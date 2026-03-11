Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Thứ tư, 20:39 11/03/2026 | Tâm sự

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác

Tôi đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 6. Trước khi có thai lần này, tôi đã hai lần mất con khi thai chưa tròn ba tháng vì thế khi biết có thai, tôi nghỉ làm sớm hơn dự định, hạn chế đi lại và tuân theo mọi chỉ định của bác sĩ. 

Chuyện vợ chồng, tôi cũng chủ động đề nghị tạm dừng vì sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến mình ân hận suốt đời. Chồng tôi ban đầu có vẻ không vui, nhưng rồi anh gật đầu vì cũng lo cho con.

Cho đến một buổi tối cách đây hơn một tuần, khi chồng vào tắm và điện thoại của anh liên tục báo tin nhắn. 

Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng linh cảm khiến tôi cầm máy lên. 

Những dòng chữ hiện ra trước mắt khiến tay tôi run rẩy “tối nay nhà nghỉ cũ anh nhé” và trước đó là những đoạn trao đổi đầy ẩn ý giữa chồng tôi và một người phụ nữ lạ.

- Ảnh 1.

Suốt mấy ngày sau khi đọc tin nhắn của chồng, tôi gần như không ngủ và khóc mỗi đêm (ảnh minh họa: AI)

Lúc đó tôi rất sốc, phải vịn vào tường để không ngã. Chồng tôi tắm xong nhìn thấy tôi cầm điện thoại của mình, mặt anh biến sắc. Khi biết sự thật không thể giấu diếm, chồng tôi thú nhận đã gặp người phụ nữ đó vài lần. 

Anh ấy biện minh vì tôi đang bầu bí, phải kiêng cữ, anh không muốn làm ảnh hưởng đến con nên mới ra ngoài giải quyết. Chồng nói không có ý phản bội, chỉ là nhu cầu sinh lý nhất thời.

Suốt mấy ngày sau, tôi gần như không ngủ và khóc mỗi đêm. Tôi thương con trong bụng và lo lắng nếu mình cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến con nhưng nước mắt vẫn trào ra.

Chồng tôi liên tục xin lỗi, hứa chấm dứt mọi liên lạc. Anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc tôi hơn, nhưng mỗi lần nhìn anh, trong đầu tôi lại hiện lên những dòng tin nhắn kia và tôi không thể bình tĩnh được. 

Tôi không biết phải làm gì để tĩnh tâm lúc này để con tôi không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực khi mỗi lần nhìn thấy chồng, tôi lại thấy không giữ được bình tĩnh.

Bị chồng bắt quả tang ngoại tình trong nhà nghỉ với đồng nghiệp 5 tiếng, vợ tuyên bố một câu gây choángBị chồng bắt quả tang ngoại tình trong nhà nghỉ với đồng nghiệp 5 tiếng, vợ tuyên bố một câu gây choáng

GĐXH - Lần theo dấu hiệu bất thường từ ứng dụng định vị, người chồng đến tận nhà nghỉ và phát hiện vợ ở đó suốt 5 tiếng với đồng nghiệp.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Tưởng con dâu cho quần áo cũ, về nhà mở ra tôi bật khóc khi thấy thứ trong túi áo

Tưởng con dâu cho quần áo cũ, về nhà mở ra tôi bật khóc khi thấy thứ trong túi áo

Chỉ một bản di chúc của bố, tình nghĩa anh em hơn 40 năm tan vỡ

Chỉ một bản di chúc của bố, tình nghĩa anh em hơn 40 năm tan vỡ

Trời sinh 4 con giáp mang năng lượng tích cực: Sống lạc quan nên dễ gặp may mắn

Trời sinh 4 con giáp mang năng lượng tích cực: Sống lạc quan nên dễ gặp may mắn

Miền Bắc đón mưa kéo dài, nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh

Miền Bắc đón mưa kéo dài, nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh

Cùng chuyên mục

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Tâm sự - 14 giờ trước

Ngày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Là sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…

Sáu năm làm vợ, chưa khi nào tôi thấy sợ hãi như 6 tháng sống chung với mẹ chồng

Sáu năm làm vợ, chưa khi nào tôi thấy sợ hãi như 6 tháng sống chung với mẹ chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chấp nhận tha thứ cho người chồng thua bạc nửa tỷ đồng, tôi cùng anh về quê làm lại từ đầu với hy vọng có gia đình bảo bọc. Thế nhưng, chỉ sau 6 tháng, tôi nhận ra mình không chết vì nghèo, mà đang héo mòn vì sự soi mói, hai mặt của mẹ chồng và thái độ im lặng khó hiểu của người đàn ông bên cạnh. Hóa ra, đường về nhà đôi khi còn gian nan hơn cả đường đi lánh nợ.

