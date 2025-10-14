Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu Á

Thứ ba, 11:54 14/10/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tại Hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội U xương Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APMSTS 2025) vừa diễn ra tại Bali (Indonesia), Hệ thống Y tế Vinmec ghi dấu ấn đặc biệt với những tiến bộ trong điều trị ung thư xương bằng công nghệ in 3D - thành tựu mang tính tiên phong tại Việt Nam và được đánh giá là "có ý nghĩa lớn với y học của toàn châu Á".

Một trong những điểm nhấn của Vinmec tại hội nghị là báo cáo về hiệu quả của mô hình Trung tâm Điều trị ung thư xương toàn diện, phối hợp đa chuyên khoa đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình kết nối 8 bệnh viện trong Hệ thống Y tế Vinmec và hơn 10 bệnh viện công lập trên toàn quốc.

Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu Á - Ảnh 1.

Các bác sĩ Vinmec thông tin về những bước tiến công nghệ, kỹ thuật tại hội nghị.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết từ năm 2021 đến nay, Trung tâm đã xây dựng ngân hàng dữ liệu sinh học (biobank) lớn tại Việt Nam với hơn 3.000 mẫu mô và máu từ hơn 400 bệnh nhân ở nhiều độ tuổi. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng lâm sàng. Song song, Vinmec còn xây dựng mạng lưới cộng đồng với hơn 300 bệnh nhân u xương, giúp người bệnh được chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần.

Tại hội nghị, đội ngũ bác sĩ Vinmec cũng thông tin về những bước tiến công nghệ, kỹ thuật vượt bậc trong điều trị ung thư xương đang được ứng dụng thường quy tại bệnh viện. Báo cáo "Ứng dụng vật liệu in 3D cá thể hóa tại chỗ cho phẫu thuật ung thư xương: Kinh nghiệm từ Hệ thống Y tế Vinmec" do GS.TS.BS Trần Trung Dũng trình bày cho thấy, mỗi bệnh nhân đều được lập kế hoạch điều trị, phẫu thuật cá thể hóa với dụng cụ phẫu thuật, vật liệu cấy ghép thiết kế riêng dựa vào đặc điểm giải phẫu và kích thước khối u.

Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu Á - Ảnh 2.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Minh chứng điển hình là với công nghệ này, Vinmec đã thành công thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi 11 tuổi mắc ung thư xương phức tạp, khối u xâm lấn toàn bộ đùi. Trước khi tìm đến Vinmec, bệnh nhi từng có chỉ định cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng. Toàn bộ xương đùi nhân tạo bằng kim loại in 3D được các bác sĩ Vinmec và đội ngũ kỹ sư của Đại học VinUni thiết kế riêng theo dạng mô-đun cho phép nối dài phù hợp với sự phát triển thể chất của trẻ.

Ngoài ra, các báo cáo khác của đội ngũ bác sĩ Vinmec đều đề cập đến các kỹ thuật quan trọng, phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao; sự đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế, công nghệ hiện đại trong lĩnh vực nghiên cứu, điều trị ung thư xương. Từ đó cho thấy, hệ thống Y tế Vinmec vừa chú trọng nâng cao năng lực điều trị, vừa đặt nền móng cho lĩnh vực nghiên cứu điều trị ung thư xương Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

"Thật đáng kinh ngạc - đây là lời khen tôi muốn dành cho y tế Việt Nam. Công nghệ in 3D cá thể hóa mà Vinmec đang áp dụng cho bệnh nhân là bước tiến lớn, thể hiện sự xuất sắc trong điều trị ung thư xương. Đây là tín hiệu rất tích cực không chỉ Việt Nam mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với nền y học của toàn khu vực Châu Á. Tôi đánh giá cao trình độ nghiên cứu, công nghệ và định hướng lấy người bệnh làm trung tâm mà Vinmec đang theo đuổi", ông Mujaddid Idulhaq, Chủ tịch phân hội Hội phẫu thuật ung thư chỉnh hình Indonesia, Đồng Chủ tịch Hội nghị APMSTS2025, đánh giá.

Cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc, Tiến sĩ Dita Anggara Kusuma, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Chỉnh hình - Ung thư xương, Đại học Y Indonesia, đồng thời là thành viên Ban tổ chức Hội nghị APMSTS 2025, chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với phần chia sẻ của đội ngũ chuyên gia Vinmec, đặc biệt là sự tiến bộ của công nghệ mà bệnh viện đạt được trong những năm qua. Ở Indonesia, chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó, đặc biệt là công nghệ in 3D trong phẫu thuật. Tôi hy vọng trong tương lai chúng tôi cũng có thể kết nối với Vinmec để hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật".

Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu Á - Ảnh 3.

Các bác sĩ Vinmec chia sẻ về công nghệ in 3D cho bạn bè quốc tế.

Hội nghị APMSTS 2025 là diễn đàn khoa học uy tín, quy tụ các chuyên gia hàng đầu về ung thư xương và sarcoma mô mềm. Năm nay, với chủ đề "Ung thư xương" hội nghị hướng tới tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu trong nghiên cứu, điều trị các bệnh lý xương và mô mềm ác tính. Sự tham gia và đóng góp nổi bật của đội ngũ chuyên gia Hệ thống Y tế Vinmec đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ y học khu vực và toàn cầu.

Nhập viện cuối 2023 trong tình trạng mắc ung thư xương ác tính, khối u xâm lấn toàn bộ xương đùi. Bệnh nhi T.M.Đ (11 tuổi, ngụ tại TP.HCM) được các bác sĩ của hệ thống Y tế Vinmec hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định: thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa, sản xuất ngay tại Việt Nam. Xương nhân tạo được thiết kế dạng mô-đun, cho phép điều chỉnh chiều dài theo sự phát triển thể chất của trẻ.

Trải qua hai giai đoạn phẫu thuật (tháng 1/2024 và tháng 5/2025), bệnh nhi hồi phục nhanh, không gặp biến chứng và có thể đi lại với sự hỗ trợ của vật lý trị liệu.

Vinmec 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Bệnh thường gặp - 31 phút trước

GĐXH - Mỡ máu cao đang âm thầm hủy hoại tim và não người cao tuổi, dù vẻ ngoài vẫn khỏe mạnh. Hiểu sớm để giữ trái tim luôn bình yên.

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh này

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh này

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Chị Ánh cho biết, gia đình có hai chị gái thì một chị bệnh ung thư vú và một chị ung thư buồng trứng, đã chữa dứt bệnh cách đây ba năm.

Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị viêm tụy cấp nặng hoại tử nhập viện trong tình trạng bụng chướng, đau dữ dội và nôn ói sau nhiều ngày uống rượu liên tục.

Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh

Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.

Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axit

Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axit

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh trào ngược dạ dày tuy không nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài có thể gây viêm loét thực quản, hẹp thực quản hoặc Barrett thực quản.

6 thành tố được khuyến nghị giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

6 thành tố được khuyến nghị giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Việc duy trì ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, giữ tinh thần tích cực... có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh.

6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy tim

6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy tim

Sống khỏe - 10 giờ trước

Người bệnh suy tim nên áp dụng ngay những thói quen sau đây để hỗ trợ giảm triệu chứng và làm chậm tiến triển bệnh.

Sản phẩm của Ngân 98 chứa chất cấm có thể gây ung thư, gây rối tim mạch, tăng huyết áp?

Sản phẩm của Ngân 98 chứa chất cấm có thể gây ung thư, gây rối tim mạch, tăng huyết áp?

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, sản phẩm của Ngân là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng. Trong đó một số mẫu “viên Collagen” chứa chất cấm có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

4 thói quen buổi sáng đơn giản, giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả

4 thói quen buổi sáng đơn giản, giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Một số thói quen buổi sáng nên duy trì để ổn định đường huyết và cải thiện tình trạng mỡ máu như: Uống nước ấm vào buổi sáng, tập thể dục thường xuyên và ăn sáng đầy đủ...

Xem nhiều

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

3 người thân mất vì ung thư, người đàn ông đi khám phát hiện tiền ung thư dù không có triệu chứng

3 người thân mất vì ung thư, người đàn ông đi khám phát hiện tiền ung thư dù không có triệu chứng

Sống khỏe
Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Bệnh thường gặp
Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp
Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top