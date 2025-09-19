Cô gái 18 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì sốc phản vệ sau bữa ăn có đặc sản bổ dưỡng

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Y tế Khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho người bệnh H.L (18 tuổi, trú tại Võ Miếu) nhập viện trong tình trạng khó thở, thở nhanh, môi và đầu chi tím tái, toàn thân nổi ban đỏ, mẩn ngứa.

Qua khai thác tiền sử, người nhà người bệnh cho biết trước khi nhập viện, người bệnh đã ăn nhộng ong và có tiền sử dị ứng hải sản.

Ngay sau khi tiếp nhận, kíp trực đã nhanh chóng tiến hành xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ chống sốc phản vệ của Bộ Y tế.

Ảnh minh họa.

Nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và đã được xuất viện sau 2 ngày điều trị và theo dõi.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Khu vực Thanh Sơn khuyến cáo: Hãy thận trọng với các món ăn "lạ miệng" như nhộng ong, nhộng tằm… bởi đây là những thực phẩm dễ gây dị ứng mạnh, đặc biệt với người có cơ địa dị ứng hoặc từng phản ứng với hải sản, trứng, sữa, đậu phộng…

Sau khi ăn, nếu xuất hiện các dấu hiệu như: Mẩn ngứa, nóng bừng da, buồn nôn, khó thở, chóng mặt, người dân cần đặc biệt lưu ý – bởi đây có thể là phản ứng dị ứng hoặc dấu hiệu khởi phát của sốc phản vệ, một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu đúng cách, tuyệt đối không chủ quan hay tự xử trí tại nhà.