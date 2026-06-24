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Cô gái 27 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ nhầm với rối loạn tiền đình

Thứ tư, 10:00 24/06/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Cô gái 27 tuổi ở Quảng Ninh được xác định bị tắc động mạch thân nền - một trong những thể đột quỵ não nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong có thể lên tới hơn 90%.

Ngất đột ngột vì đột quỵ khi đang làm việc

Bệnh nhân V.P.T. (27 tuổi, trú tại Quảng Ninh) được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đáp ứng chậm, mất ngôn ngữ sau khi đột ngột ngất khi đang làm việc.

Trước đó, người bệnh được theo dõi đột quỵ não tại một cơ sở y tế địa phương. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã khẩn trương thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Kết quả chụp CT sọ não phát hiện tình trạng tắc động mạch thân nền trên đoạn dài khoảng 8 mm. Người bệnh lập tức được chuyển đến phòng can thiệp mạch để chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Hình ảnh chụp mạch cho thấy động mạch thân nền bị tắc hoàn toàn ngay sau vị trí hợp lưu của hai động mạch đốt sống, đồng thời có tắc động mạch đốt sống trái.

Đánh giá đây là trường hợp đột quỵ đặc biệt nguy kịch, ê-kíp do ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy phụ trách đã nhanh chóng thực hiện can thiệp nội mạch lấy huyết khối cấp cứu.

Nhờ hệ thống trang thiết bị chuyên dụng hiện đại, các bác sĩ đã hút thành công huyết khối chỉ sau một lần thực hiện, tái thông hoàn toàn động mạch thân nền và khôi phục lưu lượng máu lên não.

Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, giao tiếp bình thường và không để lại di chứng yếu liệt vận động.

Cô gái 27 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ nhầm với rối loạn tiền đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đột quỵ vì tắc động mạch thân nền nguy hiểm như thế nào?

Theo các chuyên gia, động mạch thân nền là mạch máu lớn nằm ở nền sọ, có vai trò cung cấp máu cho thân não, tiểu não và nhiều trung tâm sống còn của cơ thể.

Đây là khu vực kiểm soát các chức năng quan trọng như hô hấp, tuần hoàn, nhịp tim, ý thức, vận động, khả năng nuốt, nói và giữ thăng bằng.

Khi động mạch thân nền bị tắc hoàn toàn, não bộ sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, nói khó, nuốt khó, yếu hoặc liệt tứ chi, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí ngừng tim, ngừng thở.

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh cho biết nếu không được tái thông mạch máu kịp thời, tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân này có thể lên tới hơn 90%.

Đáng chú ý, trường hợp tắc động mạch thân nền ở bệnh nhân mới 27 tuổi là khá hiếm gặp. Việc can thiệp thành công không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn tránh được nguy cơ tàn phế, bảo tồn khả năng lao động và chất lượng cuộc sống sau này.

Dễ nhầm với rối loạn tiền đình

Theo bác sĩ Mạnh, ở giai đoạn sớm, các triệu chứng của tắc động mạch thân nền thường khá giống rối loạn tiền đình nên dễ bị bỏ sót.

Người bệnh có thể xuất hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mất thăng bằng hoặc đi đứng loạng choạng. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển nặng với các biểu hiện như nói khó, nói ngọng, nuốt khó, yếu tứ chi hoặc hôn mê.

Điều này khiến nhiều trường hợp bỏ lỡ "thời gian vàng" để điều trị.

Đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa

Các bác sĩ cảnh báo đột quỵ không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người cao tuổi mà đang có xu hướng xuất hiện ở người trẻ nhiều hơn trước.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, không hiểu lời nói, chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân, nhìn mờ hoặc mất thị lực đột ngột, người dân cần nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ.

Theo các chuyên gia, nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ và tiếp cận kịp thời các phương pháp điều trị hiện đại như can thiệp lấy huyết khối là yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ tử vong, hạn chế di chứng và nâng cao cơ hội hồi phục cho người bệnh.

Cô gái 27 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ nhầm với rối loạn tiền đình - Ảnh 2.Nam thanh niên 18 tuổi đột quỵ nhồi máu não, bác sĩ chỉ ra yếu tố nguy cơ nhiều người trẻ mắc phải

GĐXH - Mới 18 tuổi, nam thanh niên ở TP.HCM đã phải nhập viện trong tình trạng liệt nửa người và mất khả năng nói vì đột quỵ nhồi máu não. Trường hợp này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đột quỵ ngày càng trẻ hóa.

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