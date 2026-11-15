Các cách đuổi muỗi tự nhiên bằng nguyên liệu sẵn có tại nhà không phải ai cũng biết

Tinh dầu bạc hà

Thông tin trên VTC News, theo Đại học Khoa học Y tế Hoa Kỳ, có trụ sở tại Portland, Oregon, dầu bạc hà là một loại thuốc trừ sâu tự nhiên và là thuốc đuổi muỗi rất tốt. Có thể trộn dầu bạc hà với các mùi hương khác, chẳng hạn như chanh, sả và thoa chúng lên da để có mùi hương bạc hà.

Tuy nhiên cần lưu ý dầu bạc hà là một loại dầu nóng và nó có thể gây ra cảm giác nóng khi thoa trực tiếp và có thể gây phát ban trên da. Vậy nên, khi pha hãy lưu ý pha loãng hoặc sử dụng thêm một số loại dầu khác đi kèm.

Tinh dầu sả

Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 7 năm 2016 trên Tạp chí Khoa học Dược phẩm và Dược phẩm Thế giới, tinh dầu sả có thể so sánh với các loại thuốc chống muỗi phổ biến. Sự kết hợp dầu sả với một loại tinh dầu khác (như dầu vỏ quế) sẽ làm cho tác dụng xua đuổi của nó mạnh hơn.

Tinh dầu sả có thể so sánh với các loại thuốc chống muỗi phổ biến.

Đốt vỏ quýt giúp đuổi muỗi hiệu quả

Đối với con người, tinh dầu quýt rất thơm và quyến rũ. Tuy nhiên, đối với muỗi, đó là thứ mùi đáng sợ khiến chúng sợ hãi. Bạn chỉ cần đốt một lượng vỏ quýt vừa đủ để xông mũi, mùi khói sẽ khiến muỗi sợ không dám đến gần.

Đóng cửa sổ và bật quạt

Việc mở cửa sổ giúp căn phòng thoáng khí nhưng cũng "mời gọi" đàn muỗi bay vào. Theo Báo Hải Phòng điện tử, nếu muỗi hay xuất hiện, bạn nên đóng cửa sổ phòng ngủ để chúng không thể xâm nhập.

Bên cạnh đó, việc bật quạt không chỉ có tác dụng làm mát, tạo sự thông thoáng mà còn giúp đuổi muỗi. Dù bật số nhỏ, luồng gió của quạt vẫn đủ sức ngăn muỗi tiếp cận bạn. Quạt cũng giúp bay bớt mồ hôi và mùi cơ thể, khiến bạn trở nên khó nhận diện hơn đối với muỗi.

Bôi nước cốt chanh

Nếu bạn đang ở một nơi có nhiều muỗi mà không mang theo chai xịt chống muỗi, có thể tự cứu mình bằng cách kiếm một quả chanh, vắt lấy nước cốt bôi lên da. Mùi chanh sẽ khiến muỗi tránh xa bạn.

Bã cà phê đuổi muỗi

Nếu trong nhà có những khu vực khó khô thoáng và dễ bị ẩm, hãy rắc bã cà phê lên khu vực đó. Bã cà phê có đặc tính hút ẩm khiến trứng muỗi bị khô và ngừng sinh sản. Đốt bã cà phê cũng là một cách xua đuổi muỗi hiệu quả.

Bã cà phê có đặc tính hút ẩm khiến trứng muỗi bị khô và ngừng sinh sản.

Sử dụng túi thơm

Cách này thường sử dụng cho trẻ nhỏ. Cũng theo VOC, bạn lấy 1 túi thơm, nhỏ vào một miếng bông hoặc vải mềm vài giọt tinh dầu sả chanh, rồi đặt vào trong túi, buộc chặt lại. Đặt túi cạnh trẻ em giúp chống muỗi trong bán kính 50 cm.

Cho nước đường vào chai rượu hoặc chai bia

Cho nước đường vào chai rượu hoặc chai bia rồi đặt dưới gầm bàn hoặc góc tường nơi nhiều muỗi "cư trú". Muỗi thấy mùi rượu ngọt sẽ chui vào trong chai, bị dính nước đường hoặc bia mà chết.

Tinh dầu bạch đàn

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã cho biết mùi hương của tinh dầu bạch đàn sẽ đuổi muỗi ra khỏi nhà sau vài ngày. Tinh dầu bạch đàn có thể bảo vệ bạn khỏi muỗi lên đến 95% trong 3 giờ. Lưu ý gia đình có trẻ nhỏ dưới 3 tuổi không nên sử dụng loại tinh dầu này, đặc biệt là trong phòng trẻ em.

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