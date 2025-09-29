Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương

Thứ hai, 07:00 29/09/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trường Giang và Nhã Phương gặp nhau qua phim "49 Ngày" năm 2015, trải qua scandal năm 2017, kết hôn 2018, có 2 con và vừa thông báo mang thai lần 3.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 1.

Năm 2015, trên phim trường "49 ngày", lần đầu gặp Nhã Phương. Danh hài nổi tiếng nhanh chóng bị thu hút bởi sự tươi trẻ, năng động của diễn viên xinh đẹp. Những buổi quay chung tạo cơ hội để họ trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 2.

Vài tháng sau khi phim ra mắt, tin đồn "phim giả tình thật" lan truyền. Paparazzi liên tục "săn lùng" những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi. Dù cả hai né tránh trả lời, sự im lặng này càng khiến công chúng tò mò và ủng hộ nhiệt tình.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 3.

Cặp đôi sau đó hẹn hò kín đáo. từng chia sẻ bị chinh phục bởi sự chân thành, hài hước của anh, trong khi Trường Giang ngưỡng mộ sự kiên cường và dịu dàng của cô.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 4.

Tháng 1/2018, sau 3 năm bên nhau, Trường Giang cầu hôn Nhã Phương ngay tại lễ trao giải Mai Vàng 2017 trước hàng ngàn khán giả. Ảnh: Znews

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 5.

Không lâu sau đó, scandal liên quan đến một người đẹp khiến mối quan hệ của họ đứng trước nguy cơ tan vỡ. Trường Giang bị chỉ trích nặng nề và phải xin lỗi công khai, thừa nhận sai lầm. Nhã Phương chọn tha thứ, tin tưởng vào tình yêu chân thành của anh.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 6.

Ngày 25/9/2018, đám cưới của Trường Giang và Nhã Phương diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 7.

Tháng 4/2019, Nhã Phương sinh con gái đầu lòng - bé Destiny (tên thật Võ Thanh Thiên Ý). Bé Destiny thừa hưởng nét đẹp của mẹ và tính dí dỏm của bố, trở thành niềm vui lớn trong gia đình.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 8.

Cuộc sống làm cha mẹ mang đến những thay đổi tích cực. Trường Giang thường xuyên chia sẻ ảnh con gái trên mạng xã hội, trong khi Nhã Phương chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 9.

Năm 2023, niềm vui nhân đôi khi Nhã Phương sinh con trai thứ hai - bé Hope. Lần mang thai này khó khăn hơn nhưng Trường Giang luôn bên cạnh chăm sóc vợ con.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 10.

Những năm sau, gia đình Trường Giang - Nhã Phương trở thành hình mẫu lý tưởng của showbiz Việt. Họ cùng tham gia các chương trình gia đình và những chuyến du lịch.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh 11.

Ngày 25/9/2025, đúng kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Nhã Phương bất ngờ thông báo tin vui khi cô đang mang bầu lần thứ 3.

Ảnh: Tư liệu, video: VNN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái Gia Linh tròn 1 tuổi.

Diện mạo "chuẩn quân đội" của Vũ tại V Fest VietNam Today 2025

Diện mạo "chuẩn quân đội" của Vũ tại V Fest VietNam Today 2025

Giải trí - 1 tuần trước

GĐXH - Tại sân khấu V Fest Vietnam Today 2025 đêm 20/9, ca sĩ Vũ khiến khán giả ngỡ ngàng với diện mạo “chuẩn quân đội”, khác hẳn hình ảnh lãng tử quen thuộc.

Hồ Hoài Anh tiết lộ bí mật đằng sau chiến thắng của Đức Phúc ở Intervision 2025

Hồ Hoài Anh tiết lộ bí mật đằng sau chiến thắng của Đức Phúc ở Intervision 2025

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Ca sĩ Đức Phúc giành Quán quân Intervision 2025 với tiết mục "Phù Đổng Thên Vương", mang về 9 tỷ đồng và khẳng định vị thế âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹ

'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹ

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Diễn viên Thái Hòa gây bất ngờ khi cùng con trai - Bom (Hồ Thái Thiên Minh) đóng chung phim "Tử chiến trên không". Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Thái Hòa đã có những chia sẻ nhỏ về cậu con trai đầu lòng của mình.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Á hậu Vũ Hoàng My gây sốt mạng

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Á hậu Vũ Hoàng My gây sốt mạng

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Trên trang cá nhân, Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ loạt ảnh cô con gái nhỏ đáng yêu đốn tim nhiều người hâm mộ.

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Cặp đôi Thanh Duy - Kha Ly sát cánh bên nhau từ khi khó khăn tay trắng đến khi đủ đầy. Họ nhận niềm vui đón con đầu lòng sau 8 năm chờ đợi.

Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương chia sẻ video ẵm và hát ru cho con trai ngủ thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận khen ngợi.

Nữ giảng viên Cao đẳng Y tế Ninh Bình giành vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam

Nữ giảng viên Cao đẳng Y tế Ninh Bình giành vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Tối 9/9 tại Khánh Hòa, nữ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã trở thành Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 trong sự thuyết phục của khán giả và BGK.

Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thương

Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thương

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

GĐXH - Tối 5/9, trên trang Instagram cá nhân hot girl Hàn Hằng và chồng Huyme đã đăng tải bộ ảnh bầu siêu đáng yêu: “The best chapter begins” (Chương đẹp nhất chính thức bắt đầu).

Xem nhiều

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Thế giới showbiz

GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Thế giới showbiz
'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹ

'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹ

Thế giới showbiz
Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng

Thế giới showbiz
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top