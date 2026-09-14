Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Tương tự, ông Nguyễn Văn Luân, chủ nhà vườn ở thôn Yến Lạc, cho biết gia đình đã trồng vài nghìn mét vuông hồng không hạt sau khi học hỏi mô hình và được UBND xã hướng dẫn. Dù mới trồng khoảng 3 năm, nhiều cây hồng của gia đình ông Luân đã bắt đầu cho quả. Theo ông, cây hồng dễ chăm sóc và có khả năng chịu hạn tốt.