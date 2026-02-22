Món ăn ngày Tết giúp 'làm sạch' mạch máu, nhưng có dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn
GĐXH - Mộc nhĩ được ví như “máy quét” tự nhiên giúp hỗ trợ làm sạch mạch máu và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại thực phẩm này.
Mộc nhĩ là thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm người Việt, đặc biệt xuất hiện nhiều trong các món ngày Tết như nem rán, canh măng, miến xào. Không chỉ tạo độ giòn sần sật hấp dẫn, mộc nhĩ còn được ví như "máy quét" tự nhiên giúp làm sạch mạch máu và thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại thực phẩm này.
Ăn mộc nhĩ có công dụng gì?
Bổ sung sắt cho cơ thể
Theo các chuyên gia y tế, trong 100g mộc nhĩ có chứa hàm lượng sắt tương đối cao (khoảng 185mg theo một số tài liệu dinh dưỡng). Vì vậy, người thiếu sắt có thể bổ sung mộc nhĩ vào chế độ ăn để hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu.
Tốt cho hệ tiêu hóa
Mộc nhĩ giàu chất xơ, giúp nhuận tràng, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và cải thiện chức năng đường ruột. Ngoài ra, chất keo nhầy tự nhiên trong mộc nhĩ có khả năng "hấp phụ" tạp chất trong đường tiêu hóa, hỗ trợ đào thải ra ngoài. Nhờ vậy, loại thực phẩm này thường được ví như "collagen thực vật" giúp thanh lọc cơ thể.
Hỗ trợ tim mạch, hạn chế hình thành huyết khối
Mộc nhĩ chứa nhiều hoạt chất thực vật có lợi cho hệ tim mạch. Ăn đúng cách có thể giúp: Giảm cholesterol trong gan, hạn chế tích tụ mỡ trong thành mạch, ngăn ngừa hình thành huyết khối, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn.
Một số thành phần như lecithin, plasmalogen, cephalin… được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, góp phần phòng tránh nguy cơ nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não.
Hỗ trợ làm đẹp
Mộc nhĩ chứa protein, vitamin E và các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ da sáng khỏe. Đồng thời, việc giảm cholesterol trong máu cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Hỗ trợ làm sạch phổi
Theo quan niệm dân gian, mộc nhĩ có lợi cho phổi, đặc biệt với người thường xuyên tiếp xúc khói bụi hoặc hút thuốc lá, nhờ đặc tính thanh lọc tự nhiên.
Phòng ngừa tình trạng đông máu
Chất polysaccharide trong mộc nhĩ có thể giúp hạn chế kết dính tiểu cầu, từ đó giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.
3 sai lầm cần tránh khi dùng mộc nhĩ
Không ăn mộc nhĩ tươi
Mộc nhĩ tươi có chứa chất morpholine nhạy cảm với ánh sáng. Khi ăn vào, nếu cơ thể tiếp xúc ánh nắng có thể gây ngứa, phù nề hoặc phản ứng dị ứng. Vì vậy, mộc nhĩ thường được sử dụng ở dạng khô – quá trình phơi, sấy giúp giảm độc tố và an toàn hơn khi dùng.
Không ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng
Ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng khiến nấm nở nhanh nhưng dễ bị nhũn, giảm độ giòn và có thể không loại bỏ hết tạp chất. Tốt nhất nên ngâm bằng nước ấm hoặc nước thường trong thời gian vừa đủ.
Không ngâm quá lâu
Không nên ngâm mộc nhĩ quá 8 giờ. Việc ngâm lâu tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, sinh độc tố, gây hại cho sức khỏe.
4 nhóm người không nên ăn mộc nhĩ
Dù có nhiều lợi ích, mộc nhĩ không phù hợp với một số đối tượng:
Phụ nữ mang thai: Mộc nhĩ có tính hoạt huyết, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của thai kỳ nếu dùng nhiều.
Người tiêu hóa kém, hay đầy bụng, tiêu chảy: Mộc nhĩ có tính hàn, có thể khiến triệu chứng nặng hơn.
Người có cơ địa dị ứng với mộc nhĩ: Cần tránh hoàn toàn để phòng phản ứng dị ứng.
