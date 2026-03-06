Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Vóc dáng khó tin sau sinh con thứ 3 của Nhã Phương

Thứ sáu, 14:40 06/03/2026 | Giảm cân
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhã Phương chỉ sau 14 ngày sinh con lần thứ 3 đã "về dáng" nhanh đến mức khó tin.

Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơnNhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơn

GĐXH - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn cùng Trường Giang, cô có được cuộc sống đủ đầy ấm áp với chồng tài hoa và 3 con nhỏ xinh xắn. Để có được như vậy, cô cũng hy sinh cả sự nghiệp và có cách ứng xử khéo léo trong cuộc sống.

Vóc dáng khó tin sau sinh con thứ 3 của Nhã Phương - Ảnh 2.

Nhã Phương được mệnh danh là nữ diễn viên tài sắc của làng giải trí Việt, ngoài ra, cô đang trở thành hot mom với 3 con đẹp như thiên thần. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng Nhã Phương vẫn giữ được sắc vóc gọn gàng. Chỉ sau 14 ngày sinh con, cô đã khoe cơ bụng săn chắc.

Vóc dáng khó tin sau sinh con thứ 3 của Nhã Phương - Ảnh 3.

Mới đây nhất, khi về quê cùng gia đình, Nhã Phương lại khiến khán giả sốc với vóc dáng gầy như hồi con gái.

Nhã Phương đã làm mẹ nhưng vóc dáng vẫn chuẩn như 'gái chưa chồng' nhờ thực đơn ăn kiêng 1 tuần cực hiệu quả - Ảnh 2.

Trước đó, Nhã Phương có vóc dáng mảnh mai. Để có được vóc dáng chuẩn đẹp như vậy, cô đã thực hiện một chế độ giảm cân đặc biệt.

Nhã Phương đã làm mẹ nhưng vóc dáng vẫn chuẩn như 'gái chưa chồng' nhờ thực đơn ăn kiêng 1 tuần cực hiệu quả - Ảnh 3.

Chia sẻ bí quyết, Nhã Phương xác nhận mình giảm 4kg chỉ trong 4 ngày nhờ áp dụng phương pháp giảm cân kiểu Mỹ có tên General Motor (GM). Mỗi ngày cô phải lập ra một chế độ dinh dưỡng cụ thể cho mình như ăn nhiều rau quả, tăng lượng protein, đảm bảo uống đủ 8-12 ly nước/ngày và hạn chế đường, tinh bột.

Nhã Phương đã làm mẹ nhưng vóc dáng vẫn chuẩn như 'gái chưa chồng' nhờ thực đơn ăn kiêng 1 tuần cực hiệu quả - Ảnh 4.

Cụ thể, chế độ giảm cân của người đẹp như sau: Ngày 1: Trái cây (trừ chuối) + uống đủ nước.Ngày 2: Ăn rau củ + uống đủ nước. Ngày 3: Rau củ (trừ khoai tây) + trái cây (trừ chuối) + uống đủ nước. Ngày 4: 8 quả chuối + 3 ly sữa không đường + uống đủ nước. Ngày 5: Ăn 1 bát cơm cùng 6 quả cà chua + uống đủ nước. Ngày 6: Ăn 2 bát cơm cùng với salad rau + bổ sung lượng nước vừa đủ. Ngày 7: Ăn 1 bát cơm cùng rau xanh + 1 ly nước ép trái cây + 1 lượng nước lọc cần thiết.

Nhã Phương đã làm mẹ nhưng vóc dáng vẫn chuẩn như 'gái chưa chồng' nhờ thực đơn ăn kiêng 1 tuần cực hiệu quả - Ảnh 5.

Nhờ thực hiện nghiêm túc thực đơn giảm cân trong một tuần nên Nhã Phương đã có vóc dáng chuẩn nàng thơ.

Nhã Phương đã làm mẹ nhưng vóc dáng vẫn chuẩn như 'gái chưa chồng' nhờ thực đơn ăn kiêng 1 tuần cực hiệu quả - Ảnh 6.

Cô thoải mái diện những bộ cánh hở tay mà không bị ám ảnh nỗi lo "vai u, thịt bắp" như nhiều chị em sau sinh khác.

Nhã Phương đã làm mẹ nhưng vóc dáng vẫn chuẩn như 'gái chưa chồng' nhờ thực đơn ăn kiêng 1 tuần cực hiệu quả - Ảnh 7.

