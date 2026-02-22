Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn
GĐXH - Tin theo lời khuyên giảm đạm để "bảo vệ thận" trên mạng xã hội, một bệnh nhân suy thận đã tự ý thay đổi chế độ ăn, khiến độ lọc cầu thận giảm sâu chỉ sau 3 tháng.
Người bệnh suy thận: Tự ý thay đổi chế độ ăn, chức năng thận tụt dốc
Phát hiện suy thận mạn giai đoạn 3, ông Minh (64 tuổi) lo lắng tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và được khuyên nên hạn chế thực phẩm giàu đạm để tránh "quá tải" cho thận. Tin theo, ông chủ động cắt giảm thịt, cá, trứng trong khẩu phần ăn hằng ngày.
Chưa đầy 3 tháng sau, kết quả tái khám cho thấy độ lọc cầu thận (eGFR) của ông trồi sụt thất thường. Trước đó, sau điều trị đúng phác đồ, chỉ số này đã cải thiện từ khoảng 30 ml/phút/1,73 m² lên gần 50 ml/phút/1,73 m². Tuy nhiên, lần kiểm tra gần nhất ghi nhận eGFR giảm xuống gần 31 ml/phút/1,73 m² – tiến sát ngưỡng suy thận giai đoạn 4.
TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Trưởng khoa Nội thận – Lọc máu, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết nguyên nhân không đến từ phác đồ điều trị mà xuất phát từ việc người bệnh tự ý thay đổi chế độ ăn.
Được biết, ông Minh phát hiện suy thận cách đây khoảng 7 năm nhưng không theo dõi tại bệnh viện chuyên khoa. Trong thời gian dài, ông khám rải rác tại nhiều phòng khám, nghe ai mách thuốc gì cũng mua dùng.
Khi cơ thể mệt mỏi kéo dài, nước tiểu nhiều bọt như xà phòng, ông đến viện kiểm tra. Kết quả cho thấy ông bị suy thận giai đoạn 3, kèm thiếu máu, tăng lipid máu hỗn hợp, tăng huyết áp và nhiều bệnh nền như xơ vữa động mạch, gout, nang hai thận, tăng sản tuyến tiền liệt.
Tại khoa Nội thận – Lọc máu, ông được điều trị theo phác đồ toàn diện nhằm làm chậm tiến triển suy thận, kiểm soát huyết áp, điều chỉnh thiếu máu và rối loạn lipid máu. Chức năng thận từng bước ổn định và cải thiện rõ rệt.
Tuy nhiên, vì muốn thận hồi phục nhanh hơn, ông vừa dùng thuốc theo đơn bác sĩ, vừa áp dụng chế độ ăn và bài thuốc truyền miệng trên mạng, đặc biệt là cắt giảm đạm quá mức.
Bệnh nhân suy thận: Giảm đạm sai cách nguy hiểm thế nào?
Theo BS.CKII Tạ Phương Dung, nhiều người lầm tưởng rằng ăn nhiều đạm sẽ "làm hại thận", từ đó tự ý loại bỏ nhóm thực phẩm giàu protein. Thực tế, không phải tất cả người bệnh thận mạn đều cần ăn ít đạm, và việc giảm đạm phải được tính toán cụ thể theo từng giai đoạn bệnh.
Chất đạm giữ vai trò thiết yếu trong duy trì cơ bắp, miễn dịch và tái tạo mô. Nếu cắt giảm quá mức, người bệnh có thể rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, teo cơ, giảm albumin máu, phù nề, mệt mỏi và tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Đặc biệt, khi cơ thể thiếu năng lượng và protein, quá trình "tự tiêu cơ" sẽ xảy ra, làm tăng sản phẩm chuyển hóa trong máu, vô tình tạo thêm gánh nặng cho thận và khiến suy thận tiến triển nhanh hơn.
"Khẩu phần ăn của người bệnh suy thận cần được cá thể hóa, đúng người – đúng bệnh – đúng thể trạng. Không nên kiêng khem cực đoan hoặc tự ý thêm bớt theo lời khuyên chưa được kiểm chứng", bác sĩ Dung nhấn mạnh.
Người suy thận giai đoạn 3 nên ăn đạm thế nào?
Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, nhu cầu protein của người trưởng thành khỏe mạnh khoảng 0,8 g/kg cân nặng/ngày.
