Bí quyết của người thành công: Dù thân thiết đến đâu cũng không hé lộ 3 điều

| Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải bí mật nào cũng nên chia sẻ. Người thành công hiểu rằng biết giữ kín đúng lúc không chỉ bảo vệ bản thân mà còn giúp gìn giữ các mối quan hệ lâu dài.

Người thành công không tiết lộ mâu thuẫn trong gia đình

Gia đình nào cũng có những vấn đề riêng. Khi gặp mâu thuẫn, nhiều người muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự, nhưng việc kể quá nhiều có thể khiến bạn mất quyền kiểm soát thông tin.

Một khi chuyện riêng bị lan truyền, bạn và người thân có thể trở thành chủ đề bàn tán. Những khúc mắc trong gia đình nên được chính người trong cuộc cùng nhau giải quyết thay vì phơi bày với quá nhiều người.

Bí quyết của người thành công: Dù thân thiết đến đâu cũng không hé lộ 3 điều - Ảnh 1.

Người khôn ngoan không tùy tiện bình luận hay truyền miệng câu chuyện của người khác. Ảnh minh họa

Người thành công không khoe quá nhiều về sự xuất sắc của con

Cha mẹ tự hào về thành tích của con là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc thường xuyên khoe con, đặc biệt trên mạng xã hội, có thể vô tình tạo áp lực khiến trẻ luôn phải duy trì hình ảnh "hoàn hảo".

Không chỉ vậy, sự phô trương còn dễ khiến con trở thành đối tượng bị so sánh hoặc đố kỵ. Thay vì khoe với mọi người, cha mẹ nên ghi nhận và động viên con trong gia đình để trẻ có thêm động lực phát triển.

Người thành công không mang chuyện của người khác đi bàn tán

Người khôn ngoan không tùy tiện bình luận hay truyền miệng câu chuyện của người khác. Mỗi lời nói đều có thể làm tổn thương người trong cuộc hoặc khiến chính bạn đánh mất sự tin tưởng.

Như nhà văn Hemingway từng nói: "Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng mất hơn 60 năm để học cách im lặng." Biết giữ kín những điều không thuộc về mình là biểu hiện của sự trưởng thành và bản lĩnh trong giao tiếp.

Giữ bí mật đúng lúc không phải là sống khép kín, mà là cách ứng xử tinh tế. Người thông minh hiểu rằng không phải điều gì cũng cần nói ra, bởi đôi khi sự im lặng chính là cách bảo vệ bản thân và những người mình yêu quý.

Bí quyết của người thành công: Dù thân thiết đến đâu cũng không hé lộ 3 điều - Ảnh 2.Người thành công không nói nhiều, họ chỉ âm thầm làm tốt 6 điều

GĐXH - Thành công không chỉ đến từ tài năng hay may mắn, mà còn phụ thuộc vào cách mỗi người suy nghĩ, ứng xử và đưa ra quyết định.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

5 dấu hiệu tưởng bình thường nhưng lại là 'đèn đỏ' báo cuộc đời bạn đang âm thầm xuống dốc

5 dấu hiệu tưởng bình thường nhưng lại là 'đèn đỏ' báo cuộc đời bạn đang âm thầm xuống dốc

Nuôi dạy con -

GĐXH - Cuộc đời hiếm khi đi xuống chỉ sau một đêm. Thay vào đó, những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày như trì hoãn, mất động lực hay ngừng học hỏi có thể âm thầm kéo bạn rời xa phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đã đến lúc bạn nên nhìn lại.

Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: "Gần quá hóa hèn".

Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớm

Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớm

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tuổi già bình yên không phải là món quà của may mắn mà là kết quả của quá trình chuẩn bị từ sớm. Theo nhiều chuyên gia, bên cạnh tài chính, sức khỏe và các mối quan hệ chất lượng chính là ba nền tảng quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống khi về già. Càng chủ động xây dựng những "quân bài" này từ hôm nay, bạn càng có cơ hội tận hưởng một tuổi xế chiều an nhàn, độc lập và hạnh phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.