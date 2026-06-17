Sau tuổi 55, uống nước buổi sáng thế nào để giảm nguy cơ đột quỵ? 4 lưu ý nhiều người vẫn đang bỏ qua
GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy là đủ để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sau tuổi 55, cách uống nước cũng quan trọng không kém lượng nước uống vào. Một số thói quen tưởng tốt lại có thể gây bất lợi cho hệ tim mạch.
Nhiều người lớn tuổi có thói quen đặt sẵn một cốc nước cạnh giường và uống ngay khi thức dậy. Đây được xem là một thói quen tốt vì sau nhiều giờ ngủ, cơ thể đã mất đi một lượng nước nhất định thông qua hô hấp, bài tiết và quá trình trao đổi chất.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, không chỉ uống đủ nước mà cách uống cũng rất quan trọng, đặc biệt với người trên 55 tuổi - nhóm tuổi có nguy cơ cao hơn đối với các bệnh lý tim mạch và mạch máu não.
4 sai lầm thường gặp khi uống nước vào buổi sáng
Không phải ai cũng phù hợp với thói quen uống nước muối loãng buổi sáng
Nhiều người tin rằng một cốc nước muối loãng sau khi ngủ dậy giúp "thanh lọc cơ thể" hoặc bổ sung điện giải.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người khỏe mạnh bình thường thường không cần bổ sung muối ngay sau khi thức dậy. Trong khi đó, những người có tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận cần đặc biệt thận trọng với việc nạp thêm natri không cần thiết.
Thay vì nước muối, một cốc nước lọc ấm thường là lựa chọn phù hợp hơn với đa số người trưởng thành.
Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn
Một số người có thói quen uống liền 500-700ml nước ngay khi vừa mở mắt vì cho rằng càng nhiều càng tốt.
Thực tế, các chuyên gia khuyến nghị nên uống từ từ, chia thành nhiều ngụm nhỏ để cơ thể hấp thu tốt hơn. Việc uống quá nhanh có thể gây cảm giác đầy bụng, khó chịu hoặc làm tăng gánh nặng tạm thời cho hệ tuần hoàn và thận ở một số người nhạy cảm.
Đặc biệt với người cao tuổi, việc ngồi dậy từ từ rồi mới uống nước sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn sau giấc ngủ dài.
Để cơ thể khát kéo dài sau khi thức dậy
Ngược lại, nhiều người lại có thói quen thức dậy nhưng trì hoãn việc uống nước hàng giờ đồng hồ.
Sau một đêm ngủ, cơ thể thường ở trạng thái thiếu nước nhẹ. Nếu tiếp tục để tình trạng này kéo dài, cảm giác mệt mỏi, khô miệng hoặc giảm tỉnh táo có thể xuất hiện.
Các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung nước trong khoảng 30 phút đầu sau khi thức dậy thay vì chờ đến khi cảm thấy khát mới uống.
Chỉ uống nước khi khát
Ở người lớn tuổi, cảm giác khát thường giảm dần theo tuổi tác. Vì vậy, nhiều người rơi vào tình trạng thiếu nước mà không nhận ra.
Thay vì đợi cơ thể phát tín hiệu khát, người trên 55 tuổi nên duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, chia nhỏ nhiều lần và điều chỉnh theo thời tiết, mức độ vận động cũng như tình trạng sức khỏe.
Uống nước buổi sáng thế nào cho hợp lý?
Các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị:
- Sau khi thức dậy, nên uống khoảng 200-300ml nước ấm.
- Uống từng ngụm nhỏ thay vì uống quá nhanh.
- Hạn chế tự ý uống nước muối vào buổi sáng nếu không có chỉ định y tế.
- Duy trì lượng nước phù hợp trong suốt cả ngày.
- Người mắc bệnh tim, thận hoặc các bệnh lý mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng nước phù hợp. Điều quan trọng không phải uống thật nhiều mà là uống đúng cách
Nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng mất nước kéo dài có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy chỉ một cốc nước uống "sai cách" có thể trực tiếp gây ra não nhồi máu não.
Điều thực sự quan trọng là duy trì thói quen uống nước hợp lý, kết hợp kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc.
Ở tuổi trung niên và cao tuổi, những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày mới là yếu tố tạo nên khác biệt lớn cho sức khỏe lâu dài.
Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.
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