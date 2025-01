Chương trình cho vay nhà ở xã hội chính thức triển khai, 9 ngân hàng thương mại khẩn trương giải ngân vốn

2 ngày trước

GĐXH - Thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trước, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 14 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.