Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả

Thứ năm, 16:13 25/12/2025 |
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đồng NaiTừ vài chậu cây 'trồng cho vui', Ngọc Chi, 29 tuổi, Đồng Nai đã biến sân thượng 80 m2 thành 'trang trại' cung cấp rau trái quanh năm cho gia đình.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 1.

Ngọc Chi bắt đầu làm vườn trên sân thượng từ tháng 8/2024, ban đầu cô dự định trồng vài chậu cây cho vui nhưng càng chăm càng mê, nên quyết tâm hoàn thiện một khu vườn đúng nghĩa.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 2.

Từ lúc lên ý tưởng, mua vật tư đến khi hoàn thành, Ngọc Chi mất khoảng 2-3 tuần. Vườn ở tầng 3 nên khâu vận chuyển đất, chậu, nguyên liệu được cô phải chia nhỏ từng đợt, nhờ người thân hỗ trợ, thậm chí có lúc thuê cần cẩu để đưa đồ lên.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 3.

Hiện khu vườn rất phong phú cây trái. Rau ăn lá có cải xanh, cải ngọt, xà lách, rau muống, rau đay, bắp cải; rau củ quả có dưa leo, dưa hấu, bí, củ cải, su hào; rau gia vị gồm húng quế, tía tô, hành lá, ngò thơm, kinh giới.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 4.

Ngọc Chi còn trồng thêm hoa tô liên, hướng dương, cúc... làm điểm nhấn, giúp không gian sinh động hơn. "Loại nào nhìn khỏe, dễ chăm, tôi đều trồng thử", Ngọc Chi nói.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 5.

Nhờ khu vườn, cô gần như không phải mua rau ngoài chợ. "Chỉ cần lên sân thượng là có ngay rổ rau tươi, sạch ngay", Ngọc Chi chia sẻ. Nhiều lúc rau dư, cô cho hàng xóm, bạn bè, người thân.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 6.

Ngọc Chi cho biết chi phí đầu tư ban đầu cho khu vườn khoảng 30 triệu đồng, gồm làm mái che, kệ, mua chậu, đất và phân bón. "Khoản này hơi tốn nhưng không đắt bởi ngoài nguồn thực phẩm sạch, khu vườn còn là nơi thư giãn mỗi tối, mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho gia đình", Ngọc Chi nói.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 7.

Mỗi ngày, Ngọc Chi dành khoảng một tiếng buổi sáng và một tiếng buổi tối để tưới nước, nhặt lá vàng, kiểm tra sâu bệnh, sắp xếp lại chậu cây.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 8.

Đất trồng được cô trộn theo công thức riêng: 40% đất đã xử lý, 20% đất thịt, 20% phân bò ủ hoai, 20% còn lại gồm xơ dừa, trấu hun, trùn quế và phân dơi. Sau mỗi vụ thu hoạch, cô phơi đất 2-3 ngày rồi trộn thêm phân bò và nấm Trichoderma, thỉnh thoảng bổ sung vỏ trứng gà để đất tơi xốp, giàu canxi. "Đất chiếm 50% sự thành công của một vụ trồng", cô nói.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 9.

Bí quyết chăm vườn của cô là dùng đất tơi xốp, thoát nước tốt; trồng đúng mùa; tưới nước vào sáng sớm hoặc cô đều mát; bón phân hữu cơ, phân vi sinh định kỳ.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 10.

Cô luôn quan sát cây mỗi ngày để phát hiện sâu bệnh sớm, chọn giống tốt từ đầu và quan trọng nhất là trồng bằng sự yêu thích, vì "mình vui thì cây cũng khỏe và lớn nhanh".

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 11.

Riêng với nho, cô trồng ba gốc giống kẹo 126 và Baileys trong thùng xốp 100 lít đặt trên sân thượng. Ngay vụ đầu tiên, giàn nho cho khoảng 7 kg quả tròn đều, ngọt lịm, khiến nhiều người ghé chơi còn tưởng là nho giả.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 12.

Theo cô, để nho sai quả, cần cung cấp đủ nước, bón phân hợp lý, cắt tỉa đúng thời điểm, lựa chồi khỏe, bỏ bớt trái nhỏ xấu và theo dõi sát sao suốt giai đoạn ra hoa, đậu quả.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả - Ảnh 13.

"Làm vườn có nhiều việc lặt vặt, phải chăm chút từng chút nhưng rất thú vị", cô nói. Với Ngọc Chi, khu vườn không cô là nơi cung cấp rau trái tươi ngon mỗi ngày mà còn là chỗ giải tỏa căng thẳng, giúp thư giãn sau giờ làm việc và mang lại nhiều niềm vui khi thấy cây lớn lên từng ngày.

