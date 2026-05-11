Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị là sự kiện khoa học chuyên ngành vật lý trị liệu quy mô toàn quốc. Ảnh: Dân Huyền

Hội nghị được tổ chức trong 3 ngày 08 - 10/5/2026, là sự kiện khoa học chuyên ngành vật lý trị liệu quy mô toàn quốc, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý y tế, giảng viên, nhà lâm sàng và hội viên đến từ nhiều cơ sở y tế, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị đã vinh dự đón tiếp nhiều chuyên gia quốc tế và đại diện các tổ chức nghề nghiệp vật lý trị liệu trên thế giới tham dự và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo, thực hành vật lý trị liệu tại Việt Nam. Ảnh: Dân Huyền

Theo Ban tổ chức, hội nghị năm nay có được tổng cộng 53 báo cáo khoa học được trình bày dưới các hình thức báo cáo trực tiếp, trực tuyến và các Posters khoa học. Nội dung báo cáo tập trung vào nhiều lĩnh vực chuyên sâu như:

Phục hồi chức năng thần kinh; Cơ xương khớp; Tim phổi; Phục hồi chức năng sau phẫu thuật; Vật lý trị liệu thể thao; Công nghệ số trong phục hồi chức năng; Thực hành dựa trên bằng chứng; Các mô hình can thiệp lấy người bệnh làm trung tâm.

Hội nghị đã vinh dự đón tiếp nhiều chuyên gia quốc tế và đại diện các tổ chức nghề nghiệp vật lý trị liệu trên thế giới tham dự và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo, thực hành vật lý trị liệu tại Việt Nam.

Ông Trần Văn Dần - Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dân Huyền

Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Văn Dần - Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam nhấn mạnh rằng nhu cầu chăm sóc phục hồi chức năng tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm, tai nạn thương tích và các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh. Tuy nhiên, nguồn nhân lực vật lý trị liệu hiện nay vẫn còn thiếu so với nhu cầu thực tiễn.

Chủ đề "Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động" thể hiện định hướng phát triển hiện đại của chuyên ngành vật lý trị liệu, trong đó người bệnh được đặt ở vị trí trung tâm, chủ động tham gia vào quá trình điều trị và phục hồi chức năng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Ảnh: Dân Huyền

Chủ đề "Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động" thể hiện định hướng phát triển hiện đại của chuyên ngành vật lý trị liệu, trong đó người bệnh được đặt ở vị trí trung tâm, chủ động tham gia vào quá trình điều trị và phục hồi chức năng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Hội nghị không chỉ là diễn đàn cập nhật tri thức khoa học mới, mà còn là cơ hội quan trọng để tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và thực hành lâm sàng; thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực vật lý trị liệu chất lượng cao; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng tại Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: Dân Huyền

Ban tổ chức đánh giá Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn chuyên môn và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho chuyên ngành vật lý trị liệu trong thời gian tới.

Ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh của Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam GiadinhNet - Mới đây tại trụ sở của Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam đã diễn ra Lễ ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh của Hội Vật lý Trị liệu. Tuy nhiên, những người yêu thích tiếng Anh bên ngoài Hội cũng có thể đến tham gia sinh hoạt vì đây là một câu lạc bộ hoạt động phi lợi nhuận.

NSND Công Lý vẫn phải tập vật lý trị liệu Người thân cho biết sức khỏe của NSND Công Lý tiến triển tốt. Anh hiện tập vật lý trị liệu với bác sĩ tại nhà riêng.

Hội nghị khoa học vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ 2: Vai trò của Vật lý trị liệu trong hợp tác đa chuyên ngành GĐXH - Ngày 16/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khoa học vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ 2. Hội nghị có chủ đề: Vai trò của Vật lý trị liệu trong hợp tác đa chuyên ngành.



