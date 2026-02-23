Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Chuyên gia Mỹ chỉ ra: Hạt điều có nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe

Hạt điều chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe. Chúng là nguồn giàu chất béo không bão hòa và có chứa chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin B cùng các khoáng chất như đồng, magiê, mangan, kẽm.

Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ nông nghiệp Mỹ, 1 ounce hạt điều (khoảng 28,35g) sẽ có chứa: 157 calo; 8,56g carbohydrate; 1,68g đường; 0,9g chất xơ; 5,17g protein. Nhờ vậy mà hạt điều mang tới nhiều tác dụng cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol, hạ đường huyết và thúc đẩy hệ thống miễn dịch...

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Mroz-Planells, hạt điều không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Theo trang tin y khoa WebMD, loại hạt này đem tới nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý:

Ảnh minh họa.

Giúp giảm cholesterol

Hạt điều dù chứa chất béo, hạt điều chủ yếu là chất béo lành mạnh. Một nghiên cứu cho thấy việc ăn một lượng nhỏ hạt điều mỗi ngày trong 28 ngày có thể giúp giảm gần 4 điểm cholesterol toàn phần và hạ khoảng 5 điểm cholesterol LDL ("xấu").

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Các nghiên cứu quan sát ghi nhận việc tiêu thụ các loại hạt cây, trong đó có hạt điều, liên quan tới việc giảm tới 27% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Theo chuyên gia Mroz-Planells, khi thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa từ hạt điều, sức khỏe tim mạch có thể được cải thiện rõ rệt.

Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy loại hạt này góp phần hỗ trợ hạ huyết áp. Hàm lượng magie dồi dào trong hạt điều cũng giúp giảm nguy cơ thiếu máu cơ tim.

Góp phần giảm nguy cơ đột quỵ

Magie trong hạt điều được cho là có vai trò bảo vệ mạch máu, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ xuất huyết do vỡ mạch máu não.

Giúp kiểm soát đường huyết

Một chế độ ăn có bổ sung hạt điều có thể giúp cải thiện đường huyết. Một nghiên cứu nhỏ ghi nhận người mắc tiểu đường khi thay thế 10% lượng calo hằng ngày bằng hạt điều trong 8 tuần đã cải thiện đáng kể mức insulin.

Tốt cho trí não

Hai công trình nghiên cứu từ Hà Lan và Tây Ban Nha đều ghi nhận mối liên hệ giữa thói quen tiêu thụ hạt và sự cải thiện về khả năng nhận thức cũng như chức năng mạch máu não.

Trong đó, nghiên cứu thứ nhất do tiến sĩ Kevin Nijssen (Trung tâm Y tế Đại học Maastricht, Hà Lan) dẫn dắt cho thấy việc bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức theo tuổi, đồng thời cải thiện hoạt động của hệ mạch máu não.

Giúp tăng miễn dịch

Hạt điều cung cấp nhiều đồng và kẽm — hai vi chất quan trọng giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình phục hồi mô.

Cách ăn hạt điều tốt nhất cho sức khỏe

Ảnh minh họa.

- Không ăn quá 100 gram hạt điều mỗi ngày để tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa và tăng cân không mong muốn.

- Nhai kỹ và chậm giúp hệ tiêu hóa hấp thu tốt hơn.

- Tránh ăn hạt điều sống, hạt bị cháy hoặc có mùi vị lạ để tránh nguy cơ ngộ độc.

- Trẻ em dưới 10 tuổi nên hạn chế ăn hạt điều do tính nóng có thể gây khó tiêu, ợ chua.

- Người mắc bệnh thận và béo phì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung hạt điều vào thực đơn.

- Chọn mua hạt điều chất lượng, không tẩm ướp nhiều muối hoặc chất bảo quản để đảm bảo sức khỏe lâu dài.

