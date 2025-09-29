Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương
Trường Giang và Nhã Phương gặp nhau qua phim "49 Ngày" năm 2015, trải qua scandal năm 2017, kết hôn 2018, có 2 con và vừa thông báo mang thai lần 3.
Ảnh: Tư liệu, video: VNN