Người rối loạn đông máu hoặc đang chảy máu: Những người vừa phẫu thuật, nhổ răng, chảy máu mũi… hoặc mắc bệnh rối loạn đông máu không nên ăn mộc nhĩ do tác dụng ức chế tiểu cầu có thể làm tình trạng chảy máu kéo dài hơn.
Liệu người tóc bạc ít khả năng mắc ung thư hơn? Có bằng chứng khoa học nào không? Câu trả lời đã có ở đâySống khỏe - 1 giờ trước
Thực tế, ngoài ung thư, còn có nhiều yếu tố khác có thể gây ra tóc bạc, và những yếu tố này cũng có thể che giấu nhiều dấu hiệu về sức khỏe.
3 dấu hiệu bánh chưng sau Tết đã hỏng, ăn vào dễ ngộ độc dù chưa mốcSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Bánh chưng là món ăn giàu tinh bột và đạm, nếu bảo quản không đúng cách, vi sinh vật có thể phát triển nhanh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nồm ẩm hoặc nhiệt độ cao.
Thải độc gan sau Tết đúng cách: 6 việc đơn giản giúp gan khỏe, người nhẹ nhõmSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Chế độ ăn uống ngày Tết sẽ khiến lá gan phải làm việc quá tải. Nếu không được chăm sóc kịp thời, gan dễ suy giảm chức năng, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.
Bữa cơm tất niên nguội lạnh và những bác sĩ không nhớ nổi mùng mấy TếtY tế - 7 giờ trước
Giữa lằn ranh sinh tử đêm 30, mâm cơm tất niên của các bác sĩ đành gác lại bên những tiếng còi hú xe cấp cứu và cuộc chiến giành giật sự sống không kể ngày đêm.
Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạchSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Không chỉ bắt mắt, ốc bông còn giàu magie, selen, vitamin E và phốt pho – những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào, hỗ trợ xương khớp và chuyển hóa năng lượng. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (ĐH Y Hà Nội) phân tích rõ lợi ích và cách ăn sao cho đúng.
Vị thuốc đại bổ cực sẵn ở dịp Tết, ăn vào bổ não dưỡng tim, sức khỏe tăng vọtSống khỏe - 9 giờ trước
Hạt bí không chỉ là món ăn vặt "vui miệng" trong các buổi trà chiều hay dịp lễ Tết mà còn được ví như một loại siêu thực phẩm nhờ bảng thành phần dinh dưỡng đậm đặc. Dù có kích thước nhỏ bé, nhưng bên trong mỗi hạt bí lại chứa đựng hàm lượng lớn chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.
Chuyên gia chỉ ra: Loại thịt này ít béo, giàu dinh dưỡng, là lựa chọn thông minh cho cả nhàBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, thịt thăn là phần thịt nạc mềm, ít mỡ, chứa hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn nhiều phần thịt khác, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất thiết yếu. Nhờ đặc tính dễ chế biến, giữ được vị ngọt tự nhiên và hỗ trợ sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể, thịt thăn được xem là lựa chọn thông minh trong thực đơn hằng ngày của mỗi gia đình.
Tập thể dục có giúp đào thải cồn nhanh hơn?Sống khỏe - 1 ngày trước
Nhiều người tin rằng chăm chỉ tập thể dục có thể bù đắp tác hại rượu bia, nhưng theo chuyên gia, vận động chỉ hỗ trợ phần nào chứ không thể “xóa sổ” cồn khỏi cơ thể.
Thực hiện gần 3.000 ca phẫu thuật trong 1 ngày TếtY tế - 1 ngày trước
Báo cáo công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho biết, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu được bảo đảm; không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng bệnh và điều trị...
Sai lầm khiến mỗi lần uống rượu bia xong cơ thể mệt rã rời: Nhiều người mắc phải mà không biếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người sau mỗi cuộc nhậu đều rơi vào trạng thái đau đầu, buồn nôn, khô miệng, mệt rã rời kéo dài đến hôm sau. Nguyên nhân không chỉ do rượu bia, mà còn đến từ những sai lầm phổ biến trong cách uống và chăm sóc cơ thể sau khi uống.
Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất 'sợ' một loại nước rẻ hơn cốc trà đá, nhiều người Việt uống mỗi ngày mà chưa biết hết lợi íchSống khỏe
GĐXH - Hóa ra loại nước này cũng mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sức khỏe.