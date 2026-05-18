Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Trong công tác chăm sóc sức khỏe nhãn khoa, việc làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu không chỉ giúp phục hồi thị lực mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc nhãn cầu cho bệnh nhân trước những tổn thương nghiêm trọng do tai nạn sinh hoạt hoặc bệnh lý phức tạp.

Bệnh lý nhãn khoa ngày càng đa dạng với xu hướng phức tạp hóa, đặc biệt là các ca bệnh kết hợp nhiều bệnh nền hoặc chấn thương mắt nặng. Để tối ưu hóa hiệu quả điều trị, các bệnh viện chuyên khoa mắt hiện nay đã ứng dụng đồng bộ nhiều kỹ thuật vi phẫu tiên tiến nhằm cấp cứu cứu vãn thị lực kịp thời cho người bệnh.

Xử trí các ca đục thủy tinh thể trên nền bệnh nhân đặc biệt

Phẫu thuật Phaco là phương pháp phổ biến trong điều trị đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, đối với các trường hợp đục thủy tinh thể quá chín (giai đoạn muộn) hoặc xuất hiện trên những bệnh nhân có bệnh lý nền phức tạp, rối loạn tâm thần, người mắc hội chứng Down... việc phẫu thuật đòi hỏi quy trình nghiêm ngặt và trình độ chuyên môn cao.

Đối với người bệnh không thể hợp tác, quá trình kiểm soát vô cảm và thao tác vi phẫu phải cực kỳ chuẩn xác để tránh biến chứng rách bao sau hay lệch thể thủy tinh. Việc kiểm soát thành công các ca bệnh đặc biệt này đã giúp nhiều bệnh nhân yếu thế tái hòa nhập cuộc sống, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho gia đình.

Cấp cứu và giải quyết dị vật nhãn cầu nguy hiểm

Tai nạn trong sinh hoạt và lao động là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các tổn thương mắt nghiêm trọng như thủng, vỡ nhãn cầu, bỏng hóa chất hay dị vật đâm xuyên sâu. Tại lễ trao giải The Best of Vietnam với hạng mục "Dịch vụ y tế nhãn khoa chất lượng tốt nhất Việt Nam 2026" vừa diễn ra ngày 16/5, đại diện Bệnh viện Mắt VISI, đơn vị được nhận giải chia sẻ nhiều trường hợp hy hữu được các bác sĩ tại hệ thống bệnh viện này cấp cứu thành công:

Ca bệnh dị vật ngòi ong xuyên giác mạc tại Bến Tre: Bệnh nhân N.T.T.A (37 tuổi) nhập viện trong tình trạng mắt trái sưng phù, đau nhức liên tục, thị lực suy giảm nghiêm trọng chỉ còn 3/10 sau khi bị một con ong ruồi bay thẳng vào mắt trên đường đi. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ngòi nọc ong dài gần 2mm đã đâm xuyên qua giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt, gây giãn đồng tử và teo mống mắt. Bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật vi phẫu khẩn cấp để lấy toàn bộ ngòi nọc ra ngoài, bảo tồn thành công thể thủy tinh và các cấu trúc nội nhãn.

Ca bệnh ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ tại Lâm Đồng: Một bệnh nhân nữ (61 tuổi) bị đau rát, sưng nề nề vùng mắt do bị một con ong bay quẹt vào. Do tự xử lý tại nhà không đúng cách bằng việc tự rửa và nhỏ thuốc không rõ loại, các triệu chứng đau nhức càng tăng nặng. Khi đến Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt, các bác sĩ phát hiện xác con ong vẫn còn kẹt bên trong mắt suốt hơn 1 ngày và đã tiến hành thủ thuật gắp bỏ dị vật một cách an toàn, tránh nguy cơ nhiễm trùng và loét giác mạc lan rộng.

Bên cạnh các ca chấn thương do côn trùng, các tổn thương do tai nạn sinh hoạt như bóng đèn nổ, dây thun bắn, keo epoxy văng trúng hay cựa gà đâm... cũng đòi hỏi khả năng can thiệp ngoại khoa vi phẫu khẩn cấp nhằm bảo tồn tối đa thị lực ban đầu cho bệnh nhân.

Ứng dụng công nghệ mới trong điều trị Glaucoma và liên chuyên khoa

Đối với bệnh lý Glaucoma (thiên đầu thống) giai đoạn nặng - một trong những nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu, phương pháp đặt ống dẫn lưu Paul Glaucoma Implant hiện là giải pháp tiên tiến được áp dụng. Kỹ thuật này giúp kiểm soát áp lực nội nhãn hiệu quả, mở ra cơ hội giữ lại phần thị lực còn lại cho những bệnh nhân có nguy cơ mù lòa cao mà các phương pháp dùng thuốc hay phẫu thuật thông thường không còn đáp ứng.

Bên cạnh đó, mô hình phối hợp liên chuyên khoa cũng được đẩy mạnh, tiêu biểu là sự kết hợp giữa Nhãn khoa và Tai Mũi Họng trong phẫu thuật nội soi thông lệ mũi để điều trị viêm tắc lệ đạo mạn tính. Phương pháp này giúp can thiệp từ bên trong đường mũi, không để lại sẹo trên da mặt, giảm đau đớn, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.

Lời khuyên từ chuyên gia trong việc bảo vệ đôi mắt

Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không được dụi mắt, không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Việc xử trí ban đầu sai cách có thể khiến tổn thương nặng hơn, gây nhiễm trùng thứ phát hoặc loét giác mạc khó phục hồi. Người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất để được chẩn đoán và can thiệp điều trị kịp thời.