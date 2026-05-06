Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Xử trí ca bệnh bất ngờ giữa chuyến bay quốc tế
Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đêm 4/5/2026, trên chuyến bay VN19 từ Hà Nội đi Paris (Pháp), khi máy bay đang ở độ cao hành trình, hệ thống loa phát thanh liên tục phát thông báo tìm hỗ trợ y tế cho một hành khách nước ngoài.
Sau khoảng 4 giờ bay, người bệnh xuất hiện đau vùng tai, sau đó nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa mặt trái, gây khó khăn trong giao tiếp và phát âm. Tình huống khiến phi hành đoàn và hành khách lo lắng, bởi trong môi trường hạn chế về trang thiết bị y tế, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.
Ngay khi nhận được yêu cầu, GS.TS.BS Mai Duy Tôn – Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã lập tức tiếp cận và thăm khám cho người bệnh.
Chẩn đoán chính xác, tránh hạ cánh khẩn cấp
Qua đánh giá lâm sàng, GS.TS.BS Mai Duy Tôn nhận định đây là trường hợp liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp – một chẩn đoán mang tính quyết định trong bối cảnh đặc biệt giữa chuyến bay.
Nhờ xác định đúng bệnh lý, bác sĩ đã hướng dẫn xử trí tại chỗ và sử dụng thuốc corticoid mang theo để điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời, ông tư vấn cơ trưởng tiếp tục hành trình, không cần hạ cánh khẩn cấp.
Quyết định này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho người bệnh mà còn tránh xáo trộn lớn đối với toàn bộ hành khách và lịch trình bay.
Trước khi hạ cánh xuống Sân bay Charles de Gaulle, tình trạng người bệnh đã ổn định, các chỉ số an toàn.
Lan tỏa hình ảnh đẹp của y tế Việt Nam
Sau sự việc, PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của GS.TS.BS Mai Duy Tôn.
Ông nhấn mạnh, hành động này không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần “vì sức khỏe nhân dân” của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Đại diện phi hành đoàn cũng đã gửi thư cảm ơn tới vị bác sĩ, ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn cho chuyến bay.
Từ thực tế trên, GS.TS.BS Mai Duy Tôn chia sẻ, mỗi cán bộ y tế khi tham gia các hoạt động ngoài cộng đồng cần luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống y tế phát sinh.
Câu chuyện trên chuyến bay VN19 một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của việc chẩn đoán đúng và xử trí kịp thời, đồng thời góp phần khẳng định năng lực chuyên môn và hình ảnh tích cực của y tế Việt Nam trên trường quốc tế.
