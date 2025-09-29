Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương

Không lâu sau đó, scandal liên quan đến một người đẹp khiến mối quan hệ của họ đứng trước nguy cơ tan vỡ. Trường Giang bị chỉ trích nặng nề và phải xin lỗi công khai, thừa nhận sai lầm. Nhã Phương chọn tha thứ, tin tưởng vào tình yêu chân thành của anh.