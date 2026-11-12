Đây mới là vị trí đặt chổi quét nhà đúng phong thủy để xua đuổi điều xui, hút tài lộc, may mắn tới

Vị trí đặt chổi quét nhà đúng phong thủy

Đặt chổi quét nhà ở phía sau nhà

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, phía sau nhà là một trong những vị trí lý tưởng để đặt chổi quét nhà. Không chỉ mang lại sự gọn gàng cho không gian sống, vị trí này còn giúp giữ gìn vận khí tốt cho gia đình.

Việc đặt chổi ở đây giúp loại bỏ những năng lượng tiêu cực từ các khu vực khác mà không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của năng lượng tích cực trong nhà.

Đặt chổi quét nhà ở phía sau cũng giúp gia chủ tránh được sự nhìn thấy của khách đến nhà, đảm bảo sự thoải mái và không làm kém sang trọng cho không gian chính. Bên cạnh đó, việc giấu chổi ở đây cũng bảo vệ tài lộc, ngăn chặn năng lượng xấu từ ngoài vào.

Đặt chổi quét nhà gần cửa sổ

Theo VTC News, cửa sổ là nơi đón nhận ánh sáng và năng lượng từ bên ngoài vào nhà. Vì vậy, việc đặt chổi quét nhà gần cửa sổ có thể giúp gia chủ "quét sạch" những năng lượng tiêu cực và mở rộng không gian để đón nhận tài lộc, may mắn từ thiên nhiên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chổi không nên để quá gần cửa sổ, tránh tình trạng gây mất thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Phía sau nhà là một trong những vị trí lý tưởng để đặt chổi quét nhà. Không chỉ mang lại sự gọn gàng cho không gian sống, vị trí này còn giúp giữ gìn vận khí tốt cho gia đình.

Mặt khác, sau khi quét nhà xong, bạn có thể đặt chổi ở phía sau nhà hoặc ban công. Việc đặt chổi ở hai vị trí này sẽ giảm bớt ảnh hưởng của nó tới vận khí của gia đình.

Khi chổi cùn, chổi bị hỏng, gia chủ nên thay mới ngay để tiện cho việc sử dụng cũng như loại bỏ những điềm xấu ra khỏi nhà.

Những vị trí không nên đặt chổi quét nhà

Không đặt chổi ở góc phòng khách

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, phòng khách là một trong những không gian quan trọng nhất trong ngôi nhà của bạn, nơi bạn tiếp khách và thể hiện phong cách của gia đình mình.

Nếu cây chổi được đặt ở góc phòng khách sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của không gian sống và có thể tạo ấn tượng không tốt với các vị khách đến chơi nhà về sự bừa bộn và bất lịch sự.

Đặc biệt, trong phong thủy, phòng khách đóng vai trò vô cùng quan trọng với tài vận của gia đình; việc bài trí phòng khách hợp phong thủy sẽ giúp gia chủ ăn nên làm ra, gia đình hòa thuận, bình yên.

Nếu cây chổi được đặt ở góc phòng khách sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của không gian sống và có thể tạo ấn tượng không tốt với các vị khách đến chơi nhà về sự bừa bộn và bất lịch sự.

Việc chổi quét nhà được đặt ở đây sẽ khiến năng lượng xấu lan tỏa khắp nơi, ảnh hưởng tới vận khí chung của gia đình.

Hai bên cửa ra vào

Cũng theo Báo Lâm Đồng điện tử, để chổi ở cửa ra vào được cho là đại kỵ, lý do là vì cửa ra vào tài khí sẽ qua nó mà vào nhà nhưng nếu bạn đặt chổi ở đây thì không khác nào dùng chổi đuổi tài khí đi, vì thế mà tài khí tiêu tan.

Đó là còn chưa kể đến khí xấu cũng theo chổi mà vào trong nhà sẽ ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình.

Phòng bếp, phòng ăn

Chổi là dụng cụ dùng để quét dọn vệ sinh trong nhà vì vậy nó chứa nhiều vi khuẩn, vì vậy về mặt khoa học thì để chổi trong phòng bếp hay phòng ăn cũng là điều không nên.

Còn về mặt phong thủy thì phòng bếp và phòng ăn là nơi con người nạp năng lượng để duy trì sinh tồn, nếu như để chổi ở đây thì nguồn sống của bạn sẽ bị quét sạch hết.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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