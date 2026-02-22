Thải độc gan sau Tết đúng cách: 6 việc đơn giản giúp gan khỏe, người nhẹ nhõm

Vì sao sau Tết, gan của bạn dễ bị "quá tải"?

Sau Tết, nhiều người rơi vào tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn không ngon, đầy bụng, nổi mụn hoặc tăng cân. Theo các chuyên gia y tế, đây là dấu hiệu cho thấy gan đang quá tải bởi các lý do sau:

Do ăn thực phẩm giàu chất béo: Các món chiên xào, thịt mỡ, đồ nướng không chỉ làm tăng cholesterol mà còn buộc gan phải tăng cường chuyển hóa chất béo, lâu dài có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Do rượu bia và đồ uống có cồn: Cồn là "kẻ thù" hàng đầu của gan. Uống nhiều rượu bia khiến gan phải liên tục chuyển hóa và đào thải độc tố, làm tăng nguy cơ viêm gan, suy gan nếu kéo dài.

Do chế độ ăn uống thiếu cân bằng: Ăn nhiều đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh trong dịp Tết không chỉ gây tăng cân mà còn khiến gan bị tích tụ mỡ và độc tố.

Nếu không được thải độc gan kịp thời, gan có thể bị tổn thương nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như gan nhiễm mỡ, viêm gan và suy giảm chức năng gan.

6 cách thải độc gan tự nhiên nên duy trì hằng ngày

Uống đủ nước lọc

Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển dưỡng chất và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể qua nước tiểu, mồ hôi và phân.

Các chuyên gia khuyến nghị nên uống 2 – 2,5 lít nước/ngày, tùy theo thể trạng và mức độ vận động. Có thể tập thói quen uống nước ấm vào buổi sáng để hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn.

Ăn nhiều loại rau họ cải

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải kale, cải Brussels, cải bó xôi chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp kích hoạt enzym giải độc trong gan. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ mầm cải Brussels có khả năng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương.

Bổ sung cà rốt trong bữa ăn

Cà rốt giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và hỗ trợ thải độc gan tự nhiên. Có thể sử dụng cà rốt dưới dạng nước ép, luộc, xào hoặc làm nộm để đa dạng khẩu phần ăn.

Ăn tỏi hợp lý

Tỏi chứa allicin – hoạt chất có khả năng kích hoạt enzym giải độc gan, giúp giảm tích tụ độc tố và cải thiện chức năng gan. Tỏi có thể được sử dụng như gia vị trong các món ăn hằng ngày hoặc ngâm dấm để dùng kèm.

Ăn các loại quả có múi

Cam, chanh, bưởi giàu vitamin C, giúp tăng cường sản xuất glutathione – một chất chống oxy hóa quan trọng trong quá trình giải độc gan, đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Uống trà xanh đúng cách

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ thanh lọc cơ thể và giảm nguy cơ mắc bệnh gan. Tuy nhiên, không nên lạm dụng. Chỉ nên uống 2–3 ly/ngày, pha loãng để tránh ảnh hưởng đến dạ dày.

Những việc nên làm để không làm tổn thương gan

Tránh rượu bia và chất kích thích

Sau Tết, việc kiêng rượu bia trong ít nhất vài tuần là rất cần thiết để gan có thời gian phục hồi. Đồng thời, nên hạn chế thuốc lá, cà phê đặc và các đồ uống kích thích khác.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Các món ăn nhiều dầu mỡ, gia vị mạnh và thực phẩm đóng gói sẵn có thể làm chậm quá trình thải độc gan. Thay vào đó, nên ưu tiên thực phẩm tươi, sạch và chế biến đơn giản.

Duy trì thói quen ăn uống khoa học

Ăn đúng bữa, không bỏ bữa và có thể chia nhỏ 5–6 bữa/ngày giúp giảm áp lực cho gan và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Kết hợp với ngủ đủ giấc, vận động nhẹ nhàng mỗi ngày sẽ giúp quá trình thải độc gan diễn ra hiệu quả và bền vững.