Với bệnh nhân suy thận giai đoạn 3 như ông Minh:
Nếu không mắc đái tháo đường: khoảng 0,6 – 0,8 g/kg/ngày
Nếu có đái tháo đường: khoảng 0,8 – 0,9 g/kg/ngày
Người bệnh nên ưu tiên nguồn đạm chất lượng cao như thịt heo nạc, thịt gà, cá, trứng kết hợp đạm thực vật; đồng thời hạn chế thịt đỏ, hải sản nhiều purin và thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri, phospho.
Sau khi được điều chỉnh lại chế độ ăn, tuân thủ thuốc và bổ sung sữa dinh dưỡng chuyên biệt cho người bệnh thận, chức năng thận của ông Minh dần cải thiện.
Sau hơn 3 năm điều trị và theo dõi định kỳ, độ lọc cầu thận của ông đã tăng trở lại gần 50 ml/phút/1,73 m², từ mức cận suy thận giai đoạn 4 hồi phục về giai đoạn 3.
"Giờ tôi tin tưởng bác sĩ, uống thuốc đều đặn và tái khám đúng hẹn. Tôi hy vọng có thể bảo tồn chức năng thận, không phải lọc máu", ông Minh chia sẻ.
Người bệnh suy thận cần biết điều này
Chuyên gia khuyến cáo, người mắc suy thận tuyệt đối không tự ý thay đổi thuốc hay chế độ ăn khi chưa có tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Thông tin trên mạng xã hội có thể không phù hợp với từng cá thể bệnh nhân.
Việc tuân thủ điều trị, ăn uống đúng hướng dẫn và tái khám định kỳ là chìa khóa quan trọng giúp làm chậm tiến triển suy thận, bảo tồn chức năng thận lâu dài và giảm nguy cơ phải lọc máu.
Thực tế, ngoài ung thư, còn có nhiều yếu tố khác có thể gây ra tóc bạc, và những yếu tố này cũng có thể che giấu nhiều dấu hiệu về sức khỏe.
GĐXH - Bánh chưng là món ăn giàu tinh bột và đạm, nếu bảo quản không đúng cách, vi sinh vật có thể phát triển nhanh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nồm ẩm hoặc nhiệt độ cao.
GĐXH - Mộc nhĩ được ví như "máy quét" tự nhiên giúp hỗ trợ làm sạch mạch máu và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại thực phẩm này.
GĐXH - Chế độ ăn uống ngày Tết sẽ khiến lá gan phải làm việc quá tải. Nếu không được chăm sóc kịp thời, gan dễ suy giảm chức năng, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.
Giữa lằn ranh sinh tử đêm 30, mâm cơm tất niên của các bác sĩ đành gác lại bên những tiếng còi hú xe cấp cứu và cuộc chiến giành giật sự sống không kể ngày đêm.
GĐXH - Không chỉ bắt mắt, ốc bông còn giàu magie, selen, vitamin E và phốt pho – những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào, hỗ trợ xương khớp và chuyển hóa năng lượng. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (ĐH Y Hà Nội) phân tích rõ lợi ích và cách ăn sao cho đúng.
Hạt bí không chỉ là món ăn vặt "vui miệng" trong các buổi trà chiều hay dịp lễ Tết mà còn được ví như một loại siêu thực phẩm nhờ bảng thành phần dinh dưỡng đậm đặc. Dù có kích thước nhỏ bé, nhưng bên trong mỗi hạt bí lại chứa đựng hàm lượng lớn chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.
Dù tiếp cận dưới góc nhìn y học cổ truyền hay khoa học hiện đại, một điều đã được chứng minh rõ ràng: Ngủ đủ và ngủ đúng giờ là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài.
GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, thịt thăn là phần thịt nạc mềm, ít mỡ, chứa hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn nhiều phần thịt khác, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất thiết yếu. Nhờ đặc tính dễ chế biến, giữ được vị ngọt tự nhiên và hỗ trợ sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể, thịt thăn được xem là lựa chọn thông minh trong thực đơn hằng ngày của mỗi gia đình.
Nhiều người tin rằng chăm chỉ tập thể dục có thể bù đắp tác hại rượu bia, nhưng theo chuyên gia, vận động chỉ hỗ trợ phần nào chứ không thể "xóa sổ" cồn khỏi cơ thể.
GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.