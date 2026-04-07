Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Thứ ba, 16:37 07/04/2026 | Y tế
M.H (th)
GĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.

Sáng 7/4, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) đã thông tin về một ca hiến tạng đặc biệt. Người thân của một thiếu nữ 19 tuổi, quốc tịch Anh, đã quyết định hiến tạng của con gái mình, trao sự sống cho nhiều bệnh nhân Việt Nam.

Hành trình của cô gái trẻ O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) đã vĩnh viễn dừng lại trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, vượt qua mọi khác biệt về quốc tịch hay màu da, cô và gia đình đã lựa chọn một cách "ở lại" đầy ý nghĩa: hiến tặng mô, tạng để níu giữ sự sống cho những bệnh nhân suy tạng.

Người thân trao nhiều cái ôm, nụ hôn từ biệt cho con gái trước khi hiến tạng.

Trước đó, trong chuyến du lịch, O.S.W bất ngờ phải nhập viện cấp cứu. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng không cải thiện. Sau nhiều lần đánh giá chuyên môn, hội đồng kết luận bệnh nhân đã chết não.

Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình cô đã đưa ra quyết định hiến tạng. Họ mong muốn những phần cơ thể của con gái sẽ tiếp tục "sống" theo một cách khác, mang lại hy vọng cho những người đang cận kề ranh giới sinh tử.

Cha của cô gái chia sẻ, Việt Nam là nơi con ông dành nhiều tình cảm. "Việc có thể đóng góp một phần nhỏ cho Việt Nam – nơi con gái tôi đã trải qua những ngày cuối đời – là điều vô cùng ý nghĩa", ông nói.

Người mẹ cũng xúc động gửi lời cảm ơn, cho biết con gái bà đã có những ngày cuối cùng trọn vẹn tại Việt Nam. "Đây là cách chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất", bà nghẹn ngào.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, các bác sĩ đã tiến hành lấy và ghép tạng, giúp 3 bệnh nhân được trao cơ hội sống mới.

Câu chuyện không chỉ là một ca ghép tạng thành công, mà còn là minh chứng cho giá trị của lòng nhân ái – khi sự ra đi không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho những cuộc đời khác.

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống - Ảnh 2.Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở một thỏa thuận hợp tác chuyên môn, sự kiện ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội còn là minh chứng rõ nét cho xu hướng liên kết y tế hiện đại. Trước đó, thành công của ca ghép tạng domino đã cho thấy khi các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ, người bệnh chính là đối tượng hưởng lợi lớn nhất.

'Kỹ thuật cơ bản ghép tạng phổi' - nguồn tư liệu quý về đề tài ghép tạng phổi của Việt Nam

Cuối năm, hơn 200 y - bác sĩ xuyên đêm ghép tạng hồi sinh 4 cuộc đời

Chỉ trong một tuần, 21 cuộc đời được hồi sinh nhờ ghép tạng

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau 14 năm được ghép tạng

Phụ cấp ngành y 13 năm không đổi (2): Đứng 12 tiếng ghép tạng 'được' 280.000 đồng; cả tháng trực 'thua' ship hàng 1 ngày

Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Y tế - 2 ngày trước

Sáng 5/4, tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), đã diễn ra Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong khuôn khổ buổi lễ, đông đảo người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Người dân hào hứng khám, trải nghiệm tại các gian hàng y tế

Y tế - 2 ngày trước

Khu vực khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ Mít tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân 7/4 thu hút nhiều người dân đến trải nghiệm. Năm nay, nhiều bệnh viện đã mang các thiết bị y tế hiện đại đến thăm khám chuyên sâu cho người dân.

Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh

Y tế - 2 ngày trước

Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ sau tiêm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Y tế - 1 tuần trước

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Ngày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Y tế

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Y tế
Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Y tế
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

