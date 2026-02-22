Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Món ăn ngày Tết giúp 'làm sạch' mạch máu, nhưng có dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn

Chủ nhật, 13:29 22/02/2026 | Sống khỏe
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mộc nhĩ được ví như “máy quét” tự nhiên giúp hỗ trợ làm sạch mạch máu và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại thực phẩm này.

Mộc nhĩ là thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm người Việt, đặc biệt xuất hiện nhiều trong các món ngày Tết như nem rán, canh măng, miến xào. Không chỉ tạo độ giòn sần sật hấp dẫn, mộc nhĩ còn được ví như "máy quét" tự nhiên giúp làm sạch mạch máu và thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại thực phẩm này.

Ăn mộc nhĩ có công dụng gì?

Món ăn ngày Tết giúp 'quét sạch' mạch máu, nhưng có dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bổ sung sắt cho cơ thể

Theo các chuyên gia y tế, trong 100g mộc nhĩ có chứa hàm lượng sắt tương đối cao (khoảng 185mg theo một số tài liệu dinh dưỡng). Vì vậy, người thiếu sắt có thể bổ sung mộc nhĩ vào chế độ ăn để hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Mộc nhĩ giàu chất xơ, giúp nhuận tràng, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và cải thiện chức năng đường ruột. Ngoài ra, chất keo nhầy tự nhiên trong mộc nhĩ có khả năng "hấp phụ" tạp chất trong đường tiêu hóa, hỗ trợ đào thải ra ngoài. Nhờ vậy, loại thực phẩm này thường được ví như "collagen thực vật" giúp thanh lọc cơ thể.

Hỗ trợ tim mạch, hạn chế hình thành huyết khối

Mộc nhĩ chứa nhiều hoạt chất thực vật có lợi cho hệ tim mạch. Ăn đúng cách có thể giúp: Giảm cholesterol trong gan, hạn chế tích tụ mỡ trong thành mạch, ngăn ngừa hình thành huyết khối, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn.

Một số thành phần như lecithin, plasmalogen, cephalin… được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, góp phần phòng tránh nguy cơ nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não.

Hỗ trợ làm đẹp

Mộc nhĩ chứa protein, vitamin E và các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ da sáng khỏe. Đồng thời, việc giảm cholesterol trong máu cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ làm sạch phổi

Theo quan niệm dân gian, mộc nhĩ có lợi cho phổi, đặc biệt với người thường xuyên tiếp xúc khói bụi hoặc hút thuốc lá, nhờ đặc tính thanh lọc tự nhiên.

Phòng ngừa tình trạng đông máu

Chất polysaccharide trong mộc nhĩ có thể giúp hạn chế kết dính tiểu cầu, từ đó giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

3 sai lầm cần tránh khi dùng mộc nhĩ

Món ăn ngày Tết giúp 'quét sạch' mạch máu, nhưng có dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Không ăn mộc nhĩ tươi

Mộc nhĩ tươi có chứa chất morpholine nhạy cảm với ánh sáng. Khi ăn vào, nếu cơ thể tiếp xúc ánh nắng có thể gây ngứa, phù nề hoặc phản ứng dị ứng. Vì vậy, mộc nhĩ thường được sử dụng ở dạng khô – quá trình phơi, sấy giúp giảm độc tố và an toàn hơn khi dùng.

Không ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng

Ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng khiến nấm nở nhanh nhưng dễ bị nhũn, giảm độ giòn và có thể không loại bỏ hết tạp chất. Tốt nhất nên ngâm bằng nước ấm hoặc nước thường trong thời gian vừa đủ.

Không ngâm quá lâu

Không nên ngâm mộc nhĩ quá 8 giờ. Việc ngâm lâu tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, sinh độc tố, gây hại cho sức khỏe.

4 nhóm người không nên ăn mộc nhĩ

Dù có nhiều lợi ích, mộc nhĩ không phù hợp với một số đối tượng:

Món ăn ngày Tết giúp 'quét sạch' mạch máu, nhưng có dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Phụ nữ mang thai: Mộc nhĩ có tính hoạt huyết, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của thai kỳ nếu dùng nhiều.