Bị ép bao cả buổi họp lớp vì giàu, tôi đứng lên trả phần mình rồi đi về khiến tất cả sững sờ

Bị ép bao cả buổi họp lớp vì giàu, tôi đứng lên trả phần mình rồi đi về khiến tất cả sững sờ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Một buổi họp lớp tưởng chừng chỉ là dịp gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách lại trở thành kỷ niệm khó quên đối với anh Lưu.

Yêu người hơn nhiều tuổi: Anh muốn cưới vì lo già, còn tôi lại tiếc tuổi trẻ

Yêu người hơn nhiều tuổi: Anh muốn cưới vì lo già, còn tôi lại tiếc tuổi trẻ

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù cảm nhận được tình cảm và sự chân thành của anh, nhưng thay vì cảm giác hạnh phúc, tôi lại thấy lo lắng, hoang mang.

Chồng cũ ngoại tình liên tục, 3 con từ chối góp 1 tỷ cứu bố ung thư giai đoạn cuối

Chồng cũ ngoại tình liên tục, 3 con từ chối góp 1 tỷ cứu bố ung thư giai đoạn cuối

Tâm sự - 2 ngày trước

Mới đây, chồng cũ nhập viện vì ung thư giai đoạn 4, cần gần 1 tỷ để điều trị, các con tôi từ chối đóng góp cứu bố...

Cho con trai tiền mua nhà, mua xe, tôi cay đắng khi con dâu nêu 3 điều kiện khi muốn đến chơi

Cho con trai tiền mua nhà, mua xe, tôi cay đắng khi con dâu nêu 3 điều kiện khi muốn đến chơi

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tưởng rằng tôi giúp đỡ con cái như vậy thì con sẽ biết ơn, nhưng sự phũ phàng của con dâu khiến tôi đau lòng.

Sống trong biệt thự hàng chục tỷ đồng, vợ vẫn nhất quyết đòi thuê trọ ở riêng

Sống trong biệt thự hàng chục tỷ đồng, vợ vẫn nhất quyết đòi thuê trọ ở riêng

Tâm sự - 2 ngày trước

Dù cuộc sống đầy đủ mọi thứ, đi làm về nhà cơm không phải nấu, nhưng vợ tôi vẫn nhất quyết đòi ra thuê nhà trọ ở riêng.

Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi phải lập tức gọi điện cho anh bạn hàng xóm sau khi mở túi cá khô ra. Bởi thứ nằm bên trong khiến tôi nghĩ rằng chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn.

Xem nhiều

Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc

Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc

Tâm sự

GĐXH - Sau nhiều năm dồn tâm sức nuôi dạy 4 người con trưởng thành, tuổi già, tôi vẫn phải một mình vào viện phẫu thuật, tự thanh toán viện phí và tự chăm sóc bản thân.

Của ít làm gì có lòng nhiều, Tết về quê con cháu nào biếu quà to mới được quý

Của ít làm gì có lòng nhiều, Tết về quê con cháu nào biếu quà to mới được quý

Tâm sự
Sống trong biệt thự hàng chục tỷ đồng, vợ vẫn nhất quyết đòi thuê trọ ở riêng

Sống trong biệt thự hàng chục tỷ đồng, vợ vẫn nhất quyết đòi thuê trọ ở riêng

Tâm sự
Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Tâm sự
Tưởng con dâu cho quần áo cũ, về nhà mở ra tôi bật khóc khi thấy thứ trong túi áo

Tưởng con dâu cho quần áo cũ, về nhà mở ra tôi bật khóc khi thấy thứ trong túi áo

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top