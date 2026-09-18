Có nên thắp hương hàng ngày không, thắp vào giờ nào và lưu ý gì để gia đạo được bình an?

Hiểu đúng về việc thắp hương

Thông tin trên VTC News, theo quan niệm dân gian, nếu như mới lập ban thờ, bốc bát hương mới thì phải thắp hương liên tục trong vòng 100 ngày, có nơi dù bát hương đã bốc được 1 năm, 3 năm thì hàng ngày vẫn phải thắp hương vòng xuyên suốt 24h không được để hương tắt, lúc nào nhà cũng ngập mùi và khói hương.

Từ xưa đến nay, nén hương tượng trưng cho lòng thành kính của người dân Việt Nam đối với tổ tiên, ông bà, những người đã khuất. Số lượng nén hương được thắp cũng mang những ý nghĩa khác nhau. Một nén hương biểu thị lòng thành kính, 3 nén hương biểu thị cho Giới – Định – Tuệ, 5 nén hương tượng trưng cho 5 phương hướng của Trời đất (Đông-Tây-Nam-Bắc-Trung) và là ngũ hành (Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ), 7 nén và 9 nén tượng trưng khi nguyện cầu cho nam và nữ.

Thắp hương không chỉ là việc đốt cháy nén hương, mà còn đại diện cho tinh thần và đức tin. Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất tồn tại trong tâm hồn của mỗi người. Bên cạnh việc thắp những nén hương bằng ngọn lửa, chúng ta còn có thể thắp lên "Tâm hương", tức là sự tôn kính và biết ơn từ tâm hồn.

Theo quan niệm dân gian, nếu như mới lập ban thờ, bốc bát hương mới thì phải thắp hương liên tục trong vòng 100 ngày, có nơi dù bát hương đã bốc được 1 năm, 3 năm thì hàng ngày vẫn phải thắp hương vòng xuyên suốt 24h không được để hương tắt.

Chính vì vậy, trong Phần mở đầu "Nguyện hương" của mỗi bài kinh có năm loại hương được sử dụng để cúng dường Phật thường gọi là "ngũ phần hương" nhưng thực chất chính là "Tâm hương" trong mỗi con người.

Có nên thắp hương thần Phật hàng ngày không?

Thông tin trên cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên thắp hương hàng ngày vì thắp hương mỗi ngày là một tập tục có từ lâu đời của Việt Nam, thể hiện sự thành kính đối với Gia Tiên, các vị Thần Linh, giữ được sợi dây liên kết, tấm lòng của người cõi dương với những người đã khuất.

Trong đời sống và công việc hiên đại, chúng ta nên dành ra một ít thời gian vào buổi sáng và buổi tối hàng ngày để thắp hương cho không khí trong nhà ấm cúng hơn, một chút hương trầm lan tỏa trong ngôi nhà bạn có thể giúp mở đầu một ngày mới tươi khỏe và kết thúc một ngày làm việc bận rộn, hương trầm có tác dụng giảm được căng thẳng lo âu.

Tuy nhiên, vì gia duyên ràng buộc nên không phải ai cũng có thời gian để dâng lễ phẩm cúng Phật, lạy Phật mỗi ngày. Và lý do môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy, lý do sức khỏe, trong trường hợp này vào những ngày Rằm, mùng Một (hay 14 và 30 âm lịch) chúng ta có thể mua hoa trái hương đèn cúng dường, lễ bái Phật. Sau đó nên đi chùa để tham dự các khóa lễ sám hối, cầu an và cúng dường Tam bảo để vun bồi phước đức cho tự thân cùng gia đình.

Thời điểm nên thắp hương trong ngày

Theo VTC News, thời điểm thích hợp nhất để thắp hương theo truyền thống của người Việt là sáng sớm (trong khoảng từ 6h đến 9h) bởi buổi sáng là lúc khởi đầu ngày mới, khí trời trong lành, đảm bảo sự thanh tịnh và các nguồn năng lượng tốt. Buổi sáng cũng là thời điểm dương khí đang lên, đây là khoảng thời gian vàng trong ngày.

Nếu đang thắp mà hương bị tắt cần để nguyên vị trí hương đó và đốt tiếp để hương cháy là được.

Thực tế, việc thắp hương vào giờ nào còn tuỳ thuộc vào nếp sống cũng như điều kiện của từng gia đình. Việc thắp hương vào buổi trưa (trước 12h) hoặc chiều tối (trước 19h) cũng không phạm điều cấm kỵ gì.

Ngoài ra, khi con người có nhu cầu giao tiếp với thần linh hay thân nhân đã khuất, chẳng hạn muốn cầu nguyện điều gì đó, muốn báo cáo những sự kiện mới trong gia đình hay đơn giản là bộc bạch tâm sự, tìm cảm giác bình yên hay được an ủi, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày họ đều có thể thắp nén hương để bày tỏ lòng mình.

Tuy nhiên, trong năm có hai ngày lễ cần hoàn thành việc thắp hương trước 12h là ngày rằm tháng 7 và lễ cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp). Theo quan niệm dân gian, trong ngày rằm tháng 7, sau giờ Ngọ (12h), cánh cửa âm dương sẽ đóng lại, nếu thắp hương sau giờ đó thì người ở thế giới bên kia sẽ không nhận được đồ cúng tế. Tương tự, ngày 23 tháng Chạp, ông Táo sẽ rời hạ giới để lên Thiên đình báo cáo Ngọc hoàng, các gia đình cần thắp hương cúng lễ trước 12h để ngài kịp lên đường.

Lưu ý khi thắp hương

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, khi thắp hương phải mở hết cửa, bật đèn sáng lên, điều này tạo cảm giác thoải mái, mở cửa đón ông bà tổ tiên, đón tài lộc vào nhà, để cho bề trên có thể phù hộ độ trì cho tất cả thành viên trong gia đình mình.

Về yếu tố sức khỏe thì khi mở cửa, không khí thoáng đãng thì sẽ đỡ mùi hương khói hương hơn là đóng kín cửa lại. Nếu đang thắp mà hương bị tắt cần để nguyên vị trí hương đó và đốt tiếp để hương cháy là được.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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