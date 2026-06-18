Người phụ nữ 53 tuổi sốc nhiệt vì nắng nóng, xuất hiện triệu chứng giống đột quỵ
GĐXH - Một phụ nữ 53 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ xuất hiện các triệu chứng giống đột quỵ như méo miệng, nói khó, tê bì nửa người khi đang làm việc ngoài đồng dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, khoảng 8h30 ngày 14/6, bà Đ. (53 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng choáng váng, hoa mắt, chóng mặt và khó nói... biểu hiện rất giống đột quỵ.
Người nhà cho biết khoảng 30 phút trước khi nhập viện, trong lúc đang nhổ lạc ngoài đồng dưới trời nắng gắt, bà Đ. đột ngột thấy mắt tối sầm, chóng mặt, tê bì nửa người bên trái, cứng miệng và nói khó. Lo ngại người bệnh bị đột quỵ, gia đình nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện.
Triệu chứng giống đột quỵ nhưng nguyên nhân đến từ nắng nóng
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc đã tiến hành thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não nhằm đánh giá tổn thương thần kinh, đồng thời loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm như nhồi máu não hoặc xuất huyết não.
Qua thăm khám và theo dõi, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị say nắng, sốc nhiệt kèm các biểu hiện thần kinh cấp tính do tiếp xúc với môi trường nắng nóng trong thời gian dài.
Người bệnh được điều trị tích cực bằng các biện pháp hạ nhiệt cơ thể, bù dịch, cân bằng điện giải và theo dõi sát tình trạng thần kinh. Nhờ được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, các triệu chứng cải thiện nhanh chóng. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.
Sốc nhiệt có thể gây tổn thương não, tim và thận
Các bác sĩ cho biết say nắng, sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt, khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường. Tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, tim mạch, thận và nhiều cơ quan khác.
Những dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, khát nước nhiều, mệt lả, buồn nôn, nôn, chuột rút, tê bì tay chân, yếu liệt chi, nói khó hoặc rối loạn ý thức. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể hôn mê, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Đáng lưu ý, một số biểu hiện của sốc nhiệt như yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó có thể rất giống đột quỵ não, khiến nhiều người dễ nhầm lẫn hoặc chủ quan.
Bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng
Trước tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài, các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế lao động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt, đặc biệt từ 10h đến 16h.
Mọi người cần uống đủ nước trước, trong và sau khi làm việc, bổ sung điện giải khi cần thiết, đồng thời mặc quần áo thoáng mát, sáng màu và đội mũ nón rộng vành khi ra ngoài.
Người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc đái tháo đường là những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng do nắng nóng và cần đặc biệt thận trọng.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như choáng váng, chóng mặt, yếu tay chân, nói khó hoặc rối loạn ý thức, người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
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