo dục - 1 tuần trước

Trước những phản ánh liên quan đến một số sai sót, sự cố trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Bộ GD&ĐT cho biết đã có phương án xử lý.

Xem nhiều

Ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoa

Ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoa

Giáo dục

Đây là ngành học có điểm chuẩn dẫn đầu tại nhiều trường đại học trong mùa tuyển sinh 2025, cao nhất lên tới 29 điểm.

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Giáo dục
Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Giáo dục
Thí sinh hốt hoảng khi thừa điểm vẫn trượt hết nguyện vọng xét tuyển đại học

Thí sinh hốt hoảng khi thừa điểm vẫn trượt hết nguyện vọng xét tuyển đại học

Giáo dục
Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top