Người tiêu hóa kém, hay đầy bụng, tiêu chảy: Mộc nhĩ có tính hàn, có thể khiến triệu chứng nặng hơn.

Người có cơ địa dị ứng với mộc nhĩ: Cần tránh hoàn toàn để phòng phản ứng dị ứng.

Người rối loạn đông máu hoặc đang chảy máu: Những người vừa phẫu thuật, nhổ răng, chảy máu mũi… hoặc mắc bệnh rối loạn đông máu không nên ăn mộc nhĩ do tác dụng ức chế tiểu cầu có thể làm tình trạng chảy máu kéo dài hơn.

Món ăn ngày Tết giúp 'quét sạch' mạch máu, nhưng có dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn - Ảnh 4.Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc này

GĐXH - Theo thống kê nhiều năm, phần lớn các ca ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết lại xuất phát từ những món ăn rất quen thuộc trong mâm cơm ngày xuân. Thời tiết lạnh, thức ăn chế biến sẵn để lâu, bảo quản không đúng cách cùng thói quen tụ tập ăn uống đông người khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Tết mất vui, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc này

Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc này

Chuyên gia nhắc nhở thực phẩm 'quen mặt' ngày Tết: Bày ra là vơi nhanh nhất bàn tiệc nhưng phải coi chừng

Chuyên gia nhắc nhở thực phẩm 'quen mặt' ngày Tết: Bày ra là vơi nhanh nhất bàn tiệc nhưng phải coi chừng

Người đàn ông 49 tuổi nguy kịch do ngã từ độ cao 4m khi dọn nhà đón Tết

Người đàn ông 49 tuổi nguy kịch do ngã từ độ cao 4m khi dọn nhà đón Tết

Nhiều người tăng vọt vài ký: Cảnh báo nguy cơ tái phát bệnh mạn tính và béo phì sau Tết

Nhiều người tăng vọt vài ký: Cảnh báo nguy cơ tái phát bệnh mạn tính và béo phì sau Tết

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Cùng chuyên mục

Liệu người tóc bạc ít khả năng mắc ung thư hơn? Có bằng chứng khoa học nào không? Câu trả lời đã có ở đây

Liệu người tóc bạc ít khả năng mắc ung thư hơn? Có bằng chứng khoa học nào không? Câu trả lời đã có ở đây

Sống khỏe - 1 giờ trước

Thực tế, ngoài ung thư, còn có nhiều yếu tố khác có thể gây ra tóc bạc, và những yếu tố này cũng có thể che giấu nhiều dấu hiệu về sức khỏe.

3 dấu hiệu bánh chưng sau Tết đã hỏng, ăn vào dễ ngộ độc dù chưa mốc

3 dấu hiệu bánh chưng sau Tết đã hỏng, ăn vào dễ ngộ độc dù chưa mốc

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Bánh chưng là món ăn giàu tinh bột và đạm, nếu bảo quản không đúng cách, vi sinh vật có thể phát triển nhanh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nồm ẩm hoặc nhiệt độ cao.

Thải độc gan sau Tết đúng cách: 6 việc đơn giản giúp gan khỏe, người nhẹ nhõm

Thải độc gan sau Tết đúng cách: 6 việc đơn giản giúp gan khỏe, người nhẹ nhõm

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Chế độ ăn uống ngày Tết sẽ khiến lá gan phải làm việc quá tải. Nếu không được chăm sóc kịp thời, gan dễ suy giảm chức năng, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Bữa cơm tất niên nguội lạnh và những bác sĩ không nhớ nổi mùng mấy Tết

Bữa cơm tất niên nguội lạnh và những bác sĩ không nhớ nổi mùng mấy Tết

Y tế - 7 giờ trước

Giữa lằn ranh sinh tử đêm 30, mâm cơm tất niên của các bác sĩ đành gác lại bên những tiếng còi hú xe cấp cứu và cuộc chiến giành giật sự sống không kể ngày đêm.

Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ bắt mắt, ốc bông còn giàu magie, selen, vitamin E và phốt pho – những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào, hỗ trợ xương khớp và chuyển hóa năng lượng. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (ĐH Y Hà Nội) phân tích rõ lợi ích và cách ăn sao cho đúng.

Vị thuốc đại bổ cực sẵn ở dịp Tết, ăn vào bổ não dưỡng tim, sức khỏe tăng vọt

Vị thuốc đại bổ cực sẵn ở dịp Tết, ăn vào bổ não dưỡng tim, sức khỏe tăng vọt

Sống khỏe - 9 giờ trước

Hạt bí không chỉ là món ăn vặt "vui miệng" trong các buổi trà chiều hay dịp lễ Tết mà còn được ví như một loại siêu thực phẩm nhờ bảng thành phần dinh dưỡng đậm đặc. Dù có kích thước nhỏ bé, nhưng bên trong mỗi hạt bí lại chứa đựng hàm lượng lớn chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Chuyên gia chỉ ra: Loại thịt này ít béo, giàu dinh dưỡng, là lựa chọn thông minh cho cả nhà

Chuyên gia chỉ ra: Loại thịt này ít béo, giàu dinh dưỡng, là lựa chọn thông minh cho cả nhà

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, thịt thăn là phần thịt nạc mềm, ít mỡ, chứa hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn nhiều phần thịt khác, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất thiết yếu. Nhờ đặc tính dễ chế biến, giữ được vị ngọt tự nhiên và hỗ trợ sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể, thịt thăn được xem là lựa chọn thông minh trong thực đơn hằng ngày của mỗi gia đình.

Tập thể dục có giúp đào thải cồn nhanh hơn?

Tập thể dục có giúp đào thải cồn nhanh hơn?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nhiều người tin rằng chăm chỉ tập thể dục có thể bù đắp tác hại rượu bia, nhưng theo chuyên gia, vận động chỉ hỗ trợ phần nào chứ không thể “xóa sổ” cồn khỏi cơ thể.

Thực hiện gần 3.000 ca phẫu thuật trong 1 ngày Tết

Thực hiện gần 3.000 ca phẫu thuật trong 1 ngày Tết

Y tế - 1 ngày trước

Báo cáo công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho biết, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu được bảo đảm; không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng bệnh và điều trị...

Sai lầm khiến mỗi lần uống rượu bia xong cơ thể mệt rã rời: Nhiều người mắc phải mà không biết

Sai lầm khiến mỗi lần uống rượu bia xong cơ thể mệt rã rời: Nhiều người mắc phải mà không biết

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người sau mỗi cuộc nhậu đều rơi vào trạng thái đau đầu, buồn nôn, khô miệng, mệt rã rời kéo dài đến hôm sau. Nguyên nhân không chỉ do rượu bia, mà còn đến từ những sai lầm phổ biến trong cách uống và chăm sóc cơ thể sau khi uống.

Xem nhiều

Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất 'sợ' một loại nước rẻ hơn cốc trà đá, nhiều người Việt uống mỗi ngày mà chưa biết hết lợi ích

Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất 'sợ' một loại nước rẻ hơn cốc trà đá, nhiều người Việt uống mỗi ngày mà chưa biết hết lợi ích

Sống khỏe

GĐXH - Hóa ra loại nước này cũng mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sức khỏe.

Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc

Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc

Sống khỏe
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết

Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết

Y tế
Phần thịt 'béo ngậy mà bổ đủ đường', tốt tim mạch, não bộ đến làn da

Phần thịt 'béo ngậy mà bổ đủ đường', tốt tim mạch, não bộ đến làn da

Sống khỏe
7 bệnh thường gặp sau kỳ nghỉ Tết, người Việt tuyệt đối không nên chủ quan

7 bệnh thường gặp sau kỳ nghỉ Tết, người Việt tuyệt đối không nên chủ quan

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top