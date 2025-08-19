Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'
GĐXH - Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp.
Căn bếp và những bữa ăn gia đình luôn là điều khiến Phương Oanh tự hào và thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là nơi phản ánh gu thẩm mỹ và phong cách sống của chủ nhân. Chính vì thế, không khó hiểu khi Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp.
Những món ăn của “bếp trưởng” Phương Oanh không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, mà chén đĩa cũng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Trong những bức ảnh và clip đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy nữ diễn viên rất đam mê sưu tầm các mẫu chén đĩa kiểu Âu hoặc gốm sứ giả cổ sang trọng.
Nhiều đĩa và đồ gốm sứ khác Phương Oanh sử dụng mang phong cách châu Âu. Cô yêu thích các món đồ màu xanh nhã nhặn.
