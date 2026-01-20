Người gầy vẫn gan nhiễm mỡ: Hóa ra 'thủ phạm' không phải do ăn nhiều hay béo phì
GĐXH - Dù sở hữu thân hình mảnh khảnh, thậm chí ăn uống kiêng khem khắt khe, nhiều người trẻ vẫn ngỡ ngàng khi nhận kết quả chẩn đoán gan nhiễm mỡ độ 2, độ 3.
Khi gầy không phải là "tấm lá chắn" cho gan
Trong quan niệm của nhiều người, gan nhiễm mỡ chỉ xảy ra ở những người thừa cân, béo phì hoặc có chế độ ăn nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng tại các bệnh viện cho thấy một xu hướng đáng báo động: Tỷ lệ người gầy (chỉ số BMI bình thường) mắc gan nhiễm mỡ đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở độ tuổi từ 30 – 35.
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, PGS.TS.BS Đỗ Tuấn Anh, nguyên chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, không ít bệnh nhân trẻ tuổi, đến thăm khám trong tình trạng cơ thể chỉ nặng từ 50 – 55kg, ăn uống kiêng khem rất kỹ nhưng chỉ số men gan lại tăng cao, hình ảnh siêu âm cho thấy gan đã tích tụ một lượng mỡ lớn. Điều này chứng minh rằng: Gan không phân biệt người gầy hay người béo, nó chỉ phản ứng dựa trên những gì chúng ta nạp vào cơ thể.
"Trong quá trình làm việc, tôi gặp không ít các bệnh nhân dù tuổi còn trẻ nhưng gan kêu cứu vì những lý do thức khuya hay thường xuyên có các cuộc vui trên bàn nhậu. Điều này chính là nguyên nhân dẫn đến việc dù cân nặng ở mức độ bình thường nhưng xét nghiệm lại cho thấy gan đã tích tụ một lượng mỡ lớn" - BS Tuấn Anh chia sẻ.
Cơ chế 'ưu tiên' độc hại của Ethanol
Lý giải về hiện tượng này, PGS.TS Đỗ Tuấn Anh cho biết chìa khóa nằm ở cách gan chuyển hóa chất cồn (Ethanol). Khi chúng ta uống rượu bia, cơ thể coi Ethanol là một chất độc cần được xử lý ngay lập tức.
- Sự đình trệ chuyển hóa: Gan buộc phải tạm dừng các chức năng khác để ưu tiên chuyển hóa và đào thải cồn.
- Sự tích tụ mỡ: Trong quá trình "bận rộn" xử lý rượu bia, các acid béo không được chuyển hóa kịp thời sẽ bị giữ lại, lắng đọng trong các tế bào gan. Theo thời gian, những giọt mỡ này tích tụ ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ do rượu (AFLD).
Chỉ cần duy trì thói quen tụ tập, uống rượu bia đều đặn vài buổi mỗi tuần, lá gan sẽ bắt đầu tích mỡ một cách âm thầm mà chủ nhân không hề hay biết.
Những 'sát thủ' giấu mặt: Thức khuya và stress
Bên cạnh rượu bia, lối sống hiện đại của giới trẻ cũng góp phần "hủy hoại" tế bào gan. Việc thức khuya kéo dài và làm việc quá sức khiến gan không có thời gian nghỉ ngơi để thực hiện chức năng giải độc và tái tạo tế bào.
Đáng lo ngại hơn, gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ rệt. Bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi các dấu hiệu như mệt mỏi, chán ăn, vàng da hoặc đau tức hạ sườn phải xuất hiện. Lúc này, bệnh thường đã tiến triển sang giai đoạn nặng hoặc biến chứng.
Đừng để quá muộn: Khuyến cáo từ chuyên gia
Theo các chuyên gia, việc phát hiện sớm đóng vai trò quyết định trong kết quả điều trị. Nếu được can thiệp kịp thời ở giai đoạn nhiễm mỡ, gan hoàn toàn có khả năng phục hồi. Ngược lại, nếu chủ quan, bệnh sẽ tiến triển rất nhanh thành:
1. Viêm gan mạn tính: Các tế bào gan bắt đầu bị tổn thương và hoại tử.
2. Xơ gan: Các mô sẹo thay thế tế bào gan khỏe mạnh, làm mất chức năng gan không hồi phục.
3. Ung thư gan: Biến chứng nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong cao.
Lời khuyên từ PGS.TS.BS Đỗ Tuấn Anh: "Các bạn trẻ đừng đợi đến khi có triệu chứng mới đi khám. Hãy chủ động kiểm tra chức năng gan định kỳ, hạn chế tối đa rượu bia và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ để bảo vệ 'nhà máy thải độc' của cơ thể trước khi quá muộn".
