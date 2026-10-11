Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, bác sĩ nói: Thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Câu chuyện của một người phụ nữ ngoài 50 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) mới đây khiến nhiều người giật mình khi nguyên nhân gây ung thư gan được cho là liên quan tới món ăn sáng bà duy trì suốt hơn 20 năm.

Sống lành mạnh nhưng vẫn phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn

Phụ Nữ Mới dẫn lời chia sẻ từ bác sĩ Lưu Bạch Nhân trên VerywellHealth, bệnh nhân là người có lối sống gần như “mẫu mực” về sức khỏe.

Bà không uống rượu, không hút thuốc, tập thể dục đều đặn, ăn uống khá điều độ và hoàn toàn không mắc các bệnh viêm gan virus. Trong mắt người thân, bà là người rất chú trọng chăm sóc sức khỏe.

Chính vì vậy, khi xuất hiện triệu chứng đầy bụng, khó tiêu kéo dài, bà chỉ nghĩ đơn giản là do tuổi tác hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường nên đi khám cho yên tâm.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra khiến cả gia đình bàng hoàng: Bà mắc ung thư gan giai đoạn cuối của giai đoạn 3, khối u đã phát triển lớn và bắt đầu di căn sang phổi cùng nhiều hạch bạch huyết.

Bữa sáng tưởng lành mạnh lại trở thành “kẻ phá gan”

Trong quá trình khai thác bệnh sử và thói quen ăn uống, các bác sĩ phát hiện một chi tiết đáng chú ý: Người phụ nữ này có thói quen ăn bánh mì phết bơ đậu phộng gần như mỗi sáng suốt hơn 20 năm.

Bà cho rằng bơ đậu phộng giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch và tiện lợi nên thường mua số lượng lớn để tích trữ dùng dần. Mỗi khi siêu thị giảm giá, bà lại mua thêm để bảo quản trong tủ lạnh.

Chính thói quen này được cho là yếu tố nguy cơ lớn dẫn tới bi kịch sức khỏe.

Theo bác sĩ, đậu phộng và các sản phẩm từ đậu phộng rất dễ bị nấm mốc nếu bảo quản không đúng cách, đặc biệt trong môi trường ẩm hoặc lưu trữ quá lâu. Khi đó, nấm mốc có thể sinh ra aflatoxin — một loại độc tố cực nguy hiểm được International Agency for Research on Cancer (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1.

Đáng sợ ở chỗ aflatoxin không có mùi vị rõ rệt nên nhiều người rất khó nhận biết bằng mắt thường hay vị giác.

Aflatoxin nguy hiểm với gan như thế nào?

Trên VTC News, các chuyên gia cho biết aflatoxin là độc tố do nấm Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus sinh ra. Chúng thường xuất hiện trong các loại hạt giàu dầu như đậu phộng, ngô, hạt điều hoặc thực phẩm bảo quản lâu ngày trong môi trường nóng ẩm.

Loại độc tố này đặc biệt nguy hiểm vì có khả năng tấn công trực tiếp vào tế bào gan. Nếu cơ thể phơi nhiễm kéo dài với lượng nhỏ aflatoxin qua thực phẩm mỗi ngày, gan sẽ dần bị tổn thương mãn tính.

Theo thời gian, tình trạng viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan và cuối cùng là ung thư gan có thể hình thành âm thầm mà người bệnh không hề hay biết.

Điều đáng nói là aflatoxin rất bền nhiệt. Việc nấu chín hoặc chế biến thông thường gần như không thể phá hủy hoàn toàn độc tố này.

Không chỉ vậy, bác sĩ còn cảnh báo ngay cả khi bơ đậu phộng không bị mốc, việc tiêu thụ quá mức trong thời gian dài vẫn có thể gây áp lực lớn lên gan do hàm lượng chất béo và calo cao.

Nếu ăn quá nhiều, cơ thể dễ tích tụ mỡ trong gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu — một bệnh lý ngày càng phổ biến hiện nay.

Những thực phẩm dễ chứa aflatoxin cần cảnh giác

Không riêng bơ đậu phộng, nhiều loại thực phẩm quen thuộc trong căn bếp cũng có nguy cơ chứa aflatoxin nếu bảo quản sai cách.

Đặc biệt, các chuyên gia khuyến cáo nên cẩn trọng với: Đậu phộng, ngô, gạo, hạt điều để lâu ngày có mùi lạ hoặc dấu hiệu ẩm mốc. Các loại hạt rang sẵn không rõ thời gian sản xuất. Gia vị dạng bột như ớt bột, tiêu, bột nghệ nếu bảo quản lâu trong môi trường ẩm. Thực phẩm tích trữ quá nhiều trong tủ lạnh hoặc hộp kín lâu ngày. Bơ đậu phộng, bột ngũ cốc mở nắp nhưng dùng kéo dài nhiều tháng.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen tiếc của, cắt bỏ phần mốc rồi tiếp tục ăn phần còn lại. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh độc tố có thể đã lan rộng vào toàn bộ thực phẩm dù mắt thường không nhìn thấy.

Cách ăn uống giúp bảo vệ gan tốt hơn

Để giảm nguy cơ phơi nhiễm aflatoxin và bảo vệ gan, các bác sĩ khuyến cáo nên ưu tiên thực phẩm tươi mới, tránh tích trữ quá nhiều thực phẩm khô hoặc đồ ăn giàu dầu mỡ trong thời gian dài.

Khi mua các loại hạt hoặc sản phẩm từ đậu phộng, nên chọn lượng vừa đủ dùng, kiểm tra kỹ hạn sử dụng và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Đặc biệt, nếu thực phẩm xuất hiện mùi hôi dầu, đổi màu hoặc có dấu hiệu ẩm mốc dù rất nhỏ cũng nên bỏ ngay thay vì cố tận dụng.

Ngoài ra, chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm quá nhiều dầu mỡ, duy trì cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ cũng là cách quan trọng để giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và ung thư gan.

Các chuyên gia nhấn mạnh ung thư gan giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm. Vì vậy, những dấu hiệu như đầy bụng kéo dài, chán ăn, mệt mỏi, đau hạ sườn phải hoặc sụt cân bất thường đều không nên chủ quan bỏ qua.