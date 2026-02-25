Mới nhất
20 tuổi đã gan nhiễm mỡ nặng, vôi hóa gan: Dấu hiệu âm thầm nhiều người Việt không để ý

Thứ tư, 11:08 25/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Béo phì kéo dài gần 10 năm, anh Thái (20 tuổi, TP.HCM) đi khám sức khỏe và bất ngờ phát hiện men gan tăng cao gan nhiễm mỡ nặng, đã xuất hiện vôi hóa gan nguy hiểm.

Gan nhiễm mỡ kéo dài nguy hiểm thế nào?

Hai tháng trước, khi khám tổng quát tại cơ sở y tế địa phương, anh được cảnh báo men gan tăng cao bất thường. Để kiểm tra chuyên sâu, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Kết quả cho thấy cân nặng 132kg, BMI 41, đây là mức béo phì nặng, vòng bụng 150cm, kèm tăng huyết áp, tiền đái tháo đường và men gan cao gấp 7–8 lần bình thường. Siêu âm phát hiện nốt vôi 7mm ở hạ thùy gan phải.

Theo Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường của bệnh viện, dù còn trẻ nhưng bệnh nhân đã xuất hiện nhiều biến chứng của béo phì. Tình trạng gan nhiễm mỡ kéo dài làm tổn thương tế bào gan và dẫn đến hình thành nốt vôi hóa, đây là dấu hiệu gan bị sẹo hóa, có thể ảnh hưởng chức năng thải độc.

20 tuổi đã gan nhiễm mỡ nặng, vôi hóa gan: Dấu hiệu âm thầm nhiều người Việt không để ý - Ảnh 1.

Siêu âm giúp phát hiện tình trạng gan nhiễm mỡ, vôi hóa gan. Ảnh: BVCC

Gan bị vôi hóa do béo phì ở tuổi 20 

Nốt vôi hóa gan có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như viêm gan, dùng thuốc kéo dài, rượu bia, rối loạn chuyển hóa hoặc gan nhiễm mỡ lâu ngày. Khi gan bị sẹo, các chất lắng đọng có thể hình thành sỏi đường mật, khiến độc chất tích tụ trong cơ thể.

Dù chưa gây triệu chứng rõ rệt, vôi hóa gan nếu tiến triển có thể gây đau khi vận động, vàng da, rối loạn tiêu hóa, thậm chí dẫn đến ứ mật mạn tính, xơ gan hoặc ung thư gan. Vì vậy, giảm cân và kiểm soát mỡ nội tạng được xem là biện pháp quan trọng để ngăn tổn thương gan nặng hơn.

Thay đổi lối sống giúp cải thiện gan nhiễm mỡ

Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc hỗ trợ thải mỡ, thuốc kiểm soát cảm giác đói và tư vấn dinh dưỡng. Bác sĩ yêu cầu ngừng hoàn toàn rượu bia, tăng rau xanh, trái cây, ưu tiên thịt trắng như cá và thịt gà, hạn chế nội tạng, thịt đỏ, đồ nhiều cholesterol. Đồng thời, không ăn đêm, ngủ đủ giấc để gan có thời gian phục hồi.

Anh Thái chủ động thay đổi thói quen: giảm bia bằng đồ uống không cồn, ăn nhiều salad, đi bộ mỗi ngày. Sau một tuần giảm gần 2kg và sau hai tháng giảm 10kg, vòng bụng giảm khoảng 10cm, siêu âm cho thấy nốt vôi hóa chưa tăng kích thước.

Theo bác sĩ, mục tiêu cần giảm ít nhất 10–15% trọng lượng để cải thiện gan nhiễm mỡ. Quá trình này đòi hỏi kiên trì nhưng có thể đảo ngược tổn thương ở giai đoạn sớm.

Cảnh báo gan nhiễm mỡ ở người trẻ

Các chuyên gia nhấn mạnh gan nhiễm mỡ không còn là bệnh của người trung niên. Lối sống ít vận động, ăn nhiều năng lượng và béo phì khiến bệnh xuất hiện ngày càng sớm. Việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát cân nặng và xây dựng chế độ ăn hợp lý là chìa khóa để bảo vệ gan và phòng biến chứng lâu dài.

