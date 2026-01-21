Loại dụng cụ nấu ăn này thông dụng nhưng có thể gây độc hại trong gian bếp nhà bạn

Dụng cụ nấu ăn chống dính

Theo Healthline, đồ gia dụng chống dính, ví dụ như chảo và nồi, được phủ một lớp vật liệu có tên là polytetrafluoroetylen (PTFE), thường được gọi là Teflon.

Teflon là hóa chất tổng hợp từ các nguyên tử cacbon và flo, được tạo ra vào những năm 1930, có tác dụng giúp bề mặt không dính và hầu như không ma sát. Bề mặt chảo chống dính được phủ Teflon thuận tiện khi sử dụng và dễ dàng vệ sinh, khi nấu ăn cũng dùng ít dầu mỡ hơn, giúp món ăn lành mạnh hơn. Teflon còn được ứng dụng làm lớp phủ dây, cáp, áo mưa, vải không thấm nước…

Do nhu cầu dùng chảo chống dính của các gia đình hiện đại ngày càng cao và cũng vì lý do này mà thị trường hiện nay có rất nhiều loại chảo chống dính kém chất lượng được sản xuất và bán với giá rẻ để thu hút người mua.

Dụng cụ nấu ăn chống dính lại thường chứa Teflon, - một loại hóa chất có nguy cơ gây bệnh.

Nếu bạn mua những chiếc chảo chống dính giá rẻ về nhà nấu ăn mà không hề biết nó được sản xuất từ nguyên liệu gì, nguồn gốc ở đâu thì sẽ khiến cho thức ăn mà bạn nấu trở nên độc hại hơn và người ăn sẽ có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Thậm chí người dùng sai cách như vệ sinh chảo bằng miếng bùi nhùi vì sẽ khiến chảo bị bong lớp chống dính. Bên cạnh đó, cũng không nên xếp chồng những đồ vật cồng kềnh lên chảo vì như thế dễ khiến tuổi thọ chảo giảm đi, vô tình làm bong lớp chống dính. Những điều nhỏ nhặt này nếu bạn hoàn toàn không để ý thì sẽ là nguyên nhân khiến cho chiếc chảo chống dính nhà bạn trở nên độc hại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe gia đình.

Dụng cụ nấu ăn bằng nhôm

Việc sử dụng nhôm quá phổ biến vì đây là kim loại phong phú nhất, rất bền, nhẹ, linh hoạt và có thể tái chế. Tuy nhiên, dụng cụ nấu bằng nhôm cũng có nhiều nguy hiểm tiềm ẩn.

Nhôm là kim loại gây độc thần kinh. Hàm lượng nhôm cao liên quan đến một số bệnh ở hệ thần kinh trung ương, bao gồm Alzheimer và ALS. Mặc dù dụng cụ nấu bằng nhôm thường có lớp phủ, song lớp phủ dễ bị sứt mẻ, giải phóng kim loại độc hại vào thức ăn.

Dụng cụ nấu ăn bằng đồng

Đồ nấu nướng bằng đồng có khả năng dẫn nhiệt và làm nóng rất nhanh. Giống như một số kim loại nặng khác, một lượng nhỏ đồng rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Nhưng một lượng dư thừa đồng trong cơ thể có thể dẫn đến ngộ độc kim loại nặng.

Khi dụng cụ nấu bằng đồng không được phủ, nó có thể giải phóng đồng khi nấu thức ăn có tính axit. Và khi được phủ, lớp phủ thường chứa niken, đây cũng là một nguyên tố độc hại.

Dụng cụ nấu ăn phủ gốm

Đồ gốm tráng men trông đẹp mắt và có vẻ như là một lựa chọn an toàn lúc đầu. Tuy nhiên, lớp phủ gốm thường có nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Lớp phủ gốm mềm không bền và bắt đầu sứt mẻ sau vài tháng sử dụng. Khi điều đó xảy ra, chì và cadmium đôi khi được tìm thấy trong lớp phủ sẽ lẫn vào thực phẩm của bạn và sau đó đi vào cơ thể bạn.

Nhiễm độc chì là một trong những loại ngộ độc kim loại nguy hiểm nhất và có thể dẫn đến đau bụng, nhức đầu, vô sinh và các biến chứng sức khỏe khác.

Dụng cụ bằng thép không gỉ

Đồ dùng bằng thép không gỉ là một trong những dụng cụ nấu ăn được sử dụng phổ biến nhất, nhưng hầu hết mọi người không nhận thức được rằng nó không phải là một lựa chọn lành mạnh. Thép không gỉ là một hợp kim kim loại, là một hỗn hợp của crôm, niken, silicon và carbon.

Mặc dù, thép không gỉ không phản ứng với các loại thực phẩm axit, nhưng trước khi bạn bước vào để mua đồ dùng bằng thép không gỉ, hãy kiểm tra chất lượng nó thật kỹ, bởi đôi khi những đồ nấu ăn này được tạo ra bằng cách trộn các kim loại, mà nếu không được tạo ra đúng cách có thể gây hại cho cơ thể con người.

Đồ nhựa rẻ tiền

Các vật dụng nấu ăn bằng nhựa có màu sắc đa dạng, giá thành không quá đắt đỏ nên được nhiều bà nội trợ mua về để sử dụng trong công việc nấu nướng hàng ngày.

Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Liên bang Đức về đánh giá rủi ro đã cảnh báo người dân không nên để đồ nhựa tiếp xúc với thức ăn vì có thể tạo ra nhiều chất độc. Người dùng các món ăn bị nhiễm độc tố từ nhựa kém chất lượng sẽ làm gia tăng nguy cơ xuất hiện bệnh gan, vô sinh, ung thư và cholesterol cao.

Lời khuyên cho bạn là hãy thay hết các dụng cụ nhà bếp được làm từ nhựa sang các vật dụng có chất liệu gỗ, thép không gỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc thủy tinh.

Khi nấu nướng, các loại thớt gỗ có thể làm sạch và dễ lau chùi, đồng thời khó hình thành các vết cắt và rãnh nên giảm thiểu nguy cơ tích tụ chất độc gây hại.