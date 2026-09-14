Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên
GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.
Video cây hồng không hạt mở hướng làm kinh tế trên đất đồi Na Rì ở Thái Nguyên:
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