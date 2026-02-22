Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Người bệnh suy thận: Tự ý thay đổi chế độ ăn, chức năng thận tụt dốc

Phát hiện suy thận mạn giai đoạn 3, ông Minh (64 tuổi) lo lắng tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và được khuyên nên hạn chế thực phẩm giàu đạm để tránh "quá tải" cho thận. Tin theo, ông chủ động cắt giảm thịt, cá, trứng trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Chưa đầy 3 tháng sau, kết quả tái khám cho thấy độ lọc cầu thận (eGFR) của ông trồi sụt thất thường. Trước đó, sau điều trị đúng phác đồ, chỉ số này đã cải thiện từ khoảng 30 ml/phút/1,73 m² lên gần 50 ml/phút/1,73 m². Tuy nhiên, lần kiểm tra gần nhất ghi nhận eGFR giảm xuống gần 31 ml/phút/1,73 m² – tiến sát ngưỡng suy thận giai đoạn 4.

TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Trưởng khoa Nội thận – Lọc máu, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết nguyên nhân không đến từ phác đồ điều trị mà xuất phát từ việc người bệnh tự ý thay đổi chế độ ăn.

Ảnh minh họa.

Được biết, ông Minh phát hiện suy thận cách đây khoảng 7 năm nhưng không theo dõi tại bệnh viện chuyên khoa. Trong thời gian dài, ông khám rải rác tại nhiều phòng khám, nghe ai mách thuốc gì cũng mua dùng.

Khi cơ thể mệt mỏi kéo dài, nước tiểu nhiều bọt như xà phòng, ông đến viện kiểm tra. Kết quả cho thấy ông bị suy thận giai đoạn 3, kèm thiếu máu, tăng lipid máu hỗn hợp, tăng huyết áp và nhiều bệnh nền như xơ vữa động mạch, gout, nang hai thận, tăng sản tuyến tiền liệt.

Tại khoa Nội thận – Lọc máu, ông được điều trị theo phác đồ toàn diện nhằm làm chậm tiến triển suy thận, kiểm soát huyết áp, điều chỉnh thiếu máu và rối loạn lipid máu. Chức năng thận từng bước ổn định và cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, vì muốn thận hồi phục nhanh hơn, ông vừa dùng thuốc theo đơn bác sĩ, vừa áp dụng chế độ ăn và bài thuốc truyền miệng trên mạng, đặc biệt là cắt giảm đạm quá mức.

Bệnh nhân suy thận: Giảm đạm sai cách nguy hiểm thế nào?

Theo BS.CKII Tạ Phương Dung, nhiều người lầm tưởng rằng ăn nhiều đạm sẽ "làm hại thận", từ đó tự ý loại bỏ nhóm thực phẩm giàu protein. Thực tế, không phải tất cả người bệnh thận mạn đều cần ăn ít đạm, và việc giảm đạm phải được tính toán cụ thể theo từng giai đoạn bệnh.

Chất đạm giữ vai trò thiết yếu trong duy trì cơ bắp, miễn dịch và tái tạo mô. Nếu cắt giảm quá mức, người bệnh có thể rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, teo cơ, giảm albumin máu, phù nề, mệt mỏi và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Đặc biệt, khi cơ thể thiếu năng lượng và protein, quá trình "tự tiêu cơ" sẽ xảy ra, làm tăng sản phẩm chuyển hóa trong máu, vô tình tạo thêm gánh nặng cho thận và khiến suy thận tiến triển nhanh hơn.

"Khẩu phần ăn của người bệnh suy thận cần được cá thể hóa, đúng người – đúng bệnh – đúng thể trạng. Không nên kiêng khem cực đoan hoặc tự ý thêm bớt theo lời khuyên chưa được kiểm chứng", bác sĩ Dung nhấn mạnh.

Ảnh minh họa.

Người suy thận giai đoạn 3 nên ăn đạm thế nào?

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, nhu cầu protein của người trưởng thành khỏe mạnh khoảng 0,8 g/kg cân nặng/ngày.

Với bệnh nhân suy thận giai đoạn 3 như ông Minh:

Nếu không mắc đái tháo đường: khoảng 0,6 – 0,8 g/kg/ngày

Nếu có đái tháo đường: khoảng 0,8 – 0,9 g/kg/ngày

Người bệnh nên ưu tiên nguồn đạm chất lượng cao như thịt heo nạc, thịt gà, cá, trứng kết hợp đạm thực vật; đồng thời hạn chế thịt đỏ, hải sản nhiều purin và thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri, phospho.

Sau khi được điều chỉnh lại chế độ ăn, tuân thủ thuốc và bổ sung sữa dinh dưỡng chuyên biệt cho người bệnh thận, chức năng thận của ông Minh dần cải thiện.

Sau hơn 3 năm điều trị và theo dõi định kỳ, độ lọc cầu thận của ông đã tăng trở lại gần 50 ml/phút/1,73 m², từ mức cận suy thận giai đoạn 4 hồi phục về giai đoạn 3.

"Giờ tôi tin tưởng bác sĩ, uống thuốc đều đặn và tái khám đúng hẹn. Tôi hy vọng có thể bảo tồn chức năng thận, không phải lọc máu", ông Minh chia sẻ.

Người bệnh suy thận cần biết điều này

Chuyên gia khuyến cáo, người mắc suy thận tuyệt đối không tự ý thay đổi thuốc hay chế độ ăn khi chưa có tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Thông tin trên mạng xã hội có thể không phù hợp với từng cá thể bệnh nhân.

Việc tuân thủ điều trị, ăn uống đúng hướng dẫn và tái khám định kỳ là chìa khóa quan trọng giúp làm chậm tiến triển suy thận, bảo tồn chức năng thận lâu dài và giảm nguy cơ phải lọc máu.