Người khôn ngoan đều tránh làm 3 việc khi sắp nghỉ hưu: Tuổi già an yên, nhẹ nhõm

Nghỉ hưu không chỉ là dừng công việc mà còn là học cách sống nhẹ lòng

Nhiều người dành phần lớn cuộc đời để theo đuổi sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và gánh vác đủ loại trách nhiệm. Thế nhưng khi tuổi nghỉ hưu cận kề, điều quan trọng không còn là kiếm thêm bao nhiêu tiền hay gây dựng thêm bao nhiêu mối quan hệ, mà là biết buông bỏ những điều không còn cần thiết.

Tuổi già hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn bận rộn đến đâu, mà nằm ở khả năng lựa chọn điều gì đáng để dành thời gian và điều gì nên tránh xa. Có ba việc càng "lười" làm thì cuộc sống sau nghỉ hưu càng thanh thản.

Thực tế, điều quý giá nhất khi bước vào tuổi nghỉ hưu không phải là vẻ ngoài hào nhoáng mà là sức khỏe ổn định, gia đình hòa thuận và tinh thần thoải mái. Ảnh minh họa

Hạn chế những cuộc gặp gỡ mà rượu bia là trung tâm

Trong quãng thời gian còn làm việc, nhiều người khó tránh khỏi những buổi gặp gỡ đối tác, đồng nghiệp hay bạn bè với những chén rượu, ly bia. Đó đôi khi là yêu cầu của công việc hoặc các mối quan hệ xã hội.

Thế nhưng khi chuẩn bị nghỉ hưu, những cuộc vui như vậy không còn mang nhiều ý nghĩa. Ngược lại, chúng có thể trở thành gánh nặng cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, gan, huyết áp hoặc khiến cơ thể phục hồi chậm hơn.

Không chỉ vậy, việc thường xuyên tham gia các cuộc nhậu còn khiến thời gian dành cho gia đình và bản thân bị thu hẹp. Một cuộc sống bình yên với những bữa cơm ấm cúng, những buổi dạo bộ hay chăm sóc cây cối sẽ mang lại giá trị bền vững hơn rất nhiều.

Đừng để việc so sánh làm mất đi niềm vui sau nghỉ hưu

Sau khi nghỉ hưu, thu nhập của đa số mọi người đều giảm so với thời kỳ còn đi làm. Đây là điều hoàn toàn bình thường và cũng là lúc mỗi người cần điều chỉnh cách chi tiêu sao cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, không ít người vẫn luôn nhìn sang người khác để so sánh. Họ muốn mặc đồ đắt tiền, sử dụng hàng hiệu, đổi xe mới hay chạy theo những tiêu chuẩn hào nhoáng chỉ để chứng minh bản thân.

Chính tâm lý này khiến nhiều người tự tạo áp lực tài chính và đánh mất sự bình yên đáng lẽ phải có ở tuổi già.

Thực tế, điều quý giá nhất khi bước vào tuổi nghỉ hưu không phải là vẻ ngoài hào nhoáng mà là sức khỏe ổn định, gia đình hòa thuận và tinh thần thoải mái. Khi ngừng so sánh với người khác, con người sẽ dễ cảm nhận được hạnh phúc từ những điều giản dị quanh mình.

Tránh xa những trò may rủi để bảo vệ thành quả cả đời

Một số người luôn nuôi hy vọng đổi đời nhờ vận may. Họ tìm đến cờ bạc hoặc các hình thức đỏ đen với mong muốn kiếm tiền nhanh chóng.

Nhưng thực tế cho thấy, rất ít người có thể thu được lợi ích từ những trò may rủi, trong khi không ít gia đình lâm vào cảnh nợ nần, mất tài sản, thậm chí rạn nứt tình cảm vì cờ bạc.

Đối với người chuẩn bị nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu, đây càng là điều cần tránh. Khi nguồn thu nhập không còn dồi dào, việc đánh đổi số tiền tích lũy cả đời vào những cuộc chơi đầy rủi ro có thể khiến cuộc sống tuổi già trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Giữ gìn khoản tiết kiệm, chi tiêu hợp lý và tận hưởng cuộc sống bình yên vẫn là lựa chọn khôn ngoan hơn bất kỳ giấc mơ làm giàu nào.

Tuổi nghỉ hưu hạnh phúc bắt đầu từ việc biết buông bỏ

Nửa sau cuộc đời là khoảng thời gian để sống chậm, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những điều mình từng bỏ lỡ. Thay vì chạy theo các cuộc vui vô nghĩa, so bì với người khác hay đặt hy vọng vào vận may, hãy dành thời gian đọc sách, tập thể dục, chăm sóc khu vườn nhỏ, đi du lịch hoặc gặp gỡ những người bạn đồng niên.

Biết "lười" đúng lúc không phải là sống thụ động, mà là lựa chọn thông minh để tránh những điều tiêu cực. Khi biết buông bỏ những thứ không còn giá trị, tuổi nghỉ hưu sẽ trở thành giai đoạn an nhiên, nhẹ nhõm và đáng tận hưởng nhất của cuộc đời.

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Theo Aboluowang