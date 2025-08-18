Mới nhất
Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Thứ hai, 16:01 18/08/2025
GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.

Tuy nhiên một chi tiết khác trong bức ảnh lại được chị em xôn xao đánh giá.

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác- Ảnh 1.

Bức ảnh được một người sử dụng mạng xã hội đăng lên để hỏi về chất lượng thịt.

Theo đó, nhiều tài khoản người dùng mạng xã hội cho rằng chất lượng thịt không có gì đáng bàn, hơn nữa qua vài bức ảnh cũng không thể khẳng định điều gì. Nhưng chất lượng thớt thì thực sự đáng lo ngại. Theo đó, một chiếc thớt đen xì, mục giỗ, nhiều vết xước, thậm chí tạo thành chỗ trũng để ứ đọng nước như trong hình là một chiếc thớt rất đáng để vứt bỏ nếu không muốn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe gia đình. Chiếc thớt như vậy là một ổ dịch, vi khuẩn mà mắt thường không phát hiện ra.

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác- Ảnh 2.

Dấu hiệu nên thay thớt mới

Theo tờ Express (Anh), thớt thậm chí có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bồn cầu. Không chỉ vậy, nếu bạn không có thớt thái hoa quả riêng, thức ăn sống riêng, bạn có nguy cơ làm lây lan vi khuẩn độc hại vào bữa ăn của mình.

Theo các chuyên gia, nên thay thớt hàng năm, kể cả khi bạn vệ sinh thớt sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng. Cách bạn rửa thớt và tần suất thay thế chúng phụ thuộc vào chất liệu thớt bằng gỗ, nhựa, thủy tinh...

Chuyên gia từ tờ Taste of Home khuyên, thớt là dụng cụ dễ bị nhiễm khuẩn nhất trong gian bếp, do đó, nên có nhiều hơn một cái thớt. Cần chuẩn bị một chiếc thớt riêng để thái đồ sống, vì thịt, cá... tươi sống chứa đủ loại vi khuẩn có thể lây lan sang các thực phẩm khác. Về lý thuyết, vi khuẩn tồn tại trên thịt sẽ chết khi bạn nấu thịt đúng cách, nhưng chúng có thể không chết khi bạn nấu rau hay các thực phẩm khác. Ngoài ra, chúng có thể sống trên thớt ngay cả khi thớt đã được rửa sạch.

Khi nào nên thay thớt mới?

Các chuyên gia khuyến cáo, khi bề mặt thớt xuất hiện những vết xước sâu là nơi cho vi khuẩn ẩn náu, khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn, tốt nhất bạn nên bỏ nó đi và thay bằng thớt mới.

Chuyên trang về các dụng cụ bếp, Kitchen Seer đưa ra các mốc thời gian cụ thể để thay thế thớt. Với thớt nhựa, bạn nên thay 1-5 năm một lần. Thớt gỗ có thể là 2-5 năm một lần, bởi thớt gỗ bền hơn nếu bạn chăm sóc đúng cách.

Chọn thớt mới thế nào?

Thớt nhựa cần được thay thế thường xuyên hơn thớt gỗ nhưng giá thành rẻ hơn. Thớt composite cũng là một giải pháp mới nhưng đừng quên bề mặt chúng có thể vẫn có vết cắt nhỏ, là nơi vi khuẩn trú ngụ.

5 dấu hiệu nhận biết món kho đã áp dụng kỹ thuật &quot;lửa nghỉ&quot; thành công5 dấu hiệu nhận biết món kho đã áp dụng kỹ thuật 'lửa nghỉ' thành công

GĐXH - Trong nghệ thuật nấu ăn, có một bí quyết nhỏ nhưng tinh tế, giúp món ăn giữ được trọn vẹn hương vị và giá trị dinh dưỡng – đó là kỹ thuật “nghỉ lửa” hay còn gọi là "lửa nghỉ". Không ồn ào như các bí quyết nêm nếm hay mẹo chế biến cầu kỳ, “nghỉ lửa” là cách nấu ăn thông minh, được nhiều đầu bếp truyền thống sử dụng, nhưng lại ít được nhắc đến trong bếp hiện đại.

