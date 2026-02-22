Món ăn ngày Tết giúp 'làm sạch' mạch máu, nhưng có dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Mộc nhĩ là thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm người Việt, đặc biệt xuất hiện nhiều trong các món ngày Tết như nem rán, canh măng, miến xào. Không chỉ tạo độ giòn sần sật hấp dẫn, mộc nhĩ còn được ví như "máy quét" tự nhiên giúp làm sạch mạch máu và thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại thực phẩm này.

Ăn mộc nhĩ có công dụng gì?

Bổ sung sắt cho cơ thể

Theo các chuyên gia y tế, trong 100g mộc nhĩ có chứa hàm lượng sắt tương đối cao (khoảng 185mg theo một số tài liệu dinh dưỡng). Vì vậy, người thiếu sắt có thể bổ sung mộc nhĩ vào chế độ ăn để hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Mộc nhĩ giàu chất xơ, giúp nhuận tràng, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và cải thiện chức năng đường ruột. Ngoài ra, chất keo nhầy tự nhiên trong mộc nhĩ có khả năng "hấp phụ" tạp chất trong đường tiêu hóa, hỗ trợ đào thải ra ngoài. Nhờ vậy, loại thực phẩm này thường được ví như "collagen thực vật" giúp thanh lọc cơ thể.

Hỗ trợ tim mạch, hạn chế hình thành huyết khối

Mộc nhĩ chứa nhiều hoạt chất thực vật có lợi cho hệ tim mạch. Ăn đúng cách có thể giúp: Giảm cholesterol trong gan, hạn chế tích tụ mỡ trong thành mạch, ngăn ngừa hình thành huyết khối, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn.

Một số thành phần như lecithin, plasmalogen, cephalin… được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, góp phần phòng tránh nguy cơ nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não.

Hỗ trợ làm đẹp

Mộc nhĩ chứa protein, vitamin E và các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ da sáng khỏe. Đồng thời, việc giảm cholesterol trong máu cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ làm sạch phổi

Theo quan niệm dân gian, mộc nhĩ có lợi cho phổi, đặc biệt với người thường xuyên tiếp xúc khói bụi hoặc hút thuốc lá, nhờ đặc tính thanh lọc tự nhiên.

Phòng ngừa tình trạng đông máu

Chất polysaccharide trong mộc nhĩ có thể giúp hạn chế kết dính tiểu cầu, từ đó giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

3 sai lầm cần tránh khi dùng mộc nhĩ

Không ăn mộc nhĩ tươi

Mộc nhĩ tươi có chứa chất morpholine nhạy cảm với ánh sáng. Khi ăn vào, nếu cơ thể tiếp xúc ánh nắng có thể gây ngứa, phù nề hoặc phản ứng dị ứng. Vì vậy, mộc nhĩ thường được sử dụng ở dạng khô – quá trình phơi, sấy giúp giảm độc tố và an toàn hơn khi dùng.

Không ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng

Ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng khiến nấm nở nhanh nhưng dễ bị nhũn, giảm độ giòn và có thể không loại bỏ hết tạp chất. Tốt nhất nên ngâm bằng nước ấm hoặc nước thường trong thời gian vừa đủ.

Không ngâm quá lâu

Không nên ngâm mộc nhĩ quá 8 giờ. Việc ngâm lâu tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, sinh độc tố, gây hại cho sức khỏe.

4 nhóm người không nên ăn mộc nhĩ

Dù có nhiều lợi ích, mộc nhĩ không phù hợp với một số đối tượng:

Phụ nữ mang thai: Mộc nhĩ có tính hoạt huyết, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của thai kỳ nếu dùng nhiều.

Người tiêu hóa kém, hay đầy bụng, tiêu chảy: Mộc nhĩ có tính hàn, có thể khiến triệu chứng nặng hơn.

Người có cơ địa dị ứng với mộc nhĩ: Cần tránh hoàn toàn để phòng phản ứng dị ứng.

Người rối loạn đông máu hoặc đang chảy máu: Những người vừa phẫu thuật, nhổ răng, chảy máu mũi… hoặc mắc bệnh rối loạn đông máu không nên ăn mộc nhĩ do tác dụng ức chế tiểu cầu có thể làm tình trạng chảy máu kéo dài hơn.

