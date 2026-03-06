Vóc dáng khó tin sau sinh con thứ 3 của Nhã Phương

Nhã Phương được mệnh danh là nữ diễn viên tài sắc của làng giải trí Việt, ngoài ra, cô đang trở thành hot mom với 3 con đẹp như thiên thần. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng Nhã Phương vẫn giữ được sắc vóc gọn gàng. Chỉ sau 14 ngày sinh con, cô đã khoe cơ bụng săn chắc.