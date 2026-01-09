Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Cô gái suy thận giai đoạn cuối có thói quen uống nước ngọt thay nước lọc

Trường hợp cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối buộc phải lọc máu lâu dài, sau nhiều năm uống nước ngọt, trà sữa là nguồn nước chính đã được Đại tá, BS.CK2 Võ Thành Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm khoa Nội thận Lọc máu, Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ bên lề chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe do bệnh viện tổ chức ngày 7/1 vừa qua.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ cho biết, bệnh nhân đến viện khi đã suy thận giai đoạn 4. Dù được điều trị bảo tồn, thói quen ăn uống, sinh hoạt kéo dài nhiều năm khó thay đổi, không tuân thủ tái khám, khiến bệnh nhanh chóng tiến triển sang giai đoạn 5 và phải lọc máu.

Theo bác sĩ Nam, không loại trừ khả năng bệnh nhân từng có bệnh thận tiềm ẩn như viêm cầu thận nhưng không được phát hiện do chưa từng khám sức khỏe. Việc sử dụng thường xuyên đồ uống công nghiệp chứa nhiều đường, phụ gia dễ gây rối loạn chuyển hóa, tăng cân, rối loạn mỡ máu, đường huyết, khiến thận phải hoạt động quá tải và suy giảm nhanh.

Bác sĩ cho biết, dù có bệnh nền hay không, nhưng lối sống mất cân bằng là yếu tố thúc đẩy khiến thận bị tổn thương sớm và nặng hơn.

Mối liên hệ giữa suy thận và nước ngọt

Ảnh minh họa

Trao đổi trên Báo Lao động, bác sĩ Huỳnh Lê Anh Tuấn (Khoa Thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho hay, theo thống kê đến nay, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến suy thận - đặc biệt suy thận giai đoạn cuối - là những bệnh nhóm tim mạch và nội tiết, như đái tháo đường, bệnh gút, tăng huyết áp...

Bên cạnh đó, bệnh lý tắc nghẽn đường tiết niệu mãn tính không can thiệp được dần dần biến chứng sang suy thận. Đặc điểm của Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung, có thêm nhóm bệnh là bệnh lý cầu thận, rất khó xác định nguyên nhân.

"Nếu nói các loại nước đóng chai, nước ngọt gây suy thận thì khẳng định chưa chính xác hoàn toàn, bởi nếu có chuyện này thì các loại nước trên đã không được lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên, những loại nước ngọt, nước đóng chai sẽ dễ dẫn đến tăng đường huyết, dẫn tới đái tháo đường. Từ sâu xa đó, chúng có thể góp phần làm tăng số lượng bệnh nhân suy thận" - bác sĩ Tuấn phân tích.

Làm gì để phòng ngừa bệnh thận, suy thận

Ảnh minh họa

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để tránh khởi phát viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.