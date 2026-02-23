Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng
GĐXH - Hạt điều được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá có lợi cho tim mạch và kiểm soát đường huyết nếu ăn đúng cách.
Chuyên gia Mỹ chỉ ra: Hạt điều có nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe
Hạt điều chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe. Chúng là nguồn giàu chất béo không bão hòa và có chứa chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin B cùng các khoáng chất như đồng, magiê, mangan, kẽm.
Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ nông nghiệp Mỹ, 1 ounce hạt điều (khoảng 28,35g) sẽ có chứa: 157 calo; 8,56g carbohydrate; 1,68g đường; 0,9g chất xơ; 5,17g protein. Nhờ vậy mà hạt điều mang tới nhiều tác dụng cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol, hạ đường huyết và thúc đẩy hệ thống miễn dịch...
Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Mroz-Planells, hạt điều không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Theo trang tin y khoa WebMD, loại hạt này đem tới nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý:
Giúp giảm cholesterol
Hạt điều dù chứa chất béo, hạt điều chủ yếu là chất béo lành mạnh. Một nghiên cứu cho thấy việc ăn một lượng nhỏ hạt điều mỗi ngày trong 28 ngày có thể giúp giảm gần 4 điểm cholesterol toàn phần và hạ khoảng 5 điểm cholesterol LDL ("xấu").
Giảm nguy cơ bệnh tim mạch
Các nghiên cứu quan sát ghi nhận việc tiêu thụ các loại hạt cây, trong đó có hạt điều, liên quan tới việc giảm tới 27% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Theo chuyên gia Mroz-Planells, khi thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa từ hạt điều, sức khỏe tim mạch có thể được cải thiện rõ rệt.
Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy loại hạt này góp phần hỗ trợ hạ huyết áp. Hàm lượng magie dồi dào trong hạt điều cũng giúp giảm nguy cơ thiếu máu cơ tim.
Góp phần giảm nguy cơ đột quỵ
Magie trong hạt điều được cho là có vai trò bảo vệ mạch máu, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ xuất huyết do vỡ mạch máu não.
Giúp kiểm soát đường huyết
Một chế độ ăn có bổ sung hạt điều có thể giúp cải thiện đường huyết. Một nghiên cứu nhỏ ghi nhận người mắc tiểu đường khi thay thế 10% lượng calo hằng ngày bằng hạt điều trong 8 tuần đã cải thiện đáng kể mức insulin.
Tốt cho trí não
Hai công trình nghiên cứu từ Hà Lan và Tây Ban Nha đều ghi nhận mối liên hệ giữa thói quen tiêu thụ hạt và sự cải thiện về khả năng nhận thức cũng như chức năng mạch máu não.
Trong đó, nghiên cứu thứ nhất do tiến sĩ Kevin Nijssen (Trung tâm Y tế Đại học Maastricht, Hà Lan) dẫn dắt cho thấy việc bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức theo tuổi, đồng thời cải thiện hoạt động của hệ mạch máu não.
Giúp tăng miễn dịch
Hạt điều cung cấp nhiều đồng và kẽm — hai vi chất quan trọng giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình phục hồi mô.
Cách ăn hạt điều tốt nhất cho sức khỏe
- Không ăn quá 100 gram hạt điều mỗi ngày để tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa và tăng cân không mong muốn.
- Nhai kỹ và chậm giúp hệ tiêu hóa hấp thu tốt hơn.
- Tránh ăn hạt điều sống, hạt bị cháy hoặc có mùi vị lạ để tránh nguy cơ ngộ độc.
- Trẻ em dưới 10 tuổi nên hạn chế ăn hạt điều do tính nóng có thể gây khó tiêu, ợ chua.
- Người mắc bệnh thận và béo phì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung hạt điều vào thực đơn.
- Chọn mua hạt điều chất lượng, không tẩm ướp nhiều muối hoặc chất bảo quản để đảm bảo sức khỏe lâu dài.
Dù tiếp cận dưới góc nhìn y học cổ truyền hay khoa học hiện đại, một điều đã được chứng minh rõ ràng: Ngủ đủ và ngủ đúng giờ là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài.
GĐXH - Tin theo lời khuyên giảm đạm để "bảo vệ thận" trên mạng xã hội, một bệnh nhân suy thận đã tự ý thay đổi chế độ ăn, khiến độ lọc cầu thận giảm sâu chỉ sau 3 tháng.
Thực tế, ngoài ung thư, còn có nhiều yếu tố khác có thể gây ra tóc bạc, và những yếu tố này cũng có thể che giấu nhiều dấu hiệu về sức khỏe.
GĐXH - Bánh chưng là món ăn giàu tinh bột và đạm, nếu bảo quản không đúng cách, vi sinh vật có thể phát triển nhanh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nồm ẩm hoặc nhiệt độ cao.
GĐXH - Mộc nhĩ được ví như “máy quét” tự nhiên giúp hỗ trợ làm sạch mạch máu và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại thực phẩm này.
GĐXH - Chế độ ăn uống ngày Tết sẽ khiến lá gan phải làm việc quá tải. Nếu không được chăm sóc kịp thời, gan dễ suy giảm chức năng, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.
Giữa lằn ranh sinh tử đêm 30, mâm cơm tất niên của các bác sĩ đành gác lại bên những tiếng còi hú xe cấp cứu và cuộc chiến giành giật sự sống không kể ngày đêm.
GĐXH - Không chỉ bắt mắt, ốc bông còn giàu magie, selen, vitamin E và phốt pho – những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào, hỗ trợ xương khớp và chuyển hóa năng lượng. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (ĐH Y Hà Nội) phân tích rõ lợi ích và cách ăn sao cho đúng.
Hạt bí không chỉ là món ăn vặt "vui miệng" trong các buổi trà chiều hay dịp lễ Tết mà còn được ví như một loại siêu thực phẩm nhờ bảng thành phần dinh dưỡng đậm đặc. Dù có kích thước nhỏ bé, nhưng bên trong mỗi hạt bí lại chứa đựng hàm lượng lớn chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.
GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, thịt thăn là phần thịt nạc mềm, ít mỡ, chứa hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn nhiều phần thịt khác, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất thiết yếu. Nhờ đặc tính dễ chế biến, giữ được vị ngọt tự nhiên và hỗ trợ sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể, thịt thăn được xem là lựa chọn thông minh trong thực đơn hằng ngày của mỗi gia đình.
GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.