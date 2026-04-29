Gan nhiễm mỡ 'thích' và 'sợ' gì? 3 loại thực phẩm quyết định sức khỏe lá gan mà nhiều người vẫn chưa biết
GĐXH - Trong nhịp sống hối hả, gan phải gánh vác trọng trách chuyển hóa khổng lồ. Tuy nhiên, không ít người chỉ phát hiện gan gặp vấn đề khi đi khám sức khỏe định kỳ mà không biết rằng chính thực đơn hàng ngày là thủ phạm.
Hiểu rõ những gì gan "thích" và những gì gan "sợ" là chìa khóa vàng để đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ và duy trì một cơ thể khỏe mạnh.
3 "kẻ thù" khiến gan tích mỡ nhanh chóng
Thực phẩm nhiều đường
Các loại đồ uống ngọt, bánh kẹo và đồ ăn nhẹ chứa hàm lượng đường cao là nguồn cơn gây tích mỡ.
Khi lượng đường nạp vào vượt quá nhu cầu, gan buộc phải chuyển hóa chúng thành chất béo để dự trữ. Về lâu dài, quá trình này khiến mỡ bám chặt vào các tế bào gan, làm giảm hiệu suất chuyển hóa và tăng gánh nặng cho cơ quan này.
Đồ ăn nhiều dầu mỡ
Thực phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao hoặc chứa nhiều mỡ động vật có mật độ năng lượng rất lớn.
Khi lượng chất béo nạp vào quá tải, gan không kịp phân phối và chuyển hóa, dẫn đến tình trạng mỡ bị ứ đọng lại trong các mô gan. Điều này gây cản trở chức năng bình thường của tế bào gan và ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện.
Đồ uống có cồn
Rượu là "khắc tinh" số một của gan. Khi vào cơ thể, cồn chiếm dụng hầu hết nguồn lực chuyển hóa của gan, khiến việc xử lý các chất khác bị đình trệ.
Việc tiêu thụ rượu bia kéo dài không chỉ gây tích tụ mỡ mà còn làm tổn thương trực tiếp các tế bào gan, làm suy giảm khả năng tự phục hồi của cơ quan này.
3 "vị cứu tinh" giúp bảo vệ và phục hồi chức năng gan
Chất xơ tự nhiên (từ rau xanh, trái cây)
Chất xơ đóng vai trò như "chổi quét" giúp thúc đẩy nhu động ruột, giảm thời gian lưu trú của các chất độc hại trong cơ thể. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ điều hòa mức mỡ máu, gián tiếp giảm bớt áp lực chuyển hóa cho gan.
Một chế độ ăn giàu chất xơ giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn tru, tạo nền tảng cho gan hoạt động hiệu quả hơn.
Protein chất lượng cao (đạm sạch)
Protein là nguyên liệu thiết yếu để sửa chữa và tái tạo các tế bào gan bị tổn thương. Hãy ưu tiên các nguồn đạm tinh khiết, ít béo như ức gà, cá, trứng hoặc các loại đậu.
Cung cấp đủ protein chất lượng cao giúp duy trì cấu trúc tế bào gan vững chắc và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trước các áp lực chuyển hóa hàng ngày.
Ngũ cốc nguyên hạt
Các loại ngũ cốc chưa qua chế biến tinh xảo (như gạo lứt, yến mạch, ngô...) chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Quan trọng hơn, chúng giải phóng năng lượng một cách chậm rãi, giúp ổn định đường huyết và tránh gây áp lực đột ngột lên gan trong quá trình chuyển hóa đường. Thay thế tinh bột tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt là cách thông minh để bảo vệ gan bền vững.
Sức khỏe bắt đầu từ sự lựa chọn mỗi ngày
Lối sống lành mạnh bắt nguồn từ những thay đổi nhỏ trong căn bếp của bạn. Bằng cách điều chỉnh thực đơn – bớt đường, bớt dầu, tăng xơ, tăng đạm sạch – bạn đang tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng cho lá gan.
Hãy quản lý chế độ ăn uống một cách khoa học để tận hưởng một cuộc sống chất lượng và tràn đầy năng lượng.
Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.
Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơnSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Bạn học rất nhiều nhưng vẫn khó nhớ? Có thể vấn đề không nằm ở việc học… mà ở những gì bạn ăn mỗi ngày.
Phụ nữ dễ mắc ung thư thường có 4 thói quen này: Mong rằng bạn không có dù chỉ một!Sống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, phụ nữ thường phải gánh vác nhiều vai trò vô tình duy trì những thói quen xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Nam sinh 12 tuổi tổn thương niệu đạo vì chiếc bút trong lớp họcMẹ và bé - 15 giờ trước
GĐXH - Một nam sinh 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tụ máu vùng kín và tiểu ra máu sau tai nạn xảy ra ngay trong lớp học.
7 hành vi tưởng sạch sẽ hóa ra lại 'rất bẩn', nhiều người vẫn mắc phải hàng ngàySống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Trong đời sống thường ngày, ai cũng nghĩ mình sống sạch sẽ, gọn gàng. Thế nhưng, có không ít thói quen tưởng chừng rất “vệ sinh”, lại âm thầm khiến vi khuẩn sinh sôi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều đáng nói là nhiều người vẫn duy trì chúng mỗi ngày mà không hề nhận ra.
6 thói quen đàn ông làm mỗi ngày đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Sự thật ít ai nói: nhiều đàn ông đang tự làm giảm tuổi thọ của mình mỗi ngày chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại. Và nguy hiểm hơn, họ vẫn nghĩ mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'Y tế - 18 giờ trước
GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Thiếu nữ sinh 19 tuổi suy thận cấp, men gan tăng cao thừa nhận mắc sai lầm này trong lúc giảm cânSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Một nữ sinh 19 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men gan tăng cao và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng sau khi sử dụng trà giảm cân.
Sau 40, da xuống cấp nhanh hơn bạn nghĩ: Và đây là 'cứu tinh' ít ai để ýSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải cứ skincare đắt tiền là đủ. Với phụ nữ sau 40, làn da thay đổi từ bên trong và vitamin chính là yếu tố quyết định giúp cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi và độ tươi trẻ mỗi ngày.
Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quánBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạcY tế - 1 ngày trước
TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trìBệnh thường gặp
GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.