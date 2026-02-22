Liệu người tóc bạc ít khả năng mắc ung thư hơn? Có bằng chứng khoa học nào không? Câu trả lời đã có ở đây
Thực tế, ngoài ung thư, còn có nhiều yếu tố khác có thể gây ra tóc bạc, và những yếu tố này cũng có thể che giấu nhiều dấu hiệu về sức khỏe.
Khi năm sắp kết thúc, dì Chen nhìn mình trong gương với vẻ lo lắng. Từ khi ngoài ba mươi, tóc bạc mọc lên như nấm sau mưa, khiến dì phải nhuộm tóc thường xuyên.
Càng lớn tuổi, bà càng ít nhuộm tóc. Nhưng khi con gái dẫn bạn trai về nhà đón Tết Nguyên đán , bà lại cân nhắc việc nhuộm tóc, nhưng lo rằng việc nhuộm thường xuyên sẽ làm tổn thương da đầu, khiến bà rơi vào tình thế khó xử.
Chồng cô nhận thấy sự khó khăn của cô và an ủi cô, nói rằng nên suy nghĩ tích cực và sống tự nhiên. Anh ấy thậm chí còn bí ẩn nhắc đến việc một số nghiên cứu cho thấy những người tóc bạc có thể ít có nguy cơ mắc ung thư hơn!
Câu nói này khiến dì Chen sững sờ. Liệu có thực sự ẩn chứa điều bí ẩn nào trong mái tóc bạc trắng như vậy không?
Liệu người tóc bạc ít khả năng mắc ung thư hơn? Có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này không?
Tuyên bố này được cho là xuất phát từ một nghiên cứu của Đại học Harvard cho rằng tóc bạc làm giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, một cuộc tìm kiếm đã tiết lộ rằng nghiên cứu được gọi là này thực chất bắt nguồn từ một thí nghiệm trên chuột ở Nhật Bản. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi các tế bào chuột bị tổn thương DNA, các tế bào gốc sắc tố trưởng thành nhanh chóng rồi biến mất, khiến lông của chúng chuyển sang màu trắng. Điều này hoàn toàn không liên quan đến tuyên bố rằng tóc bạc làm giảm nguy cơ ung thư.
Tuyên bố này xuất phát từ cách diễn giải một nghiên cứu của trưởng khoa da liễu tại Đại học Harvard được đăng trên tờ Daily Mail của Anh. Bài báo đã trích dẫn thông tin ngoài ngữ cảnh, so sánh trực tiếp tác dụng của tế bào gốc sắc tố và tế bào sắc tố trên cơ thể, cho rằng làm trắng tóc là một cơ chế để giảm nguy cơ ung thư . Do đó, tính xác thực của tuyên bố này vẫn cần được điều tra thêm.
Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Cell Biology đưa ra một góc nhìn mới, cho thấy mối quan hệ nghịch đảo có thể xảy ra giữa tóc bạc và ung thư hắc tố da.
Điều này dẫn chúng ta đến với tế bào gốc sắc tố. Lý do tóc chúng ta có màu là nhờ những tế bào gốc này. Chúng liên tục tự tái tạo và biệt hóa thành các tế bào sắc tố, tạo màu cho tóc trước khi biến mất.
Tuy nhiên, khi tế bào gốc sắc tố bị tổn thương DNA, đối mặt với hai con đường song song là lão hóa và ung thư, các tế bào gốc này sẽ tự động kích hoạt một chương trình bảo vệ, liên tục tự làm suy giảm và đẩy nhanh quá trình biến mất của chúng. Không có nguồn sắc tố, tóc bắt đầu bạc. Nói cách khác, cơ thể cuối cùng sẽ hy sinh màu tóc để loại bỏ các tế bào gốc sắc tố bị tổn thương có thể trở thành tế bào ung thư.
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng không có mối quan hệ nhân quả giữa tóc bạc và giảm nguy cơ ung thư. Xét cho cùng, lão hóa, suy dinh dưỡng hoặc các yếu tố di truyền đều có thể khiến tóc bạc, và thậm chí việc thiếu hụt các nguyên tố vi lượng như đồng và vitamin B12 cũng có thể ngăn cản quá trình tổng hợp melanin, dẫn đến tóc bạc.
Tại sao tóc bạc xuất hiện? Hãy chú ý đến những dấu hiệu sức khỏe này
Thực tế, ngoài ung thư, còn có nhiều yếu tố khác có thể gây ra tóc bạc, và những yếu tố này cũng có thể che giấu nhiều dấu hiệu về sức khỏe.
Thứ nhất, có hiện tượng tóc bạc do sinh lý, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như di truyền, tuổi tác và căng thẳng. Ví dụ, nếu trong gia đình có tiền sử tóc bạc sớm, con cái cũng có thể bị bạc tóc sớm, đây là hiện tượng sinh lý do di truyền. Ngoài ra, khi chúng ta già đi, hoạt động của tế bào sắc tố giảm dần, điều này cũng có thể khiến tóc bạc. Hơn nữa, căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến chức năng bình thường của tế bào sắc tố và thậm chí khiến tóc bạc nhanh chóng.
Đôi khi, tóc bạc cũng có thể là biểu hiện bên ngoài của các yếu tố bệnh lý , chẳng hạn như ở bệnh nhân tiểu đường. Do đó, lượng đường trong máu cao trong thời gian dài, liên tục kích thích các tế bào nội mô mạch máu và ảnh hưởng đến chức năng bình thường của vi tuần hoàn trong các mạch máu ở da đầu. Điều này cũng có thể khiến các nang tóc không nhận đủ oxy từ máu, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp melanin.
Một số người có chức năng thận kém không thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến màu tóc. Những bệnh mãn tính này cũng là những yếu tố quan trọng góp phần gây ra tình trạng thiếu oxy ở nang tóc, dẫn đến tóc bạc hoặc rụng tóc. Bệnh nhân bị rối loạn chức năng tuyến giáp cũng trải qua sự suy giảm chức năng chuyển hóa, ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào sắc tố, dẫn đến giảm tổng hợp melanin và tóc bạc.
Điều quan trọng cần lưu ý là những thói quen sinh hoạt không lành mạnh mà chúng ta thường bỏ qua cũng là những nguyên nhân đáng kể gây ra tóc bạc. Ví dụ, việc ăn uống kén chọn hoặc ăn uống không đều đặn có thể dẫn đến thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu trong cơ thể, khiến quá trình tổng hợp melanin không thể diễn ra. Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời cũng có thể làm tổn thương nang tóc và ảnh hưởng đến chức năng bình thường của tế bào sắc tố, dẫn đến tóc bạc.
