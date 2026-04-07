Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Sáng 7/4, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) đã thông tin về một ca hiến tạng đặc biệt. Người thân của một thiếu nữ 19 tuổi, quốc tịch Anh, đã quyết định hiến tạng của con gái mình, trao sự sống cho nhiều bệnh nhân Việt Nam.

Hành trình của cô gái trẻ O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) đã vĩnh viễn dừng lại trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, vượt qua mọi khác biệt về quốc tịch hay màu da, cô và gia đình đã lựa chọn một cách "ở lại" đầy ý nghĩa: hiến tặng mô, tạng để níu giữ sự sống cho những bệnh nhân suy tạng.

Người thân trao nhiều cái ôm, nụ hôn từ biệt cho con gái trước khi hiến tạng.

Trước đó, trong chuyến du lịch, O.S.W bất ngờ phải nhập viện cấp cứu. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng không cải thiện. Sau nhiều lần đánh giá chuyên môn, hội đồng kết luận bệnh nhân đã chết não.

Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình cô đã đưa ra quyết định hiến tạng. Họ mong muốn những phần cơ thể của con gái sẽ tiếp tục "sống" theo một cách khác, mang lại hy vọng cho những người đang cận kề ranh giới sinh tử.

Cha của cô gái chia sẻ, Việt Nam là nơi con ông dành nhiều tình cảm. "Việc có thể đóng góp một phần nhỏ cho Việt Nam – nơi con gái tôi đã trải qua những ngày cuối đời – là điều vô cùng ý nghĩa", ông nói.

Người mẹ cũng xúc động gửi lời cảm ơn, cho biết con gái bà đã có những ngày cuối cùng trọn vẹn tại Việt Nam. "Đây là cách chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất", bà nghẹn ngào.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, các bác sĩ đã tiến hành lấy và ghép tạng, giúp 3 bệnh nhân được trao cơ hội sống mới.

Câu chuyện không chỉ là một ca ghép tạng thành công, mà còn là minh chứng cho giá trị của lòng nhân ái – khi sự ra đi không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho những cuộc đời khác.