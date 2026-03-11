Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Tôi đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 6. Trước khi có thai lần này, tôi đã hai lần mất con khi thai chưa tròn ba tháng vì thế khi biết có thai, tôi nghỉ làm sớm hơn dự định, hạn chế đi lại và tuân theo mọi chỉ định của bác sĩ.

Chuyện vợ chồng, tôi cũng chủ động đề nghị tạm dừng vì sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến mình ân hận suốt đời. Chồng tôi ban đầu có vẻ không vui, nhưng rồi anh gật đầu vì cũng lo cho con.

Cho đến một buổi tối cách đây hơn một tuần, khi chồng vào tắm và điện thoại của anh liên tục báo tin nhắn.

Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng linh cảm khiến tôi cầm máy lên.

Những dòng chữ hiện ra trước mắt khiến tay tôi run rẩy “tối nay nhà nghỉ cũ anh nhé” và trước đó là những đoạn trao đổi đầy ẩn ý giữa chồng tôi và một người phụ nữ lạ.

Suốt mấy ngày sau khi đọc tin nhắn của chồng, tôi gần như không ngủ và khóc mỗi đêm (ảnh minh họa: AI)

Lúc đó tôi rất sốc, phải vịn vào tường để không ngã. Chồng tôi tắm xong nhìn thấy tôi cầm điện thoại của mình, mặt anh biến sắc. Khi biết sự thật không thể giấu diếm, chồng tôi thú nhận đã gặp người phụ nữ đó vài lần.

Anh ấy biện minh vì tôi đang bầu bí, phải kiêng cữ, anh không muốn làm ảnh hưởng đến con nên mới ra ngoài giải quyết. Chồng nói không có ý phản bội, chỉ là nhu cầu sinh lý nhất thời.

Suốt mấy ngày sau, tôi gần như không ngủ và khóc mỗi đêm. Tôi thương con trong bụng và lo lắng nếu mình cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến con nhưng nước mắt vẫn trào ra.

Chồng tôi liên tục xin lỗi, hứa chấm dứt mọi liên lạc. Anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc tôi hơn, nhưng mỗi lần nhìn anh, trong đầu tôi lại hiện lên những dòng tin nhắn kia và tôi không thể bình tĩnh được.

Tôi không biết phải làm gì để tĩnh tâm lúc này để con tôi không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực khi mỗi lần nhìn thấy chồng, tôi lại thấy không giữ được bình tĩnh.