Máu 'đặc' dễ làm tăng nguy cơ đột quỵ? Bác sĩ khuyên người trung niên nên ăn thường xuyên 4 thực phẩm này

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Máu đặc có nguy hiểm không? Dấu hiệu cảnh báo không nên chủ quan

58 tuổi, bà Vân gần đây thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ ban ngày dù ngủ đủ giấc, kèm theo tình trạng tê bì tay chân và đầu óc không tỉnh táo. Khi đi khám, bác sĩ cho biết bà có dấu hiệu tuần hoàn máu kém, máu lưu thông chậm – thường được gọi là “máu đặc”.

Sau khi điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt, bổ sung các thực phẩm tốt cho mạch máu, tình trạng của bà cải thiện rõ rệt chỉ sau một thời gian.

Thực tế, máu lưu thông kém là vấn đề khá phổ biến ở người trung niên và cao tuổi, đặc biệt khi kết hợp với lối sống ít vận động và chế độ ăn nhiều dầu mỡ.

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Máu “đặc” là gì và vì sao dễ gặp ở người lớn tuổi?

Theo các chuyên gia tim mạch, máu lưu thông chậm không phải là một bệnh riêng biệt, mà là tình trạng phản ánh sự thay đổi trong cơ thể theo tuổi tác.

Khi cơ thể lão hóa, cùng với chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, đường, muối và thói quen ít vận động, các chất như lipid và cholesterol có thể tích tụ trong máu. Điều này làm tăng độ nhớt của máu, khiến dòng chảy chậm hơn.

Một số dấu hiệu thường gặp gồm:

Buồn ngủ, mệt mỏi kéo dài

Đau đầu nhẹ hoặc chóng mặt

Tê tay chân, đặc biệt vào buổi sáng

Khó tập trung, giảm trí nhớ tạm thời

Nếu không điều chỉnh sớm, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

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Điều gì xảy ra nếu máu lưu thông kém kéo dài?

Khi máu lưu thông không tốt, các cơ quan trong cơ thể sẽ không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất.

Người bệnh có thể gặp:

Cảm giác nặng nề, uể oải kéo dài

Tê bì tay chân do tuần hoàn ngoại vi kém

Nguy cơ hình thành mảng bám trong thành mạch

Tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ

Do đó, việc điều chỉnh sớm bằng lối sống và chế độ ăn là rất quan trọng.

4 thực phẩm giúp hỗ trợ tuần hoàn máu và bảo vệ mạch máu

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, một số thực phẩm quen thuộc có thể hỗ trợ tốt cho hệ tim mạch nếu sử dụng đều đặn và hợp lý.

1. Mộc nhĩ (nấm tai mèo)

Mộc nhĩ chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể hỗ trợ giảm hấp thu cholesterol trong ruột, từ đó góp phần cải thiện tình trạng mỡ máu và tuần hoàn.

2. Hành tây

Hành tây giàu hợp chất sulfur tự nhiên và chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của mạch máu và giúp tuần hoàn máu ổn định hơn.

3. Cần tây

Cần tây chứa nhiều chất xơ, kali và các hợp chất thực vật có lợi, giúp hỗ trợ huyết áp và góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch.

4. Cá biển (cá hồi, cá thu…)

Các loại cá giàu omega-3 giúp hỗ trợ giảm triglyceride, có lợi cho tim mạch và tuần hoàn máu nếu bổ sung hợp lý trong khẩu phần ăn hàng tuần.

Lưu ý quan trọng khi chăm sóc sức khỏe mạch máu

Dù thực phẩm có vai trò hỗ trợ, nhưng không thể thay thế hoàn toàn cho việc điều trị y khoa.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, người trung niên và cao tuổi nên:

Duy trì vận động nhẹ nhàng mỗi ngày

Uống đủ nước

Hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ và đường

Khám sức khỏe định kỳ

Tình trạng máu lưu thông kém là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe mạch máu đang suy giảm. Việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng kết hợp lối sống khoa học có thể giúp cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ bảo vệ tim mạch lâu dài.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.