Người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày? 6 thực phẩm giúp làm chậm lão hóa và phòng bệnhSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Bước sang tuổi 50, cơ thể bắt đầu đối mặt với nguy cơ lão hóa sớm và nhiều vấn đề sức khỏe nếu chế độ ăn uống không phù hợp. Vậy người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày để sống khỏe, dẻo dai và phòng bệnh? Dưới đây là 6 loại thực phẩm quen thuộc nhưng mang lại lợi ích lớn, được chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung thường xuyên.
Tưởng chỉ là gia vị cho món 'giả cầy', hoá ra đây là 'thần dược' tiêu hoá nhưng 4 nhóm người này vẫn phải lưu ýBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Trong Đông y, củ riềng giúp trị đau bụng, đầy hơi cực nhạy. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm đối tượng nếu lạm dụng loại củ này sẽ gây phản tác dụng, thậm chí là nguy hại cho sức khoẻ.
Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xaBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một lựa chọn ăn uống sai cũng có thể khiến tình trạng mệt mỏi, buồn nôn hoặc suy kiệt nặng hơn. Ít ai ngờ rằng có những thực phẩm quen thuộc lại không phù hợp trong giai đoạn này và cần được hạn chế để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.
Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiênBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.
Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'Bệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Mất ngủ kéo dài không chỉ do stress mà còn liên quan đến ăn uống. 8 loại trái cây quen thuộc được ví như thuốc ngủ tự nhiên, giúp bạn có được giấc ngủ yên bình.
Ăn canh 'bổ dưỡng' nấu từ củ lạ, người phụ nữ 42 tuổi suýt mất mạng vì độc tố cực mạnhSống khỏe - 6 ngày trước
GĐXH - Tưởng là món canh bồi bổ sức khỏe, người phụ nữ tại Hà Nội không ngờ mình vừa chạm tay vào "án tử" sau vài miếng ăn. Nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời, hậu quả có thể đã đặc biệt nghiêm trọng.
Xuất huyết não thường xảy ra vào 10 'thời điểm' nguy hiểm này: Những dấu hiệu nên đến viện ngay lập tức!Bệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Khác với nhồi máu não (tắc mạch), xuất huyết não là tình trạng vỡ mạch máu, máu tràn vào nhu mô não tạo thành khối huyết tụ áp lực lớn. Đây là "quả bom hẹn giờ" thường phát nổ vào những khoảnh khắc huyết áp biến động đột ngột dưới đây.
Người đàn ông phát hiện tiền ung thư dạ dày từ dấu từ một việc nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Người đàn ông phát hiện tổn thương tiền ung thư dạ dày nguy cơ cao nhờ trong lần khám sức khỏe tổng quát định kỳ.
4 rủi ro sức khỏe khi đi thể dục sáng sớm trong ngày rét đậmBệnh thường gặp - 1 tuần trước
Nhiệt độ xuống thấp, nhiều người vẫn ra ngoài tập thể dục từ sáng sớm, nhưng bác sĩ cảnh báo thói quen này có thể âm thầm gây hại tim mạch, hô hấp, xương khớp.
Ngủ gật trên bàn làm việc 30 phút, người đàn ông 'tá hoả' khi phát hiện tay bị liệtBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Chỉ sau một giấc ngủ gật ngắn tại văn phòng trong tư thế gối đầu lên tay, một người đàn ông 37 tuổi đã rơi vào tình trạng bàn tay 'rũ xuống', không thể duỗi cổ tay và các ngón tay. Đây là lời cảnh báo đắt giá cho dân văn phòng về những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại.
Đột quỵ ban đêm tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo: Dù ở độ tuổi nào, trước khi ngủ cũng cần nhớ '5 không'Bệnh thường gặp
GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra vào nửa đêm và rạng sáng do biến đổi sinh lý. Để bảo vệ mạch máu não, hãy tuyệt đối tuân thủ "5 không" sau đây trước khi đi ngủ.