Cô gái gen Z gây sốt khi khoe thực đơn eat clean 50 ngày
Thực đơn eat clean 50 ngày do cô gái gen Z Hà Nội xây dựng, chia sẻ được cộng đồng mạng nồng nhiệt đón nhận vì không chỉ lành mạnh mà còn ngon, đẹp, dễ "theo đuổi".
Sau giờ làm, thay vì tìm đến những món ăn nhanh tiện lợi, Đặng Như Quỳnh (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) lại dành thời gian cho căn bếp nhỏ của mình. Chính từ những bữa ăn giản dị ấy, cô gái gen Z đã xây dựng nên thực đơn eat clean 50 ngày khiến cộng đồng mạng "phát sốt".
Bài đăng của Như Quỳnh “gây bão” với hàng nghìn lượt tương tác nhờ cách trình bày đơn giản nhưng đẹp mắt, dễ áp dụng nhưng vẫn đầy cảm hứng cho những ai mong muốn ăn uống lành mạnh .
Quỳnh vốn không theo trường phái ăn kiêng khắt khe. Cô đến với eat clean với mong muốn cải thiện sức khỏe, duy trì cân nặng hợp lý và nuôi dưỡng thói quen ăn uống khoa học. Càng gắn bó, Quỳnh càng mê và nhận ra rằng eat clean không hề nhàm chán hay khổ hạnh, mà nếu biết kết hợp khéo léo thì bữa ăn vẫn ngon miệng, hấp dẫn.
Như Quỳnh cho biết: "Tất cả các thực đơn của mình đều dựa trên 3 tiêu chí chính là dinh dưỡng cân bằng, bữa ăn luôn đủ 4 nhóm chất – tinh bột tốt, chất đạm, chất xơ và chất béo lành mạnh. Nguyên liệu sạch, từ rau củ, thịt cá phải tươi mới mỗi ngày. Mình hạn chế thực phẩm đóng hộp hay chế biến sẵn; lựa chọn thực phẩm theo mùa vì vừa rẻ, vừa ít chịu tác động hóa chất, lại tiết kiệm thời gian đi chợ".
Không ăn kiêng theo kiểu loại bỏ hoàn toàn một nhóm chất, Quỳnh chọn cách thay thế thông minh, như thay cơm trắng bằng gạo lứt hay khoai lang, thay chiên ngập dầu bằng nướng hoặc áp chảo. Nhờ vậy, bữa ăn vẫn đủ chất, mà không lo dư thừa calo, cách chế biến cũng không đơn điệu kiểu chỉ có hấp với luộc.
Một điểm khiến loạt thực đơn của Quỳnh được yêu thích là tính thực tế, khả thi đối với cả những người bận rộn và lười. Trung bình, mỗi bữa ăn chỉ tốn 20–30 phút chế biến. Phương pháp thường dùng là hấp, luộc, áp chảo hoặc nướng, vừa nhanh gọn, vừa giữ trọn hương vị tự nhiên.
“Khó khăn lớn nhất là kiên nhẫn, để cơ thể và vị giác có thời gian thích nghi. Một khi quen rồi, mình thấy ăn thanh đạm lại giúp cảm nhận rõ vị ngọt tự nhiên của thực phẩm”, Quỳnh tâm sự.
Theo Quỳnh, thực đơn eat clean không chỉ dành cho người giảm cân mà nhiều nhóm có thể hưởng lợi từ lối sống này. Đó là người muốn duy trì sức khỏe lâu dài, giảm nguy cơ bệnh tật; người bận rộn, ít thời gian nấu nướng, cần món ăn nhanh, gọn, đủ chất; người tập luyện thể thao, cần bổ sung protein và dưỡng chất tự nhiên; người có bệnh nền nhẹ như mỡ máu, huyết áp, tiểu đường.
Eat clean gần như phù hợp với tất cả mọi người, miễn là biết điều chỉnh linh hoạt.
Quỳnh đã gắn bó với eat clean hơn 5 năm. Bí quyết chính là sự linh hoạt. Mỗi tuần, cô tự thưởng một ngày “cheat day”, ăn bất kỳ món gì mình thích. Khi đi chơi cùng bạn bè, cô cũng không gò ép bản thân. Chính sự thoải mái đó giúp Quỳnh không bị áp lực, nhờ vậy mới duy trì thói quen lâu dài.
Sau loạt thực đơn 50 ngày, Như Quỳnh dự định phát triển thêm nhiều series chuyên biệt, thực đơn tiết kiệm chi phí, thực đơn cho người bận rộn, hay thực đơn hỗ trợ người tập luyện thể thao. Mục tiêu của cô là giúp cộng đồng thấy rằng eat clean không hề nhàm chán mà đa dạng, linh hoạt và dễ áp dụng.
Ngoài công việc văn phòng, Quỳnh còn dành thời gian cho gym và yoga để xả stress. Sau những buổi tập, niềm vui lớn nhất của cô là được trở về căn bếp nhỏ, tự tay nấu món ăn healthy rồi thưởng thức.
Cùng xem tiếp loạt thực đơn eat clean vừa ngon miệng, vừa lành mạnh lại dễ áp dụng của Như Quỳnh.
