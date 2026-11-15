Cách tỉa chân nhang và bao sái bàn thờ Thần tài, ông Địa để không phạm vào đại kỵ

Rút chân nhang bàn thờ Thần tài khi nào?

Trong phong tục của người Việt thì phần lễ nghi được coi trọng nhất và đối với ban thờ Thần tài ông Địa cũng vậy.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, điều cần làm trước tiên trong cách rút chân nhang bàn thờ Thần tài là gia chủ cần nhớ phải xin phép Thần tài Thổ địa, thắp nhang và nói với Thần tài Thổ địa muốn làm cái gì, thời gian nào để không làm động đến vị Thần tài Thổ địa.

Thời điểm thích hợp để rút chân nhang là ngày cúng ông Công, ông Táo nhằm ngày 23 tháng chạp hàng năm.

Đây là thời điểm kết thúc năm mới thích hợp cho việc rút chân nhang bàn thờ Thần tài. Dịp cuối năm như thế này thì nhiều gia chủ có nhu cầu đổi bát hương nên cần bốc lại bát hương mới.

Cách rút chân nhang bàn thờ Thần tài

Theo VOV, bao sái bàn thờ Thần tài là một trong những công việc được nhiều gia đình và hộ kinh doanh quan tâm. Đây không chỉ là hoạt động vệ sinh không gian thờ tự, mà còn mang ý nghĩa giữ gìn sự trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính đối với các vị thần được thờ phụng.

Thời điểm thích hợp để rút chân nhang là ngày cúng ông Công, ông Táo nhằm ngày 23 tháng chạp hàng năm.

Để việc bao sái bàn thờ thần Tài diễn ra suôn sẻ, nhiều gia đình thường thực hiện theo trình tự nhất định, tránh làm xáo trộn các vật phẩm thờ cúng.

Trước khi lau dọn, gia chủ đặt lễ vật lên bàn thờ, thắp 3 nén hương và đọc văn khấn xin phép các vị thần tạm lánh để việc bao sái được tiến hành thuận lợi. Sau khi hương cháy hết mới bắt đầu các bước tiếp theo.

Sau khi khấn xin phép, gia chủ nhẹ nhàng di chuyển các vật phẩm thờ cúng (ngoại trừ bát hương) sang một bàn sạch đã chuẩn bị sẵn. Các đồ vật cần được đặt gọn gàng, tránh va chạm gây sứt mẻ. Trước tiên, dùng khăn khô lau sơ bụi bẩn trên bề mặt bàn thờ.

Khi rút chân nhang, một tay giữ cố định bát hương, tay còn lại rút từng chân nhang một cách nhẹ nhàng, tránh giật mạnh. Chỉ nên giữ lại số chân nhang lẻ như 3, 5, 7 hoặc 9 chân nhang đẹp nhất. Chân nhang đã rút đặt lên giấy đỏ hoặc vải sạch.

Gia chủ không đổ hết tro cũ trong bát hương mà chỉ dùng thìa sạch xúc bớt phần tro thừa, giữ lại khoảng 1/3 lượng tro để tránh xáo trộn. Phần bên ngoài bát hương được lau bằng khăn sạch nhúng nước ngũ vị hoặc rượu gừng. Trong quá trình này, cần tránh xoay hoặc di chuyển bát hương khỏi vị trí ban đầu.

Tượng thần Tài và ông Địa được lau bằng khăn mềm nhúng nước lá bưởi. Khi lau, thao tác nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, tránh chà xát mạnh làm trầy xước bề mặt tượng.

Tiếp theo, gia chủ lau sạch toàn bộ bàn thờ, bao gồm cả bên trong và bên ngoài, loại bỏ bụi bẩn, mạng nhện. Sau khi lau bằng khăn ẩm, dùng khăn khô lau lại lần cuối rồi sắp xếp các vật phẩm thờ cúng về đúng vị trí ban đầu.

Nước dùng để lau dọn bàn thờ, lau bát hương, rửa bình hoa hay chén đĩa trên bàn thờ đều phải là nước ấm có hương thơm.

Chân nhang đã rút được đem đốt, phần tro sau đó chôn dưới gốc cây lớn, tránh vứt bừa bãi để giữ sự trang nghiêm và sạch sẽ.

Những lưu ý khi bao sái bàn thờ thần Tài, Thổ địa

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, khi lau rửa bàn thờ, gia chủ nên dùng nước thơm ấm để lau rửa. Đặc biệt, khi lau bát hương, không để bát hương chông chênh và không xê dịch bát hương nhiều mà chỉ nên dùng giẻ sạch lau qua thành bát để bớt bụi, tàn nhang bám trên đó.

Nước dùng để lau dọn bàn thờ, lau bát hương, rửa bình hoa hay chén đĩa trên bàn thờ đều phải là nước ấm có hương thơm.

Cẩn thận hơn, gia chủ có thể nấu hẳn một nồi nước lá có 5 loại cây lá thơm. Cần chú ý là 5 loại lá cây thơm phải được đun sôi và để ấm chuẩn bị cho việc lau dọn. Có thể bổ sung thêm rượu đã được ngâm gừng nhiều ngày càng tốt ( rượu ngâm gừng ít nhất 7 ngày, gừng để nguyên vỏ đập dập ngâm rượu hơn 40 độ).

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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