Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng

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Ngày 14/9, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng.

Quyết định nêu rõ: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên, Bộ Quốc phòng đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đã ký Quyết định số 2851/QĐ-UBND truy tặng Bằng khen đối với Trung tá Trần Văn Tùng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm quên mình, sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu nhân dân, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng.

Tại lễ truy điệu, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã trao Huân chương Dũng cảm, trao Bằng khen tới thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 làm Trưởng đoàn, đến viếng và trao cho thân nhân đồng chí Trần Văn Tùng Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc truy thăng quân hàm trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, sẵn sàng quên mình vì nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng. Lễ tang Trung tá Trần Văn Tùng được tổ chức trang trọng theo nghi thức Quân đội, phù hợp phong tục truyền thống của địa phương.

TTXVN
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