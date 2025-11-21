Có nên trồng răng số 6 (răng cấm) khi mất răng, chi phí có đáng với chất lượng?
Là răng hàm lớn đầu tiên mọc vĩnh viễn, thường xuất hiện khi chúng ta khoảng 6 tuổi, đảm nhận hơn 70% chức năng nhai nghiền thức ăn, răng số 6, còn được gọi là răng cấm là một trong những chiếc răng quan trọng nhất trong cung hàm.
Chính vì vậy, khi mất một trong số các răng số 6, cũng gây ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai, khớp cắn, cũng như sức khỏe răng miệng và toàn thân.
Mất răng số 6 - Hậu quả không nên xem nhẹ
Nhiều người nghĩ rằng "mất một chiếc răng hàm thôi cũng không sao, vẫn còn răng khác nhai được". Thực tế, răng số 6 là răng chịu lực nhai lớn nhất, nên khi chiếc răng này mất đi, toàn bộ vùng răng ăn nhai sẽ mất cân bằng.
Trồng răng số 6 giá bao nhiêu và các giải pháp nào tốt để phục hồi răng số 6 khi mất răng cũng là nỗi băn khoăn của nhiều người trung niên đã mất đi răng hàm quan trọng này.
Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Huyền Bảo Trân, Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Dr.Care, khi mất răng số 6, sẽ dẫn đến hàng loạt ảnh hưởng sau:
- Xương hàm tiêu nhanh chóng: Sau khi mất răng, phần xương ổ răng không còn được kích thích sẽ tiêu dần, khiến vùng má hóp, gương mặt lão hóa nhanh hơn.
- Các răng kế cận xô lệch, nghiêng, trồi: Mất răng số 6 để lại khoảng trống lớn, xương hàm tiêu biến khiến hai răng bên cạnh có xu hướng nghiêng về khoảng trống, làm sai khớp cắn, mắc thức ăn và tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu.
- Khả năng ăn nhai suy giảm rõ rệt: Không có răng hàm chính để nghiền nát thức ăn khiến chức năng ăn nhai bị ảnh hưởng, phải nhai lệch sang một bên gây đau nhức, mỏi khớp thái dương hàm và rối loạn khớp cắn.
- Ảnh hưởng sức khỏe tổng quát, sức khỏe tinh thần: không ăn nhai được trọn vẹn khiến người mất răng không hấp thu được đủ dinh dưỡng, ăn ít hơn, thậm chí các cơn đau nhức càng gây chán ghét việc ăn uống, dễ sinh cáu bẳn, bực bội và lo âu đến mất ngủ.
Do đó, các bác sĩ tại Dr. Care luôn khuyên người mất răng nên sớm trồng lại răng số 6 nhằm bảo tồn cấu trúc xương hàm cũng như hồi phục cảm giác ăn nhai nhanh chóng, giữ sức khỏe dài lâu.
Giải pháp trồng răng hiệu quả cho người mất răng số 6
So với các phương pháp truyền thống nhanh chóng như hàm tháo lắp, cầu răng sứ, trồng răng Implant hiện được xem là giải pháp điều trị tối ưu để thay thế răng số 6 đã mất.
Khác với cầu răng sứ phải mài hai răng kế cận hoặc hàm tháo lắp dễ lỏng, khó nhai, và đều không ngăn ngừa được tình trạng tiêu xương, thì răng Implant có cấu trúc gần giống răng thật với trụ Titanium cấy vào xương hàm, tạo nền vững chắc cho mão răng sứ bên trên, bảo tồn các răng kế cận và xương hàm.
Ưu điểm của răng Implant:
- Ăn nhai thoải mái, thẩm mỹ gần như răng thật: Implant có khả năng chịu lực cao, giúp người trồng răng số 6 có thể thoải mái nhai các món cứng, dai mà không lo gãy, lỏng.
- Ngăn ngừa tiêu xương hàm: Trụ Implant thay thế chân răng thật, giúp tác động vào xương hàm, duy trì mật độ xương và giữ dáng khuôn mặt.
- Không ảnh hưởng các răng kế cận: Vì Implant đứng độc lập, không cần mài răng bên cạnh nên bảo tồn được răng thật.
- Bền vững lâu dài gần như trọn đời: Nếu được cấy ghép đúng kỹ thuật và chăm sóc tốt, răng Implant có thể sử dụng hơn 20 năm, thậm chí trọn đời.
Trồng răng Implant số 6 giá bao nhiêu? Có đáng đầu tư?
Giá trồng răng số 6 bằng Implant phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tình trạng xương hàm, loại trụ Implant, chất liệu mão sứ, và tay nghề bác sĩ.
Chi phí này dao động từ 19 - 44,5 triệu đồng/răng tùy thuộc vào tình trạng xương hàm, dòng trụ được sử dụng.
Khi trồng răng Implant tại nha khoa chuyên sâu Dr. Care, tuy theo từng tình trạng, Bác sĩ sẽ thiết lập phác đồ điều trị cá nhân hóa 1-1, với sự ứng dụng giúp xác định vị trí cấy ghép chính xác, an toàn, hạn chế xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.
Ngoài ra, mỗi khách hàng đều được tư vấn minh bạch chi phí, có lộ trình điều trị rõ ràng và chính sách bảo hành theo hãng trụ. Điều này giúp người mất răng yên tâm hơn khi quyết định trồng lại răng số 6.
Theo các chuyên gia, thời điểm tốt nhất để trồng lại răng số 6 là từ 3 - 6 tháng sau khi mất răng, nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tối ưu chất lượng điều trị.
Nếu để lâu hơn, xương hàm tiêu nhiều thì có thể cần ghép xương, khiến thời gian và chi phí tăng lên. Với những người trung niên mất răng đã lâu, nha khoa vẫn có thể điều trị hiệu quả nhờ công nghệ kỹ thuật số hỗ trợ hiện đại, tuy nhiên quá trình sẽ được bác sĩ thăm khám và lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn.
Răng số 6 là răng hàm lớn vĩnh viễn đầu tiên mọc trên cung hàm, giữ vai trò quan trọng trong chức năng nhai và duy trì cấu trúc hàm mặt. Khi răng số 6 bị mất và không được phục hồi sớm bằng phương pháp cấy ghép Implant, xương hàm tại vị trí mất răng sẽ dần tiêu biến do không còn lực nhai kích thích. Tình trạng tiêu xương này có thể lan rộng, gây ảnh hưởng đến các răng kế cận và toàn bộ khớp cắn. Về lâu dài, nếu nhiều răng bị lệch, lung lay hoặc mất thêm, bệnh nhân có nguy cơ cao phải phục hình răng toàn hàm bằng hàm giả tháo lắp hoặc trồng răng giả nguyên hàm Implant để phục hồi chức năng ăn nhai và thẩm mỹ.
Người mất răng số 6 nên sớm đến nha khoa chuyên sâu để được Bác sĩ thăm khám, chụp phim 3D toàn hàm và lên kế hoạch trồng răng cá nhân hóa phù hợp, an toàn, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí.
Dr. Care