Dù đã hơn 30 tuổi nhưng nhan sắc của Nhã Phương vẫn trẻ trung như thời con gái.

Nhã Phương đã làm mẹ nhưng vóc dáng vẫn chuẩn như 'gái chưa chồng' nhờ thực đơn ăn kiêng 1 tuần cực hiệu quả - Ảnh 8.

Ngay cả hình ảnh mới gần đây nhất, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi khoe bờ lưng nuột nà không tì vết.

Nhã Phương đã làm mẹ nhưng vóc dáng vẫn chuẩn như 'gái chưa chồng' nhờ thực đơn ăn kiêng 1 tuần cực hiệu quả - Ảnh 9.

Ngoài việc ăn kiêng khoa học, Nhã Phương còn chịu khó vận động như tập gym, làm việc chăm chỉ, nhờ đó, vóc dáng của cô càng chuẩn đẹp hơn.

Nhã Phương đã làm mẹ nhưng vóc dáng vẫn chuẩn như 'gái chưa chồng' nhờ thực đơn ăn kiêng 1 tuần cực hiệu quả - Ảnh 10.

Việc giảm cân đúng cách khiến Nhã Phương giữ được sức khỏe và ngày càng trở nên xinh đẹp, được nhiều thương hiệu ưu ái.

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đờiNhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

GĐXH - Diễn viên Nhã Phương (vợ diễn viên Trường Giang) vừa sinh con thứ ba ở tuổi 36 tuổi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6 kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào?

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6 kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào?

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Á hậu Vân Nhi khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết đã tăng tới 6kg chỉ trong thời gian ngắn.

Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản

Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản

Giảm cân - 1 tuần trước

GĐXH - Dịp Tết với chế độ ăn nghỉ "thả phanh", vậy nên ra Tết cần áp dụng chế độ ăn phù hợp và tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Giảm cân đón Tết: 5 sai lầm nhiều người không ngờ tới

Giảm cân đón Tết: 5 sai lầm nhiều người không ngờ tới

Giảm cân - 2 tuần trước

Càng gần Tết, nhiều người mắc sai lầm khi giảm cân đón Tết như nhịn ăn, ép cân siêu tốc khiến không những không gầy mà cơ thể xuống sức, dễ tăng cân trở lại.

8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ

8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ

Giảm cân - 2 tuần trước

Chạy bộ thường được xem là lựa chọn hàng đầu khi muốn đốt calo. Tuy nhiên, nhiều hình thức tập luyện khác có thể giúp tiêu hao năng lượng tương đương, thậm chí cao hơn chạy bộ, tùy thuộc vào cường độ, thời gian tập luyện và thể trạng mỗi người.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã quyết định dành 21 ngày để "độ" body trước khi đón Tết Bính Ngọ. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật quá trình siết cơ, giảm mỡ để khán giả tham khảo.

Một năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi ngỡ ngàng

Một năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi ngỡ ngàng

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Diễm My 9X - cô nàng diễn viên tuổi Ngọ sau 1 năm sinh con có sự "lột xác" ngoạn mục về vóc dáng. Người đẹp giảm cân thành công và trở lại đường đua nhan sắc.

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?

Giảm cân - 2 tháng trước

GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty ở Mỹ đã tuyên bố đóng cửa vì "hết chịu nổi". Hiện tại, cô dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo

Giảm cân - 2 tháng trước

GĐXH - Shin Min Ah là cô dâu tháng 12 được toàn châu Á quan tâm, ngoài những bộ phim do cô đóng thì khán giả còn mê mẩn cả sắc vóc mảnh mai mà vẫn sexy của người đẹp.

Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóa

Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóa

Giảm cân - 2 tháng trước

GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70 đã làm chậm quá trình lão hóa của mình bằng việc tập luyện yoga hơn 10 năm qua. Điều khiến khán giả sốc chính là những động tác rất khó và chuyên nghiệp của bà trong bộ môn này.

Xem nhiều

8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ

8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ

Giảm cân

Chạy bộ thường được xem là lựa chọn hàng đầu khi muốn đốt calo. Tuy nhiên, nhiều hình thức tập luyện khác có thể giúp tiêu hao năng lượng tương đương, thậm chí cao hơn chạy bộ, tùy thuộc vào cường độ, thời gian tập luyện và thể trạng mỗi người.

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Giảm cân
Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóa

Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóa

Giảm cân
Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Giảm cân
Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top