Giờ sinh Âm lịch của những người chăm chỉ nhất, hậu vận hái quả ngọt

Cổ nhân quan niệm rằng, giờ sinh Âm lịch của mỗi người có mối liên hệ và ảnh hưởng tới cuộc đời của người đó, đặc biệt là từ trung niên trở đi. Nó còn đại diện cho mối quan hệ về con cái, nô bộc và sự nghiệp. Vì vậy thông qua giờ sinh người ta cũng có thể dự đoán được phần nào tính cách, vận mệnh của người đó ra sao, theo Pháp luật Việt Nam.

Có những người thuở trẻ phải trải qua nhiều thử thách, tự thân lập nghiệp nhưng càng về sau càng tích lũy được tài lộc nhờ sự bền bỉ và chăm chỉ không ngừng.

Người sinh vào giờ Thân Âm lịch (15h00 - 16h59): Nhạy bén với cơ hội

Theo tử vi, tài lộc của người sinh vào giờ Thân Âm lịch thường đến từ chính năng lực và sự chủ động. Ảnh minh họa



Những người sinh vào giờ Thân thường được mô tả là năng động, thích khám phá và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Họ có xu hướng tò mò trước những điều mới mẻ và luôn muốn tìm cách cải thiện cuộc sống.

Một ưu điểm khác của họ là khả năng quan sát cơ hội. Khi nhận thấy một hướng đi có triển vọng, họ thường không chần chừ quá lâu mà tìm cách thử sức. Chính tinh thần dám làm này giúp họ có thêm nhiều trải nghiệm và cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, sự nhanh nhạy chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng tính kỷ luật. Người sinh giờ Thân muốn tạo dựng tài sản bền vững vẫn cần tránh tâm lý nóng vội, chạy theo những cơ hội thiếu chắc chắn.

Theo tử vi, tài lộc của nhóm người này thường đến từ chính năng lực và sự chủ động. Càng chăm chỉ trau dồi chuyên môn, họ càng có khả năng biến những cơ hội nhỏ thành bước tiến lớn trong cuộc sống.

Người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch (11h00 - 12h59): Năng động, chịu được áp lực

Người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch có khả năng chịu áp lực tốt. Khi cuộc sống xuất hiện khó khăn, thay vì than phiền quá lâu, họ thường tìm cách giải quyết vấn đề và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi. Ảnh minh họa

Sinh vào giữa trưa, người giờ Ngọ thường được cho là có nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần chủ động và không dễ đầu hàng trước nghịch cảnh.

Họ có khả năng chịu áp lực tương đối tốt. Khi cuộc sống xuất hiện khó khăn, thay vì than phiền quá lâu, họ thường tìm cách giải quyết vấn đề và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi.

Sau khi lập gia đình, ưu điểm này càng có thể được phát huy. Họ thường muốn chủ động xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho gia đình, đồng thời tìm kiếm những cơ hội giúp cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đường đời của họ có thể không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tuy nhiên, theo tử vi, những lần đối mặt thử thách lại có thể trở thành động lực để họ trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và tạo ra bước chuyển mới.

Nếu biết kiên trì với mục tiêu, người sinh giờ Ngọ có thể xây dựng cuộc sống gia đình ổn định, tài chính ngày càng vững vàng và tận hưởng thành quả từ những năm tháng nỗ lực.

Người sinh vào giờ Tuất Âm lịch (19h00 - 20h59): Bền bỉ, sống chân thành

Điểm nổi bật ở những người sinh vào giờ Tuất Âm lịch là tinh thần chịu khó hiếm có. Ảnh minh họa



Theo tử vi, người sinh vào giờ Tuất Âm lịch thường sở hữu tính cách điềm đạm, chân thành và sống rất trách nhiệm. Họ không thích phô trương mà luôn âm thầm cố gắng để hoàn thiện bản thân cũng như xây dựng cuộc sống ổn định, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Điểm nổi bật ở những người sinh giờ này là tinh thần chịu khó hiếm có. Dù công việc khó khăn hay áp lực lớn, họ vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Chính sự bền bỉ ấy giúp họ tích lũy kinh nghiệm và từng bước khẳng định vị trí trong công việc.

Người sinh giờ Tuất cũng được đánh giá cao bởi khả năng giữ chữ tín. Trong các mối quan hệ xã hội, họ sống chân thành nên dễ gặp quý nhân hỗ trợ mỗi khi khó khăn. Nhờ đó, con đường sự nghiệp thường có nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp hơn người khác.

Thời trẻ, họ có thể chưa gặp nhiều may mắn về tài chính, thậm chí phải tự lập từ sớm. Tuy nhiên, càng bước vào trung niên, vận trình càng khởi sắc rõ rệt. Tài sản tích lũy ngày một nhiều, cuộc sống dần ổn định và sung túc hơn trước.

Người sinh vào giờ Dần Âm lịch (3h00 - 4h59): Có tham vọng và ý chí vươn lên

Người sinh vào giờ Dần sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức để nâng cao năng lực và chứng minh giá trị của mình. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Dần thường được mô tả là có mục tiêu khá rõ ràng ngay từ sớm. Họ không muốn cuộc sống chỉ dừng lại ở mức an toàn mà thường mong muốn tạo dựng một sự nghiệp khiến bản thân tự hào.

Đi cùng tham vọng là tinh thần làm việc nghiêm túc. Họ sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức để nâng cao năng lực và chứng minh giá trị của mình.

Trong môi trường công việc, nhóm người này thường muốn được công nhận bằng thành tích thực tế. Nếu phát huy đúng sở trường, họ có thể tạo dựng uy tín và nhận được sự tin tưởng từ những người xung quanh.

Theo tử vi, vận trình của người sinh giờ Dần có xu hướng thuận lợi hơn khi họ kiên trì với con đường đã lựa chọn. Đặc biệt, thành quả ở giai đoạn trung niên và hậu vận có thể đến từ những năm tháng không ngừng tích lũy trước đó.

Điều quan trọng nhất với họ là không để tham vọng biến thành sự nóng vội. Biết chọn đúng mục tiêu, kiên trì nâng cao năng lực và nắm bắt thời điểm phù hợp sẽ giúp họ tiến xa hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.