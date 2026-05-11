Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Không chỉ là dịp tổng kết nhiệm kỳ 2020–2025, Đại hội lần này còn được xem là dấu mốc quan trọng định hình chiến lược phát triển mới cho Đông y Thủ đô trong thời kỳ chuyển đổi số, già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao.

Đông y đứng trước yêu cầu phát triển mới

Sau đại dịch Covid-19, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh từ sớm, phục hồi chức năng và sử dụng các liệu pháp tự nhiên ngày càng được người dân quan tâm. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng xác định y học cổ truyền sẽ giữ vai trò ngày càng lớn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời thúc đẩy chiến lược tích hợp y học cổ truyền với y học hiện đại giai đoạn 2025–2034.

Trong nước, hàng loạt chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã mở ra hành lang phát triển mới cho lĩnh vực này. Kết luận 86-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị hay Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển nền y học cổ truyền theo hướng chuẩn hóa, khoa học hóa và kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại.

Trong chiến lược chung đó, Hà Nội được xác định là địa phương giữ vai trò đầu tàu của cả nước nhờ lợi thế về nguồn nhân lực, hệ thống đào tạo, mạng lưới khám chữa bệnh và đội ngũ hành nghề Đông y lớn nhất cả nước.

Thầy thuốc Nhân dân.THS.BS Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội đọc diễn văn tại đại hội.

Theo báo cáo của Hội Đông y thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020–2025 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật cả về tổ chức hội, chuyên môn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện toàn Hội có 5.082 hội viên với 110 đơn vị trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp mới 1.022 hội viên, vượt hơn 36% chỉ tiêu đề ra; đồng thời thành lập thêm 6 đơn vị trực thuộc và từng bước kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Toàn Hội hiện có 1.182 hội viên được cấp giấy phép hành nghề cùng 430 phòng chẩn trị, phòng khám y học cổ truyền được cấp phép hoạt động.

Giai đoạn 2021–2025, các cơ sở thuộc Hội đã khám và điều trị cho hơn 14,5 triệu lượt bệnh nhân, vượt gần 40% chỉ tiêu Đại hội trước. Riêng năm 2025, toàn hệ thống tiếp nhận khoảng 3,25 triệu lượt người, trong đó gần 2 triệu lượt điều trị bằng các phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, dưỡng sinh và phục hồi chức năng.

Con số này cho thấy xu hướng người dân ngày càng ưu tiên các phương pháp điều trị tự nhiên, an toàn và chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Chuyển đổi số: Bước đột phá của Đông y Hà Nội

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của nhiệm kỳ vừa qua là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, chuyên môn và truyền thông.

Hội Đông y Hà Nội đã triển khai phần mềm quản lý dữ liệu hội viên, xây dựng thư viện số hóa, từng bước nâng cấp hệ thống quản lý khám chữa bệnh và hồ sơ bệnh án điện tử tại nhiều đơn vị. Trang thông tin điện tử của Hội duy trì gần 100.000 lượt truy cập mỗi năm; khoảng 4.000 bản tin chuyên ngành được phát hành thường xuyên nhằm phổ biến kiến thức y học cổ truyền và tuyên truyền y đức.

Trong nhiệm kỳ 2026–2031, chuyển đổi số được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược. Hội đặt mục tiêu 100% tổ chức hội trực thuộc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và truyền thông; đồng thời từng bước số hóa dữ liệu bài thuốc, cây thuốc quý và tri thức y học cổ truyền.

Theo các chuyên gia, đây là bước đi quan trọng để Đông y không chỉ bảo tồn tinh hoa y học dân tộc mà còn tiếp cận mô hình y tế hiện đại, nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa và hiệu quả điều trị.

Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra sáng 11/5/2026.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Đông y Hà Nội tiếp tục duy trì mạnh mẽ các chương trình nhân đạo, khám chữa bệnh cộng đồng.

Trong giai đoạn 2021–2025, toàn Hội đã tổ chức khám chữa bệnh thiện nguyện và trao quà cho gần 200.000 lượt người với tổng trị giá hơn 41 tỷ đồng. Các chương trình khám bệnh miễn phí được triển khai thường xuyên cho người nghèo, người có công, thương binh, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam và người dân vùng khó khăn tại nhiều địa phương như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Trị và Yên Bái.

Nhiều mô hình khám chữa bệnh nhân đạo như Tuệ Tĩnh Đường tại Sóc Sơn hay các phòng khám từ thiện ở Hà Nội tiếp tục được duy trì, góp phần lan tỏa tinh thần "Nam dược trị Nam nhân" và y đức của người thầy thuốc Đông y.

Đại hội lần thứ XIII xác định phương châm hành động cho nhiệm kỳ mới là: "Kế thừa – Đổi mới – Chuẩn hóa – Phát triển". Theo đó, Hội Đông y thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên; đẩy mạnh kết hợp Đông – Tây y; phát triển y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển dược liệu và ứng dụng công nghệ số.

Đáng chú ý, Hà Nội được kỳ vọng trở thành trung tâm Đông y hiện đại của cả nước, gắn bảo tồn y học dân tộc với phát triển công nghiệp dược liệu, du lịch chăm sóc sức khỏe và các mô hình y tế xanh.

Trong xu thế toàn cầu hướng tới sống khỏe, sống xanh và chăm sóc sức khỏe bền vững, Đông y Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định giá trị. Với vai trò đầu tàu, Hà Nội không chỉ gìn giữ tinh hoa y học dân tộc mà còn mở đường cho hành trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của nền y học cổ truyền Việt Nam trong kỷ nguyên mới.