Có 2 con trai vẫn không ở chung khi về hưu: Quan điểm của cụ ông khiến nhiều người thức tỉnh

Về hưu, vợ chồng U60 quyết không sống chung với các con

Dù có hai người con trai đều lập nghiệp gần nhà, vợ chồng ông Lưu (57 tuổi, ở Trung Quốc) vẫn kiên quyết không ở chung với bất kỳ người con nào. Ngay từ khi các con trưởng thành và lập gia đình, ông bà đều khuyến khích ra ở riêng để xây dựng cuộc sống độc lập.

Hai năm trước, khi con trai thứ hai kết hôn nhưng chưa đủ điều kiện mua nhà, anh ngỏ ý xin ở cùng bố mẹ một thời gian. Ông Lưu đồng ý nhưng chỉ đặt ra thời hạn ba tháng. Hết khoảng thời gian này, nếu chưa mua được nhà, các con sẽ phải thuê chỗ ở riêng.

Theo ông, khoảng cách hợp lý giữa các thế hệ chính là cách tốt nhất để gìn giữ hòa khí trong gia đình. Dù rất yêu quý con cháu, ông bà chỉ muốn thỉnh thoảng cả nhà quây quần ăn cơm, trò chuyện hoặc đón các cháu sang chơi, thay vì sống chung mỗi ngày.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình của không ít người đang bước vào tuổi về hưu. Khi nhịp sống, thói quen và suy nghĩ giữa các thế hệ ngày càng khác biệt, việc giữ một khoảng cách vừa đủ đôi khi lại giúp tình cảm gia đình bền chặt hơn.

Theo ông Lưu, khoảng cách hợp lý giữa các thế hệ chính là cách tốt nhất để gìn giữ hòa khí trong gia đình. Ảnh minh họa

Ở riêng giúp cải thiện mối quan hệ với con cái

Sau khi nghỉ hưu, cha mẹ có nhiều thời gian ở nhà hơn. Nếu sống chung với con cái, mọi sinh hoạt hằng ngày đều dễ va chạm vì khác biệt trong nếp sống, cách nuôi dạy con hay quan điểm chi tiêu.

Trong khi đó, con cái đã có gia đình riêng, cần không gian để tự quyết định cuộc sống. Nếu mỗi bên đều có sự độc lập, những xung đột nhỏ sẽ giảm đáng kể.

Khoảng cách phù hợp cũng khiến những lần gặp gỡ trở nên ý nghĩa hơn. Thay vì tiếp xúc mỗi ngày dẫn đến nhàm chán hoặc mâu thuẫn, các thành viên sẽ trân trọng hơn những bữa cơm sum họp cuối tuần hay dịp lễ, Tết.

Nhiều người lớn tuổi cũng nhận thấy khi không sống chung, con cái thường chủ động quan tâm, hỏi han và chăm sóc cha mẹ nhiều hơn. Chính sự tự nguyện ấy khiến tình cảm gia đình trở nên nhẹ nhàng và chân thành.

Về hưu vẫn cần không gian riêng và cuộc sống tự do

Dù là người thân ruột thịt, mỗi thế hệ đều có cách sống khác nhau. Người lớn tuổi thường giữ nếp sinh hoạt truyền thống, trong khi người trẻ ưu tiên sự tiện lợi, hiện đại và tính riêng tư.

Nếu cùng chung một mái nhà, những khác biệt tưởng như rất nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân của những cuộc tranh luận kéo dài.

Việc ở riêng giúp mỗi người được sống theo cách mình mong muốn mà không phải thay đổi để chiều theo đối phương. Cha mẹ có thể tận hưởng cuộc sống tuổi già theo nhịp điệu riêng, còn con cái cũng thoải mái xây dựng tổ ấm của mình.

Chính sự độc lập này giúp cả hai thế hệ đều cảm thấy được tôn trọng và giảm áp lực trong cuộc sống hằng ngày.

Khoảng cách vừa đủ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

Nhiều bậc cha mẹ từng quan niệm rằng chỉ khi sống cùng con cháu mới có một tuổi già viên mãn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, suy nghĩ đó đang dần thay đổi.

Một số chuyên gia cho rằng khoảng cách lý tưởng giữa cha mẹ và con cái giống như "một bát canh gà", nghĩa là đủ gần để khi cần có thể sang thăm, hỗ trợ và chăm sóc nhau, nhưng cũng đủ xa để mỗi gia đình giữ được sự riêng tư.

Ở tuổi về hưu, điều quan trọng không chỉ là có con cái ở bên mà còn là duy trì một cuộc sống vui vẻ, độc lập và những mối quan hệ hài hòa. Thay vì vì cảm giác cô đơn nhất thời mà lựa chọn sống chung trong khi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhiều người cho rằng giữ khoảng cách hợp lý mới là "đường lui" giúp tuổi già bình yên hơn.

Dĩ nhiên, việc sống chung hay ở riêng không có một đáp án đúng cho tất cả. Mỗi gia đình sẽ có lựa chọn phù hợp tùy vào điều kiện kinh tế, sức khỏe, hoàn cảnh và quan điểm sống của các thành viên. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc gia đình qua nhiều thế hệ.

Người khôn khi về hưu đều tránh xa 3 điều để tuổi già an yên GĐXH - Muốn có cuộc sống hưu trí an yên, không chỉ cần lương hưu hay tiền tiết kiệm mà còn phải tránh những sai lầm dễ khiến tuổi già rơi vào cảnh mệt mỏi, tiếc nuối.

Theo Sohu