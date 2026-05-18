Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Trong công tác chăm sóc sức khỏe nhãn khoa, việc làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu không chỉ giúp phục hồi thị lực mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc nhãn cầu cho bệnh nhân trước những tổn thương nghiêm trọng do tai nạn sinh hoạt hoặc bệnh lý phức tạp.
Bệnh lý nhãn khoa ngày càng đa dạng với xu hướng phức tạp hóa, đặc biệt là các ca bệnh kết hợp nhiều bệnh nền hoặc chấn thương mắt nặng. Để tối ưu hóa hiệu quả điều trị, các bệnh viện chuyên khoa mắt hiện nay đã ứng dụng đồng bộ nhiều kỹ thuật vi phẫu tiên tiến nhằm cấp cứu cứu vãn thị lực kịp thời cho người bệnh.
Xử trí các ca đục thủy tinh thể trên nền bệnh nhân đặc biệt
Phẫu thuật Phaco là phương pháp phổ biến trong điều trị đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, đối với các trường hợp đục thủy tinh thể quá chín (giai đoạn muộn) hoặc xuất hiện trên những bệnh nhân có bệnh lý nền phức tạp, rối loạn tâm thần, người mắc hội chứng Down... việc phẫu thuật đòi hỏi quy trình nghiêm ngặt và trình độ chuyên môn cao.
Đối với người bệnh không thể hợp tác, quá trình kiểm soát vô cảm và thao tác vi phẫu phải cực kỳ chuẩn xác để tránh biến chứng rách bao sau hay lệch thể thủy tinh. Việc kiểm soát thành công các ca bệnh đặc biệt này đã giúp nhiều bệnh nhân yếu thế tái hòa nhập cuộc sống, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho gia đình.
Cấp cứu và giải quyết dị vật nhãn cầu nguy hiểm
Tai nạn trong sinh hoạt và lao động là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các tổn thương mắt nghiêm trọng như thủng, vỡ nhãn cầu, bỏng hóa chất hay dị vật đâm xuyên sâu. Tại lễ trao giải The Best of Vietnam với hạng mục "Dịch vụ y tế nhãn khoa chất lượng tốt nhất Việt Nam 2026" vừa diễn ra ngày 16/5, đại diện Bệnh viện Mắt VISI, đơn vị được nhận giải chia sẻ nhiều trường hợp hy hữu được các bác sĩ tại hệ thống bệnh viện này cấp cứu thành công:
Ca bệnh dị vật ngòi ong xuyên giác mạc tại Bến Tre: Bệnh nhân N.T.T.A (37 tuổi) nhập viện trong tình trạng mắt trái sưng phù, đau nhức liên tục, thị lực suy giảm nghiêm trọng chỉ còn 3/10 sau khi bị một con ong ruồi bay thẳng vào mắt trên đường đi. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ngòi nọc ong dài gần 2mm đã đâm xuyên qua giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt, gây giãn đồng tử và teo mống mắt. Bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật vi phẫu khẩn cấp để lấy toàn bộ ngòi nọc ra ngoài, bảo tồn thành công thể thủy tinh và các cấu trúc nội nhãn.
Ca bệnh ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ tại Lâm Đồng: Một bệnh nhân nữ (61 tuổi) bị đau rát, sưng nề nề vùng mắt do bị một con ong bay quẹt vào. Do tự xử lý tại nhà không đúng cách bằng việc tự rửa và nhỏ thuốc không rõ loại, các triệu chứng đau nhức càng tăng nặng. Khi đến Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt, các bác sĩ phát hiện xác con ong vẫn còn kẹt bên trong mắt suốt hơn 1 ngày và đã tiến hành thủ thuật gắp bỏ dị vật một cách an toàn, tránh nguy cơ nhiễm trùng và loét giác mạc lan rộng.
Bên cạnh các ca chấn thương do côn trùng, các tổn thương do tai nạn sinh hoạt như bóng đèn nổ, dây thun bắn, keo epoxy văng trúng hay cựa gà đâm... cũng đòi hỏi khả năng can thiệp ngoại khoa vi phẫu khẩn cấp nhằm bảo tồn tối đa thị lực ban đầu cho bệnh nhân.
Ứng dụng công nghệ mới trong điều trị Glaucoma và liên chuyên khoa
Đối với bệnh lý Glaucoma (thiên đầu thống) giai đoạn nặng - một trong những nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu, phương pháp đặt ống dẫn lưu Paul Glaucoma Implant hiện là giải pháp tiên tiến được áp dụng. Kỹ thuật này giúp kiểm soát áp lực nội nhãn hiệu quả, mở ra cơ hội giữ lại phần thị lực còn lại cho những bệnh nhân có nguy cơ mù lòa cao mà các phương pháp dùng thuốc hay phẫu thuật thông thường không còn đáp ứng.
Bên cạnh đó, mô hình phối hợp liên chuyên khoa cũng được đẩy mạnh, tiêu biểu là sự kết hợp giữa Nhãn khoa và Tai Mũi Họng trong phẫu thuật nội soi thông lệ mũi để điều trị viêm tắc lệ đạo mạn tính. Phương pháp này giúp can thiệp từ bên trong đường mũi, không để lại sẹo trên da mặt, giảm đau đớn, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.
Lời khuyên từ chuyên gia trong việc bảo vệ đôi mắt
Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không được dụi mắt, không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Việc xử trí ban đầu sai cách có thể khiến tổn thương nặng hơn, gây nhiễm trùng thứ phát hoặc loét giác mạc khó phục hồi. Người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất để được chẩn đoán và can thiệp điều trị kịp thời.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uốngY tế - 3 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồngY tế - 3 ngày trước
GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ emY tế - 3 ngày trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'Y tế - 1 tuần trước
GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhậpY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biếtY tế - 1 tuần trước
Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - ParisY tế - 1 tuần trước
GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5Sống khỏe - 2 tuần trước
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộngSống khỏe - 2 tuần trước
Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khóY tế - 2 tuần trước
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'Y tế
GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.