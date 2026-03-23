Chuyện 'ở cữ' sướng như bà hoàng của Nhã Phương

Vóc dáng khó tin sau sinh con thứ 3 của Nhã Phương GĐXH - Nhã Phương chỉ sau 14 ngày sinh con lần thứ 3 đã "về dáng" nhanh đến mức khó tin.

Sau khi sinh con thứ ba, cuộc sống của Nhã Phương bước sang một giai đoạn mới với nhiều thay đổi đáng chú ý. Không còn hình ảnh của một nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cô lựa chọn nhịp sống chậm rãi hơn, ưu tiên thời gian cho gia đình và việc chăm sóc các con.

Nhã Phương có cuộc sống "ở cữ" rất dễ chịu.

Theo chia sẻ từ những người thân cận, việc làm mẹ ba con khiến Nhã Phương bận rộn gần như suốt ngày. Lịch sinh hoạt của cô xoay quanh việc chăm sóc em bé, đưa đón các con lớn và sắp xếp công việc gia đình. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần tích cực, chủ động cân bằng giữa trách nhiệm làm mẹ và việc duy trì hình ảnh cá nhân.

Nhã Phương không chỉ thay đổi nhịp sống mà còn đặc biệt chú trọng đến việc hồi phục sức khỏe bằng cách lựa chọn nghỉ dưỡng tại một trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp. Đây được xem là xu hướng ngày càng phổ biến trong giới nghệ sĩ và các gia đình có điều kiện, nhằm đảm bảo cả mẹ và bé có được sự chăm sóc toàn diện trong giai đoạn nhạy cảm.

Nữ diễn viên tập luyện yoga để lấy lại sức khỏe.

Theo tìm hiểu, trung tâm mà Nhã Phương lựa chọn cung cấp dịch vụ khép kín với tiêu chuẩn cao, từ phòng nghỉ riêng biệt, chế độ dinh dưỡng được thiết kế khoa học cho sản phụ đến đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng túc trực 24/7. Các bữa ăn được xây dựng dựa trên thể trạng từng người, vừa đảm bảo đủ dưỡng chất để phục hồi cơ thể, vừa hỗ trợ lợi sữa và kiểm soát cân nặng sau sinh.

Bên cạnh đó, Nhã Phương còn được trải nghiệm các liệu trình chăm sóc chuyên sâu như massage phục hồi, xông hơi thảo dược, chăm sóc da và trị liệu thư giãn tinh thần. Những phương pháp này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn hỗ trợ ổn định tâm lý, hạn chế tình trạng stress hoặc trầm cảm sau sinh – vấn đề thường gặp ở nhiều phụ nữ.

Không gian tại trung tâm được thiết kế yên tĩnh, riêng tư, tạo cảm giác thoải mái như nghỉ dưỡng tại một khu resort cao cấp. Điều này giúp Nhã Phương có thể hoàn toàn tập trung vào việc nghỉ ngơi, hồi phục và dành thời gian gắn kết với em bé trong những ngày đầu đời.

Nhan sắc sau sinh gây ngạc nhiên của Nhã Phương.

Nguồn tin thân cận cho biết, việc lựa chọn dịch vụ chăm sóc sau sinh bài bản là cách Nhã Phương chủ động đầu tư cho sức khỏe lâu dài, đặc biệt khi cô đã trải qua ba lần sinh nở. Đây cũng là lý do giúp nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng và giữ được trạng thái tinh thần tích cực sau sinh.

Dù chi phí cho các trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp không hề nhỏ, song nhiều ý kiến cho rằng đây là khoản đầu tư xứng đáng, nhất là với những người hoạt động trong môi trường đòi hỏi ngoại hình và sức khỏe như Nhã Phương. Hiện tại, sau khi hoàn tất quá trình nghỉ dưỡng, cô đã trở về nhà, tiếp tục cuộc sống làm mẹ ba con trong sự hỗ trợ của gia đình và người thân.