Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Thứ ba, 11:01 19/08/2025 | Ăn
GĐXH - Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp.

Căn bếp và những bữa ăn gia đình luôn là điều khiến Phương Oanh tự hào và thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là nơi phản ánh gu thẩm mỹ và phong cách sống của chủ nhân. Chính vì thế, không khó hiểu khi Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp.

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'- Ảnh 1.

Trong hình ảnh cô mới đăng tải, bên cạnh món chả cá lăng mà nữ diễn viên kỳ công chuẩn bị, thì tới chiếc giá đựng giấy ăn cũng đáng chú ý.

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'- Ảnh 2.

Chiếc giá tuy nhỏ nhưng có công dụng vô cùng lớn, vừa để đựng giấy ăn - món đồ cần thiết trong nhà bếp, lại vừa khiến căn bếp trông sang hơn hẳn vài chân kính.

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'- Ảnh 3.

Chiếc giá đựng giấy ăn này gây ấn tượng với thiết kế mang đậm phong cách tối giản, hiện đại nhưng vẫn vô cùng tinh tế. Toàn bộ sản phẩm được làm từ kim loại sáng bóng, tạo cảm giác sang trọng và chắc chắn. Cấu trúc vòng cung kết hợp với trục dọc và quả cầu nặng chính là điểm nhấn độc đáo, không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp cố định giấy ăn hiệu quả, đặc biệt hữu dụng trong các bữa ăn ngoài trời hoặc nơi có gió. Thiết kế gọn gàng, đường nét uyển chuyển, phù hợp với nhiều không gian sống từ phòng bếp, bàn ăn, đến quầy bar hay bàn tiếp khách tại văn phòng. Sản phẩm này lập tức được các chị em tìm mua.

 

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'- Ảnh 4.

Mỗi lần Phương Oanh sửa soạn bàn tiệc là một lần khiến chị em "đứng ngồi không yên". Tất cả những vật dụng mà cô sử dụng trong trang trí bàn ăn, trình bày bữa ăn đều có tính thẩm mỹ cao vì thế thường trở thành lựa chọn tham khảo của nhiều chị em.

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'- Ảnh 5.

Trong một lần sắp tiệc tại gia, nữ diễn viên sắp xếp mỗi bộ đĩa 3 chiếc gồm đĩa lót và đĩa ăn. Chiếc đĩa lót phía dưới cùng nổi bật với kiểu dáng viền gợn sóng. Lớp đĩa thứ hai là thủy tinh trong suốt có viền kim loại màu vàng tạo cảm giác sang trọng tối đa. Lớp đĩa ăn trên cùng là chiếc đĩa sứ màu trắng, mang lại cảm giác tối giản mà sang trọng. Ở lớp trên cùng, Phương Oanh đặt lên chiếc bát ăn hiệu ứng ánh bạc có vân với hình dáng độc đáo. Nữ diễn viên cũng kết hợp khăn ăn đồng bộ, khiến cho bàn tiệc mang phong cách cực sang trọng, cao cấp không kém gì nhà hàng 5 sao.


Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'- Ảnh 6.

Những món ăn của “bếp trưởng” Phương Oanh không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, mà chén đĩa cũng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Trong những bức ảnh và clip đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy nữ diễn viên rất đam mê sưu tầm các mẫu chén đĩa kiểu Âu hoặc gốm sứ giả cổ sang trọng.

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'- Ảnh 7.
Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'- Ảnh 8.
Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'- Ảnh 9.

Nhiều đĩa và đồ gốm sứ khác Phương Oanh sử dụng mang phong cách châu Âu. Cô yêu thích các món đồ màu xanh nhã nhặn.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.

GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.

Phương Nghi (t/h)
Gợi ý 7 thực đơn cơm tối 3 món mặn 1 món canh ngon mê, nấu nhanh trong 30 phút

Gợi ý 7 thực đơn cơm tối 3 món mặn 1 món canh ngon mê, nấu nhanh trong 30 phút

Ăn - 4 giờ trước

Bữa tối của gia đình đâu cần cầu kỳ. Chỉ với 3 món mặn và 1 món canh, bếp nhà đã thơm lừng, ai đi làm về muộn cũng thấy lòng ấm áp.

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!

Ẩm thực 360 - 4 giờ trước

GĐXH - Không cần cầu kỳ, chỉ vài món ngon ‘bá cháy’ cũng đủ biến bữa cơm gia đình thêm ấm cúng, tròn vị, khiến cả nhà ăn hết veo nồi cơm.

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp

Ẩm thực 360 - 17 giờ trước

GĐXH - Với chị Đặng Thuỳ (đến từ Hà Nội) nộm măng không chỉ là món ăn dân dã mà còn là ký ức ấm áp về người cha, gợi nhớ bữa cơm gia đình xưa thương nhớ.

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.

Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Loại cây này vừa quen vừa lạ với nhiều người, tuy nhiên, mọi người thường chỉ ăn quả mà ít biết lá cây này cũng rất bổ dưỡng, được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực.

Tôi rất thích nấu canh đậu phụ theo cách này: Mềm thanh, tươi ngon và hấp dẫn, vừa dọn ra là ăn hết ngay

Tôi rất thích nấu canh đậu phụ theo cách này: Mềm thanh, tươi ngon và hấp dẫn, vừa dọn ra là ăn hết ngay

Ăn - 22 giờ trước

Đậu phụ mềm, thơm ngon, dậy mùi thơm nồng nàn của các nguyên liệu cần tây, tỏi, hành, ớt... Nước dùng cũng đậm đà ngọt ngon.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Canh bún kiểu truyền thống bày bán ở lề đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh với giá 30.000 đồng một tô được diễn viên Ốc Thanh Vân gọi là món ăn thanh xuân, đến nay vẫn yêu thích.

Mẹo giữ bơ đã cắt dở không bị thâm trong nhiều ngày

Mẹo giữ bơ đã cắt dở không bị thâm trong nhiều ngày

Ăn - 1 ngày trước

Thoa nước cốt chanh tươi hoặc dầu ô liu lên phần thịt quả bơ đã bổ, sau đó bọc bằng màng bọc hoặc cho vào hộp chuyên dụng, cất vào tủ lạnh để bơ không bị thâm.

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ bổ dưỡng, bữa cơm tự nấu còn giúp mỗi người chăm sóc bản thân và tìm thấy hạnh phúc giản dị, nhất là khi sống một mình.

5 dấu hiệu nhận biết món kho đã áp dụng kỹ thuật 'lửa nghỉ' thành công

5 dấu hiệu nhận biết món kho đã áp dụng kỹ thuật 'lửa nghỉ' thành công

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nghệ thuật nấu ăn, có một bí quyết nhỏ nhưng tinh tế, giúp món ăn giữ được trọn vẹn hương vị và giá trị dinh dưỡng – đó là kỹ thuật “nghỉ lửa” hay còn gọi là "lửa nghỉ". Không ồn ào như các bí quyết nêm nếm hay mẹo chế biến cầu kỳ, “nghỉ lửa” là cách nấu ăn thông minh, được nhiều đầu bếp truyền thống sử dụng, nhưng lại ít được nhắc đến trong bếp hiện đại.

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Ẩm thực 360

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn
Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Ăn
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Ăn

Top