Cô gái ngoài 20 tuổi bị gan nhiễm mỡ dù không uống rượu: Thủ phạm từ loại nước nhiều người Việt yêu thích
GĐXH - Một cô gái ngoài 20 tuổi bất ngờ được chẩn đoán gan nhiễm mỡ mức độ khá nặng dù có vóc dáng gầy và không sử dụng rượu bia.
Điều khiến các bác sĩ bất ngờ về cô gái trẻ bị gan nhiễm mỡ là nguyên nhân không đến từ đồ ăn nhanh hay thực phẩm nhiều dầu mỡ, mà liên quan đến một thói quen được nhiều người cho là lành mạnh: uống nước ép trái cây mỗi ngày.
Thói quen của cô gái bị gan nhiễm mỡ nặng: Uống 2-3 ly nước ép trái cây mỗi ngày để giữ dáng
Theo thông tin được chia sẻ, cô gái tại Đài Loan (Trung Quốc) có lối sống được đánh giá khá lành mạnh. Cô hầu như không uống rượu bia, ít ăn đồ chiên rán hay thức ăn nhanh.
Để duy trì vóc dáng và chăm sóc làn da, cô hình thành thói quen uống từ 2-3 ly nước ép trái cây mỗi ngày trong thời gian dài. Cô tin rằng đây là lựa chọn tốt cho sức khỏe và giúp cơ thể hấp thu nhiều vitamin hơn.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy cô bị gan nhiễm mỡ dù cân nặng không cao. Đáng chú ý, dù chân tay khá gầy nhưng vùng bụng lại tích tụ nhiều mỡ hơn bình thường.
Vì sao uống nhiều nước ép trái cây có thể gây gan nhiễm mỡ?
Giải thích về trường hợp này, chuyên gia dinh dưỡng Chiu Shih-hsin cho biết nguyên nhân có thể liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều nước ép trái cây trong thời gian dài.
Theo chuyên gia, trái cây tươi là thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhờ chứa vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, khi được ép lấy nước, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, khiến cơ thể hấp thu đường nhanh hơn.
Đường trong trái cây chủ yếu là fructose. Khác với glucose, fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan.
Khi ăn trái cây nguyên quả, chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó giảm áp lực lên gan. Ngược lại, khi uống nước ép, lượng fructose có thể được đưa vào cơ thể trong thời gian ngắn với nồng độ cao hơn nhiều so với khi ăn trực tiếp.
Nếu thường xuyên tiêu thụ quá mức, gan sẽ phải xử lý lượng fructose lớn. Phần đường dư thừa có thể được chuyển hóa thành chất béo trung tính và tích tụ trong gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.
Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết nước ép trái cây không phải là thực phẩm có hại nếu sử dụng với lượng hợp lý. Tuy nhiên, việc lạm dụng hoặc xem nước ép là thức uống thay thế hoàn toàn trái cây nguyên quả có thể dẫn đến việc nạp quá nhiều đường mà cơ thể khó nhận biết.
Để bảo vệ sức khỏe gan, các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên ăn trái cây tươi nguyên quả thay vì uống nước ép thường xuyên. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế đồ uống nhiều đường và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường chuyển hóa.
Bệnh gan nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào?
Bệnh gan nhiễm mỡ phân loại thành 3 giai đoạn, tương ứng với 3 cấp độ 1, 2 và 3.
Gan nhiễm mỡ cấp độ 1
Đây là giai đoạn nhẹ và ít nguy hiểm. Dấu hiệu gan nhiễm mỡ ở giai đoạn này tương đối mờ nhạt nên rất khó phát hiện. Trong giai đoạn này, tỷ lệ mỡ trong gan đã chiếm khoảng từ 5 đến 10% nếu so với khối lượng gan. Nếu được phát hiện và điều trị sớm thì hoàn toàn có thể đẩy lùi bệnh.
Gan nhiễm mỡ cấp độ 2
Ở giai đoạn này mỡ đang chiếm từ 10 đến 25% tổng khối lượng của gan. Xét nghiệm cho thấy mỡ đã lan rộng sang các mô của gan và cơ hoành. Lúc này bệnh đã phát ra những cảnh báo cho sức khỏe, nếu không được điều trị kịp thời có thể chuyển dần sang cấp độ 3.
Gan nhiễm mỡ cấp độ 3
Đây là giai đoạn cuối cùng của gan nhiễm mỡ, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất, khó điều trị và phục hồi. Khi cơ thể bị gan nhiễm mỡ cấp độ 3 rất dễ dẫn đến xơ gan, ung thư gan, thậm chí có nguy cơ tử vong. Dấu hiệu gan nhiễm mỡ giai đoạn 3 có thể kể đến như đau tức vùng hạ sườn phải, mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt, u mạch nổi trên da, sụt cân nhanh,...
Phòng ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ
Hiện nay, các biện pháp điều trị gan nhiễm mỡ hướng đến việc giảm tiêu thụ chất béo, đồ uống có cồn và thay đổi lối sống. Từ đó ngăn chặn không cho bệnh tiến triển nặng, một số lời khuyên sức khỏe giúp phòng ngừa gan nhiễm mỡ bao gồm:
Duy trì cân nặng ở mức lý tưởng. Thông thường, việc giảm khoảng 3 đến 5% cân nặng cơ thể, bạn đã cắt giảm một lượng lớn mỡ thừa tích tụ trong gan.
Hạn chế thói quen sử dụng rượu bia giúp bảo vệ sức khỏe lá gan nói riêng và cơ thể nói chung.
Tích cực tham gia hoạt động thể thao, ít nhất 30 phút/ngày hay 150 phút/tuần. Việc này giúp hạn chế mỡ thừa tích tụ, tăng cường chuyển hóa và sức bền cho cơ thể.
Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh hơn, bắt đầu bằng việc loại bỏ đồ ăn chế biến sẵn hoặc thực phẩm nhiều dầu mỡ ra khỏi bữa ăn hàng ngày.
Một số đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao bị gan nhiễm mỡ, cần đến bệnh viện để thăm khám định kỳ 3 - 6 tháng, theo hướng dẫn của bác sĩ.
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