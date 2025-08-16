Cô gái sở hữu thân hình bốc lửa, kiếm trăm triệu chỉ sau vài tin nhắn
Cô gái 29 tuổi được nhiều phụ nữ thuê thử lòng bạn trai, thu 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng) mỗi lần.
Lana Madison (Texas, Mỹ) sở hữu thân hình bốc lửa. Cô trở thành cái tên gây “bão” mạng xã hội nhờ công việc hiếm lạ: Thử lòng chung thủy của bạn trai người khác.
Không phải thám tử tư, cũng không cần tiến hành điều tra công phu, Madison chỉ gửi một tin nhắn kèm biểu tượng cảm xúc tán tỉnh và sự thật dần được phơi bày.
Với hơn 76.000 người theo dõi trên mạng xã hội, Lana được nhiều chị em tin tưởng, xem như “cứu tinh” khi họ nghi ngờ người đàn ông của mình, theo New York Post .
“Họ nhắn tin cho tôi, nhờ thử lòng bạn trai họ. Tôi sẽ gửi vài tin nhắn tỏ ý tán tỉnh người đàn ông đó. Kết quả là rất nhiều anh chàng đã đổ ngay lập tức”, Lana kể.
Nếu đối phương cưỡng lại được sức hút của cô, nghĩa là anh ta xứng đáng với tình yêu. Còn nếu không, chia tay là kết cục khó tránh.
“Tôi không phá hoại mối quan hệ. Tôi chỉ mang lại sự thật mà nhiều phụ nữ cần thấy”, cô khẳng định.
Dù không hề quảng bá dịch vụ, song danh tiếng của Lana lan truyền nhanh chóng. Hiện cô thu khoảng 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng) cho mỗi lần “kiểm tra”.
Lana sẽ gửi tin nhắn trực tiếp cho đối tượng cần thử lòng, có khi chỉ một bức ảnh kèm biểu tượng cảm xúc. Cô sốc khi thấy không ít người nhanh chóng "gục ngã".
Sau khi có bằng chứng, cô sẽ gửi lại cho khách hàng của mình. Một khách hàng từng bật khóc khi nhận được loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bạn trai mình và Lana.
Dù công việc gây ra nhiều tranh cãi nhưng Lana tin rằng, việc giúp phụ nữ biết sự thật vẫn tốt hơn để họ sống bên cạnh một kẻ không chung thủy.
Nhiều người chỉ trích cô là “kẻ phá hoại” nhưng Lana luôn giữ ranh giới rõ ràng.
Cô không chủ động tiếp cận đàn ông, không gặp mặt trực tiếp và luôn thông báo trước mọi bước đi với khách hàng.
“Tôi không phá hoại tình yêu của ai cả. Những phụ nữ ấy tìm đến tôi. Thành thật mà nói, nếu là tôi, tôi cũng muốn biết”, cô chia sẻ.
Không ít khách hàng cảm ơn Lana vì đã giúp họ tránh lãng phí nhiều năm cuộc đời cho một người không xứng đáng.
Trúng số hơn 9.000 tỷ đồng, người may mắn muốn mua ngay máy cắt cỏBốn phương - 3 giờ trước
MỸ - Người trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 348 triệu USD (hơn 9.000 tỷ đồng) cho biết, món đồ đầu tiên anh mua bằng tiền thưởng sẽ là một chiếc máy cắt cỏ.
Ký ức ám ảnh của người cứu hộ thấy nạn nhân kẹt trong hang mà không thể cứuBốn phương - 9 giờ trước
Ký ức chứng kiến nạn nhân bị kẹt trong khe đá, đau đớn trước cửa tử mà không thể cứu được, đã theo người cứu hộ suốt 16 năm qua.
'Thế giới bên kia' ra sao qua mô tả của những người từng trải qua cửa tử?Tiêu điểm - 9 giờ trước
GĐXH - Những gì mô tả về “thế giới bên kia” của những người được cho từng trải qua giây phút lâm sàng khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh: Còn chưa đến 150 cá thể hoang dã, "cực kỳ nhút nhát"Tiêu điểm - 12 giờ trước
Loài vật này hiện chỉ còn chưa đến 150 cá thể trong tự nhiên, đây là con số khiến chúng đứng trước bờ vực tuyệt chủng.
Vật thể rơi từ Mặt Trăng xác nhận khám phá sốc của tàu Trung QuốcTiêu điểm - 22 giờ trước
Một tảng đá 2,35 tỉ năm tuổi được tìm thấy ở châu Phi là mẫu vật duy nhất mà chúng ta có được từ "thời kỳ bị lãng quên" của Mặt Trăng.
Khó tin: Người dân Anh khốn đốn vì chuột “to bằng mèo”, rác thải tràn lan, cửa nhà không dám mởTiêu điểm - 1 ngày trước
Nhiều người Anh đang sống trong sợ hãi vì đàn chuột "to bằng mèo" hoành hành giữa mùa hè oi ả. Rác thải chất đống, thùng rác công cộng thì bị lục tung, chuột len lỏi khắp các con hẻm, thậm chí tìm cách chui vào nhà dân.
-89,2°C: Ký ức kinh hoàng tại nơi lạnh nhất hành tinhChuyện đó đây - 1 ngày trước
Ngày 21 tháng 7 năm 1983, trong khi phần lớn thế giới đang tận hưởng những ngày hè oi ả thì ở một nơi cách xa nền văn minh, một trạm nghiên cứu nhỏ giữa lòng Nam Cực đã đi vào lịch sử nhân loại.
“Hồ sữa xanh” đột ngột xuất hiện ở Mỹ, điều gì đã xảy ra?Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Xuất hiện đột ngột tại khu vực "quả bom nổ chậm" Yellowstone, "hồ sữa xanh" khiến các nhà khoa học lo lắng trong nhiều tháng.
Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt chủng 153 năm bất ngờ "tái xuất"Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Sự tái xuất hiện của loài động vật quý hiếm này khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt.
Hệ Mặt Trời đã đánh mất một hành tinh?Tiêu điểm - 2 ngày trước
Một "hóa thạch vũ trụ" bí ẩn vừa lộ ra ở rìa hệ Mặt Trời đã đem lại tin xấu về "hành tinh thứ 9".
Loài cá sống lâu bậc nhất thế giới, thọ tới hơn 100 tuổi, càng già càng khỏeChuyện đó đây
Loài cá này có thể tồn tại hàng thập kỷ giữa các lần sinh sản do chúng đòi hỏi điều kiện môi trường rất đặc biệt để sinh sôi. Đó là lý do tại sao chúng tiến hóa để sống thọ.