Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Hội nghị được tổ chức trong 3 ngày 08 - 10/5/2026, là sự kiện khoa học chuyên ngành vật lý trị liệu quy mô toàn quốc, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý y tế, giảng viên, nhà lâm sàng và hội viên đến từ nhiều cơ sở y tế, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Theo Ban tổ chức, hội nghị năm nay có được tổng cộng 53 báo cáo khoa học được trình bày dưới các hình thức báo cáo trực tiếp, trực tuyến và các Posters khoa học. Nội dung báo cáo tập trung vào nhiều lĩnh vực chuyên sâu như:
Phục hồi chức năng thần kinh; Cơ xương khớp; Tim phổi; Phục hồi chức năng sau phẫu thuật; Vật lý trị liệu thể thao; Công nghệ số trong phục hồi chức năng; Thực hành dựa trên bằng chứng; Các mô hình can thiệp lấy người bệnh làm trung tâm.
Hội nghị đã vinh dự đón tiếp nhiều chuyên gia quốc tế và đại diện các tổ chức nghề nghiệp vật lý trị liệu trên thế giới tham dự và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo, thực hành vật lý trị liệu tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Văn Dần - Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam nhấn mạnh rằng nhu cầu chăm sóc phục hồi chức năng tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm, tai nạn thương tích và các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh. Tuy nhiên, nguồn nhân lực vật lý trị liệu hiện nay vẫn còn thiếu so với nhu cầu thực tiễn.
Chủ đề "Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động" thể hiện định hướng phát triển hiện đại của chuyên ngành vật lý trị liệu, trong đó người bệnh được đặt ở vị trí trung tâm, chủ động tham gia vào quá trình điều trị và phục hồi chức năng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Hội nghị không chỉ là diễn đàn cập nhật tri thức khoa học mới, mà còn là cơ hội quan trọng để tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và thực hành lâm sàng; thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực vật lý trị liệu chất lượng cao; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng tại Việt Nam và hội nhập quốc tế.
Ban tổ chức đánh giá Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn chuyên môn và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho chuyên ngành vật lý trị liệu trong thời gian tới.
