Chuyên gia chỉ ra: Loại thịt này ít béo, giàu dinh dưỡng, là lựa chọn thông minh cho cả nhà

Trong bữa ăn hằng ngày của gia đình Việt, thịt heo là thực phẩm quen thuộc và dễ chế biến. Trong số các phần thịt, thịt thăn được nhiều người lựa chọn nhờ đặc điểm nạc mềm, ít mỡ và giàu dinh dưỡng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, thịt thăn không chỉ mang lại hương vị thơm ngon tự nhiên mà còn là lựa chọn phù hợp cho những ai quan tâm đến sức khỏe tim mạch và thể trạng tổng thể.

Thịt thăn là phần thịt nạc mềm, ít mỡ. Nhờ thớ thịt mềm và ít gân, thịt nhanh chín và giữ được độ ngọt tự nhiên. Đây là ưu điểm lớn giúp người nội trợ dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như luộc, hấp, xào hoặc áp chảo. Đặc biệt, khi sử dụng thịt thăn, không cần dùng quá nhiều gia vị hay dầu mỡ mà món ăn vẫn đậm đà, hấp dẫn. Điều này giúp giữ được hương vị nguyên bản của thực phẩm, đồng thời hạn chế lượng chất béo bổ sung trong quá trình nấu nướng. Nhờ vậy, bữa ăn vừa ngon miệng vừa đảm bảo giá trị dinh dưỡng.

Một trong những lợi ích nổi bật của thịt thăn là hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn so với nhiều phần thịt khác như ba chỉ, vai, chân giò hay sườn. Việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol xấu trong máu. Do đó, lựa chọn phần thịt ít chất béo bão hòa như thịt thăn là một trong những cách giúp hạn chế nguy cơ này.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, hạn chế chất béo bão hòa là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch và các vấn đề sức khỏe liên quan.

Không chỉ tốt cho tim mạch, thịt thăn còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể nhờ cung cấp nguồn protein chất lượng cao. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì cơ bắp, đặc biệt cần thiết cho quá trình phát triển và phục hồi của cơ thể. Ngoài ra, protein còn tham gia vào quá trình sản xuất enzyme và hormone – những thành phần thiết yếu giúp cơ thể vận hành ổn định. Việc bổ sung đủ protein từ thực phẩm như thịt thăn góp phần đảm bảo các hoạt động sinh lý diễn ra hiệu quả.

Phần thịt thăn ít chất béo là lựa chọn tốt cho sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh protein, thịt thăn còn cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng. Sắt là một trong những vi chất cần thiết giúp vận chuyển oxy trong cơ thể, góp phần ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. Kẽm hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả và tham gia vào quá trình lành vết thương. Phốt pho đóng vai trò trong việc duy trì sức khỏe xương và răng, giúp hệ xương chắc khỏe.

Ngoài ra, thịt thăn còn chứa các vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12, B6 và niacin. Các vitamin này có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng từ thực phẩm. Đồng thời, vitamin nhóm B còn góp phần duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh và tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu. Nhờ vậy, việc bổ sung thịt thăn vào khẩu phần ăn hợp lý có thể hỗ trợ duy trì thể trạng khỏe mạnh và năng động.

Với đặc điểm ít mỡ, giàu protein và chứa nhiều vi chất thiết yếu, thịt thăn là lựa chọn phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình. Khi được chế biến đúng cách, không sử dụng quá nhiều dầu mỡ hay gia vị, thịt thăn vừa giữ được hương vị tự nhiên vừa phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố ngon miệng và lợi ích sức khỏe.

Có thể thấy, theo những thông tin do ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cung cấp, thịt thăn không chỉ là phần thịt dễ ăn, dễ chế biến mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch và sức khỏe tổng thể. Việc lựa chọn thịt thăn trong thực đơn hằng ngày là một quyết định thông minh, góp phần xây dựng bữa ăn cân đối, giàu dinh dưỡng cho cả gia đình.