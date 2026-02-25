20 tuổi đã gan nhiễm mỡ nặng, vôi hóa gan: Dấu hiệu âm thầm nhiều người Việt không để ý
GĐXH - Béo phì kéo dài gần 10 năm, anh Thái (20 tuổi, TP.HCM) đi khám sức khỏe và bất ngờ phát hiện men gan tăng cao gan nhiễm mỡ nặng, đã xuất hiện vôi hóa gan nguy hiểm.
Gan nhiễm mỡ kéo dài nguy hiểm thế nào?
Hai tháng trước, khi khám tổng quát tại cơ sở y tế địa phương, anh được cảnh báo men gan tăng cao bất thường. Để kiểm tra chuyên sâu, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Kết quả cho thấy cân nặng 132kg, BMI 41, đây là mức béo phì nặng, vòng bụng 150cm, kèm tăng huyết áp, tiền đái tháo đường và men gan cao gấp 7–8 lần bình thường. Siêu âm phát hiện nốt vôi 7mm ở hạ thùy gan phải.
Theo Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường của bệnh viện, dù còn trẻ nhưng bệnh nhân đã xuất hiện nhiều biến chứng của béo phì. Tình trạng gan nhiễm mỡ kéo dài làm tổn thương tế bào gan và dẫn đến hình thành nốt vôi hóa, đây là dấu hiệu gan bị sẹo hóa, có thể ảnh hưởng chức năng thải độc.
Gan bị vôi hóa do béo phì ở tuổi 20
Nốt vôi hóa gan có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như viêm gan, dùng thuốc kéo dài, rượu bia, rối loạn chuyển hóa hoặc gan nhiễm mỡ lâu ngày. Khi gan bị sẹo, các chất lắng đọng có thể hình thành sỏi đường mật, khiến độc chất tích tụ trong cơ thể.
Dù chưa gây triệu chứng rõ rệt, vôi hóa gan nếu tiến triển có thể gây đau khi vận động, vàng da, rối loạn tiêu hóa, thậm chí dẫn đến ứ mật mạn tính, xơ gan hoặc ung thư gan. Vì vậy, giảm cân và kiểm soát mỡ nội tạng được xem là biện pháp quan trọng để ngăn tổn thương gan nặng hơn.
Thay đổi lối sống giúp cải thiện gan nhiễm mỡ
Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc hỗ trợ thải mỡ, thuốc kiểm soát cảm giác đói và tư vấn dinh dưỡng. Bác sĩ yêu cầu ngừng hoàn toàn rượu bia, tăng rau xanh, trái cây, ưu tiên thịt trắng như cá và thịt gà, hạn chế nội tạng, thịt đỏ, đồ nhiều cholesterol. Đồng thời, không ăn đêm, ngủ đủ giấc để gan có thời gian phục hồi.
Anh Thái chủ động thay đổi thói quen: giảm bia bằng đồ uống không cồn, ăn nhiều salad, đi bộ mỗi ngày. Sau một tuần giảm gần 2kg và sau hai tháng giảm 10kg, vòng bụng giảm khoảng 10cm, siêu âm cho thấy nốt vôi hóa chưa tăng kích thước.
Theo bác sĩ, mục tiêu cần giảm ít nhất 10–15% trọng lượng để cải thiện gan nhiễm mỡ. Quá trình này đòi hỏi kiên trì nhưng có thể đảo ngược tổn thương ở giai đoạn sớm.
Cảnh báo gan nhiễm mỡ ở người trẻ
Các chuyên gia nhấn mạnh gan nhiễm mỡ không còn là bệnh của người trung niên. Lối sống ít vận động, ăn nhiều năng lượng và béo phì khiến bệnh xuất hiện ngày càng sớm. Việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát cân nặng và xây dựng chế độ ăn hợp lý là chìa khóa để bảo vệ gan và phòng biến chứng lâu dài.
Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ănSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.
Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp TếtMẹ và bé - 3 giờ trước
GĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.
Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệtSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.
Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạchSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Tu hài là loại hải sản quý hiếm, giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, tu hài được xem là "viagra tự nhiên" rất tốt cho nam giới.
Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phútSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Ngừng tim sau 50 phút, rơi vào hôn mê sâu và suy đa tạng, người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được các bác sĩ Bệnh viện E cứu sống.
Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cáchSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến rau củ muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.
Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.
Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyếtSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Rau xà lách nếu sử dụng đúng cách, loại rau này có thể ngừa đột quỵ, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch hiệu quả.
4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xaSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao dù còn trẻ, không hút thuốc nhưng vẫn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Câu trả lời thường nằm ở những thói quen ăn uống tích tụ qua năm tháng.
Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quanSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.
Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiềuSống khỏe
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.